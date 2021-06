Het grote blunderboek: intern legerdocument legt opeenstapeling van fouten bloot in zaak-Jürgen Conings

Volgens minister Dedonder is de zaak-Conings te wijten aan "een opeenstapeling van allerlei fouten". De militair is sinds maandag 17 mei verdwenen met zware oorlogswapens. Hij plande een aanslag op viroloog Marc Van Ranst en een moskee in het Limburgse Eisden. In het intern legeronderzoek wordt onder meer verwezen naar het personeelsverloop binnen de militaire inlichtingendienst ADIV: tot een zevende per jaar. Bij de geheime dienst had men Conings sinds 2019 op de radar. Maar er werd niet ingegrepen. Ook niet toen Conings begin 2021 als eerste militair ooit op de 'terroristenlijst' van anti-terreurorgaan OCAD werd geplaatst.