Het Grote Begrotingsdebat in de Kamer is een uitputtingsslag. Maar heeft het ook zìn? “We zijn allemaal tribunespelers, hé. Maar het kan efficiënter, ja”

De ene bleef de hele rit - méér dan 30 uur - wakker. De andere boekte een hotelkamer in de buurt, voor een hazenslaapje van 3 uur. Anderen gingen naar huis, of deden een powernapje in hun bureau in de catacomben van de Kamer. Het grote begrotingsdebat is nog altijd een uitputtingsslag voor de parlementsleden. Maar heeft dat überhaupt zin? Is het de hoogmis van de parlementaire democratie of slechts showtime voor de tribunespelers in de politiek? “Politici zijn bovengemiddeld ijdel en het streelt het ego als je je in zo’n debat kan onderscheiden. Maar als iederéén wil spreken, duurt het lang, hé.”