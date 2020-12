“Het gros komt er voor porno, en ze ronselen kinderen via Tiktok.” Child Focus waarschuwt voor ‘OnlyFans’

Fietsver­goe­ding bedraagt gemiddeld 286 euro

20 december 570.000 mensen kregen in 2019 een fietsvergoeding van hun werkgever voor hun woon-werkverkeer. Gemiddeld kreeg elke fietser 286,07 euro, of omgerekend 0,24 euro per kilometer. Dat antwoordt minister van Financiën Vincent Van Peteghem op een vraag van Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V), schrijft De Zondag.