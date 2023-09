“Het ging niet om moslims”: advocaat van slachtoffer vechtende tieners uit Zelzate hekelt politieke recuperatie op basis van valse feiten

COLUMN. Wat zocht de dragqueen van CD&V in een show met de diepgang van een surfplank en de relevantie van een blik tonijn?

Kunnen zijn wie je wil zijn: dat was de dik in de verf gezette boodschap van ‘Make Up Your Mind’. Een statement was het tegen al wie die vrijheid wil beperken. Columnist Jan Segers is er redelijk gerust op: “Dat klinkt als alarmfase drie. Maar nooit eerder en nergens anders hebben meer mensen helemaal zichzelf kunnen zijn als hier en nu, bij ons in 2023.”