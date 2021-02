Het gevaar van de heropening van de kappers zit ‘m in de boodschap: “De versoepelingsbrigade krijgt nu de wind in de zeilen. Hoe gaan we dat stoppen?”

“Het signaal is: ‘Ah, de tijd is rijp voor versoepelingen’. Terwijl het daar nog véél te vroeg voor is.” Infectioloog Erika Vlieghe, voorzitter van het adviesorgaan GEMS, vindt het geen al te best idee om de kappers vanaf 13 februari terug aan de slag te laten gaan. Virologisch is de situatie nog altijd niet onder controle, stipt ze aan. “Het is niet omdat het rustig lijkt, dat er niets kan broeden. De toestand is nog heel fragiel. We hebben nog altijd 2.300 besmettingen per dag. Dat is nog vér van de beoogde drempel voor versoepelingen van 800 besmettingen en minder dan 75 ziekenhuisopnames per dag. Die cijfers blijven het richtsnoer. Als we nu zouden versoepelen, zitten we over twee, drie weken met een nieuwe golf.”