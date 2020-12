“Het gaat erom het eind van de maand te halen”: minister breidt steun zelfstandigen uit

LIVE. Nultoleran­tie en zelfs drones ingezet om coronare­gels af te dwingen tijdens de feestdagen. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS

18:54 De daling in de Belgische coronacijfers is zo goed als tot stilstand gekomen, enkel bij het gemiddeld aantal overlijdens is er nog sprake van een duidelijke daling, zo bleek vandaag opnieuw uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Het vaccin is op komst, en bewoners en personeel van de woonzorgcentra zullen als eersten in ons land de prik krijgen. Toch zal het nog tot na de zomer duren vooraleer iedereen gevaccineerd is. Volg alle nieuws over Covid-19 in dit liveblog.