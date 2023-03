Het fortuin van echtpaar Ullens de Schooten: tientallen miljoenen naar kunst, mode, jachten en goede doelen

“Ik ben minder rijk dan velen denken”, sprak Guy Ullens de Schooten (88) ooit. Maar neem dat gerust met een flinke korrel zout, of beter suiker. De man die gisteren zijn tweede vrouw Myriam (70) zag doodgeschoten worden door zijn eigen zoon, vergaarde een fortuin met de verkoop van de Tiense suikerraffinaderij. Tot op vandaag prijkt hij nog altijd op plaats 261 in de lijst met rijkste inwoners van Zwitserland - na de VS het land met de meeste miljardairs ter wereld. Hoe groot is zijn vermogen precies? En in welke pleziertjes stopte hij de voorbije jaren samen met zijn ‘Mimi’ dan vele tientallen miljoenen? Een blik op de financiën van de familie Ullens de Schooten.