Het feest-dat-er-maar-niet-komt begint te wegen bij trouwers: "Mooiste dag van ons leven? Vooral veel stress, ja”

“De mooiste dag van je leven? Ik zal vooral opgelucht zijn als deze stress voorbij is.”Neen, het gaat niet zo super met de trouwlustigen in ons land. Na een jaar van verzetten en annuleren en nog geen beterschap in zicht, begint het feest-dat-er-maar-niet-komt te wegen. “Ook al zijn we nog niet gehuwd, we zijn onze ringen al beginnen dragen. Het was zo triestig om die in de kast te zien liggen...”