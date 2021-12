“Het enige jammere aan profvoetballer zijn: in ons contract staat dat we niet mogen skiën”: dit zijn de Belgen die u op plaats 50 tot 41 heeft gezet

U heeft hem op 44 gezet, Charles De Ketelaere. De goudklomp van Club Brugge. Na wat een topjaar was voor de jonge voetballer. En in de aanloop naar mogelijks wel een toptransfer. “Waar we elkaar over een jaar spreken? Misschien wel in een Chinese grootstad. Nee. Mopje. Schrijf dat er zeker bij.”

50. Elodie Ouédraogo en Otto-Jan Ham: Tot aan het gaatje

Een duo in onze lijst! Een partnerschap te danken aan volgend experiment: wat gebeurt er als een voormalig topsportster en een amateurwielrenner hun lichaam tot het uiterste drijven en niét als laatste willen eindigen op het WK tijdrijden? Dan haalt één van beiden het, en het is niet de atlete. In ‘De tijd van ons leven’ (Eén) gingen Élodie Ouédraogo (40) en Otto-Jan Ham (43) tot aan het gaatje, maar het was hij die tijdens de wedstrijd in Knokke met een gemiddelde snelheid van 41,58 kilometer per uur als voorlaatste over de meet ging. De 35,63 kilometer per uur van Elodie op het vrouwenparcours volstonden net niet. Soit: het was een verhaal van uithouding en doorzetting, en als duo markeren ze mooi het middelpunt van onze top 100. Élodie ambieert het komende jaar meer dan één ritje op de fiets, ook Otto-Jan smeert geregeld de benen in. Wat hij anders nog deed met zijn prestatie? “Stoefen.” (CMA)

49. Remco Evenepoel : Reculer pour mieux sauter

Zevende in 2018, vierde in 2019 en 2020. Nu… 49ste. Niet zijn gebruikelijke plek in dat Belgenpeloton, besef je. 2021 was voor #comebackkid Remco Evenepoel het jaar van de fysieke rehabilitatie en sportieve reïncarnatie na zijn zware crash in de Ronde van Lombardije, half oktober 2020. Een jaar vol levenslessen. Van keihard werken, liters zweet laten, pijn lijden, incasseren, rust bewaren, geduld oefenen, doelen aanpassen en leren relativeren, (terug)knokken, mentaal groeien, ambities bijstellen en dan toch weer winnen — op klasse en kwaliteit, mét panache. Waarbij zijn (iets te) temperamentvolle ik af en toe de bovenhand haalde. Eén Giro maakte zijn lente niet, acht zeges wel zijn seizoen. Extra gekruid met liefst vier keer eremetaal: zilver in de EK-wegrit, brons in de WK- en EK-tijdrit en in het weg-BK. Goud? Dat is voor 2022. Reculer pour mieux sauter. (JDK)

48. Niels Destadsbader: VTM-mascotte trekt naar VRT

VTM zag in Niels Destadsbader (34) een nieuwe Koen Wauters: een zanger die Sportpaleizen vult en toch niet méér kapsones heeft dan een rekkenvuller, een ideale schoonzoon en allemansvriend die houdt van deugnieterij van het brave soort. Dat Destadsbader als presentator de naturel van de opper-Clouseau mist en meer weg heeft van de generatie trouwfeest-dj’s die destijds door Wauters van het VTM-scherm werd geblazen, stoort de meeste kijkers niet. Maar VTM moet op zoek naar een nieuwe mascotte. Destadsbader kondigde deze zomer aan dat hij vanaf 2022 op VRT te zien is, want de openbare omroep wil opnieuw meer amusement in het assortiment. Destadsbader volgt de man die hem op VTM alle kansen gaf, programmadirecteur Ricus Jansegers. Die is sinds januari de creatieve baas van de VRT, of zoals ze dat aan de Reyerslaan in goed Nederlands noemen: directeur ‘content’. (SVB)

47. Karl Vannieuwkerke: Van hier tot in Tokio

Onbetwiste leider in het regelmatigheidscriterium van de kijkdoos: Karl Vannieuwkerke. Het hele sportjaar door à bloc, nooit uit de kopgroep gereden. Zat het veldritseizoen erop, dan muisde Karl er al van onder richting de voorjaarsklassiekers. Op souplesse bleef hij gangmaker voor Eddy Planckaert, Sven Nys en José De Cauwer. Reed daarna meteen op de grote molen naar de Rode Duivels en het Europese Kampioenschap. Een-tweetjes met Gert Verheyen, bij tijd en wijlen een magistrale assist op Imke Courtois en geregeld eens strike met Frank Boeckx. Wat tijdrekken met Dennis van Wijk en Youri Mulder, klopt, maar is dat spelbederf? Zonder te linkeballen plaatste Karl na het EK een splijtende demarrage, om ook de Spelen in Tokio in zijn houdgreep te nemen. Daarna meteen het hele peloton verslaggevers op kant naar het WK in Leuven. Geen enkele keer gewisseld als spelverdeler en zelden gezeurd over een opslag. Bleef zelf het hele jaar lang ijzersterk serveren, vooral de betere wijnen. En dribbelde - als het moest - fluks rond een lallende medespeler heen. (SSB)

46. Dixie Dansercoer : Stilte op de witte vlakte

Een krak, een schreeuw, en dan niets meer. Het was 7 juni, half vier in de namiddag, en poolreiziger Dixie Dansercoer en zijn Canadese kompaan Seb Audy hadden net beslist hun poolexpeditie richting het Groenlandse Qanaaq uit veiligheidsoverwegingen te voet verder te zetten. Dansercoer wist dat dit een ‘tricky spot’ op de witte vlakte was, hij nam geen risico’s. Toch werd hij verrast door een sneeuwbrug en viel in een gletsjer van wel 90 meter diep, verstopt onder een laagje sneeuw en ijs. Geen enkele reddingsmedewerker kon tot die diepte afdalen, pogingen om zijn lichaam naar boven te halen werden gestaakt. Of hij vrede zou hebben met zijn lot, vroegen we vlak na zijn dood aan Alain Hubert: “Het klinkt mooi om dat, zelfs als troost, te zeggen: hij die over gletsjers liep, is nu begraven in een gletsjer. Maar geloof mij, niemand die over de ijskappen reist vindt het een passend einde”, antwoordde hij. “Dixie was een echtgenoot en een vader: daarom alleen al wou hij veilig zijn reis beëindigen.” Dansercoer werd 59 jaar. (CMA)

45. Sihame El Kaouakibi : ‘Dangerously in Love’

Ze was een jaar lang de absolute tongbreker bij onze nieuwslezers - sie-ham el kaa-waa-kie-bie - maar de grootste bananenschil in de zwanenzang van de eens zo beloftevolle Antwerpse politica bleek toch voor de politiek zelf. Ze was jong, knap, rad van tong, beschikte over de juiste ‘moves’ als danslerares en leek een absoluut rolmodel voor allochtone jongeren. De politieke partijen had Sihame El Kaouakibi voor het uitkiezen en ze werd de ‘Beyoncé van Open Vld’. Maar ‘Dangerously in Love’ ging voor de Antwerpse Béyonce dit jaar over in ‘Naughty Girl’, ‘Hold Up’ en uiteindelijk ‘Runnin’ (Lose It All)’. Het reilen en zeilen van de vzw Let’s Go Urban riep vragen op en het antwoord van de bewindvoerder na onderzoek klonk: ‘Georganiseerd bedrog’. El Kaouakibi zou voor honderdduizenden euro’s subsidies hebben misbruikt. Niet gehinderd door veel controle van de gulle gevers over de partijgrenzen heen, zo lijkt het. ‘Crazy in love’. (SSB)

44. Charles De Ketelaere: “Mijn guilty pleasure? Sandwiches met choco. Elke dag, om 16 uur”

Hij is de top aan het bestormen. Charles De Ketelaere (20): het goudklompje van Club dat intussen ook Rode Duivel is. Een toptransfer kondigt zich aan. “Wat er op m’n bucketlist staat? Misschien eens bungeejumpen.”

Als je met één Belg – al dan niet uit deze top 100 – op restaurant zou mogen, wie kiest Charles De Ketelaere dan? Een politieker, een viroloog…

(schiet in de lach) “Een viroloog? Nee, doe mij maar Wout Van Aert of Gert Verhulst. En Samson mag ook mee. Ik hou wel van droge humor. Zeg nu zelf, ‘De Verhulstjes’, dat is toch lachen? Inhoudelijk kijk je eigenlijk naar niets, maar toch is het zalig. En als je weet wat Gert Verhulst doorheen zijn carrière allemaal heeft opgebouwd, dan kan je niet anders dan respect hebben voor die man. Hetzelfde geldt voor Wout Van Aert. Ik ken hem niet persoonlijk, maar hoe hij zich profileert en er telkens weer staat… Onlangs hoopte hij bij zijn eerste cross in de top 10 te eindigen, om vervolgens twee minuten voor al de rest te finishen. Straf.”

Hoe zou jij jouw jaar omschrijven?

“2021 heeft me voldoening gegeven. Ik heb ervan genoten, plezier gehad. Maar ik ben er nog niet.”

Het is de vraag van - hoeveel zou het intussen zijn? – 35 miljoen euro. Waar spreken we elkaar over een jaar?

“Misschien hier weer, op het oefencomplex van Club. Of in een Chinese grootstad. Nee, nee. Da’s voor alle duidelijkheid een mopje. Schrijf dat er zeker bij, hé! Kijk, ik weet het niet. We zien wel.”

Maar wat staat er op jouw bucketlist?

“Hmmm… Ik heb dat niet, maar nu je erover begint: ik zou graag eens tegen Cristiano Ronaldo spelen. Ik heb ooit van mijn meter een truitje van Manchester United gekregen met zijn naam op. Waarna ik altijd een fan van hem ben gebleven. En van de ploegen waar hij speelde. Ik mag niet zeggen dat Ronaldo beter is dan Messi, maar ik heb het wel meer voor hem. Omdat Ronaldo dat tikkeltje extra brengt in de belangrijke matchen.”

“Voorts wil ik later zoveel mogelijk van de wereld zien. Ik vind Japan leuk. En ik eet graag Indisch en Thais. Het lijkt me leuk om later die verschillende culturen echt te leren kennen. Samen met het leren van talen. Dat iemand als Romelu Lukaku acht verschillende talen kent, vind ik echt wauw. Ik ben daar zelfs een beetje jaloers op. Dat is toch vet? Lukaku kan met ie-de-reen praten. Mijn kennis beperkt zich voorlopig tot schoolfrans, schoolduits en Engels. (denkt na) En misschien ooit eens bungeejumpen. Ook al heb ik het daar niet zo extreem voor.”

Het is nochtans iets onvergetelijks.

“Heb jij dat al gedaan? Echt? (grijnst) En was je een beetje bang? Het ziet er wel cool uit.”

Wat is jouw guilty pleasure?

“Sandwiches met choco. Toch… dagelijks, en meestal om 16 uur. Ik kan daar echt van genieten. Wat Club daarvan vindt? (lachje) Ze wisten dat hier nog niet. Tot nu.”

Om af te sluiten: welk pakje wil je straks onder de kerstboom?

“Ik geef liever cadeautjes. Al hoeft dat voor mij niet zonodig met kerst te zijn. En wat ik wil… Ik zou heel graag nog eens gaan skiën. Da’s het enige jammere aan profvoetballer zijn. Het staat zelfs in ons contract dat we dat niet mogen. De laatste keer dat ik gaan skiën ben, speelde ik nog bij de U15. En toen mocht het eigenlijk al niet meer, want vanaf dan begint het toch serieus te worden. Maar we gingen elk jaar met het gezin… (lachje) Viel ik dat jaar, zeg. Op de zijkant van de piste – je ziet die bulten daar niet door de ‘vieze’ schaduw. Ik had twee dagen pijn. En toen ik terug bij Club kwam, liep ik het ene scheurtje na het andere op. Zouden ze nu niet meer mee kunnen lachen.”

43. Prinses Delphine: Wanneer stelen geen diefstal is

Was vorig jaar nog getekend door de climax van haar lange en bijwijlen bitsige strijd naar erkenning, dan kon Delphine van Saksen-Coburg (53) dit jaar eindelijk haar vleugels uitslaan. In vaak spraakmakende outfits, met brede glimlach en fonkelende ogen tekende de prinses present bij heel wat officiële bijeenkomsten van het Koningshuis. Afgelopen zomer zat ze voor het eerst in de ‘royal box’ bij het militaire defilé op de nationale feestdag. Het was nog maar een voorsmaakje van wat dit najaar zou volgen. Als één van de kandidaten van het nieuwe seizoen van ‘Dancing with the stars’ steelt prinses Delphine wekelijks de show op Play4. Diefstal is het niet, want het is haar door velen gegund. “Ik had schrik dat ik te oud zou zijn en dat ik mezelf compleet belachelijk zou maken. Maar ik heb mijn moed bij elkaar geraapt en ‘neen’ gezegd tegen de schrik”, zegt Delphine. Haar leven is ten goede veranderd, sinds de erkenning, zo beseft ze. “De waarheid kan je bevrijden. Niet dat alles perfect is, maar ik weet dat de strijd de moeite waard was voor mij en anderen die ik heb geholpen.” (SSB)

42. Metejoor: Vertrokken als een komeet

Auwch. Vertrokken als een - cliché! - komeet was hij, maar de dansschoenen van Metejoor mogen opnieuw de kast van ‘Dancing With The Stars’ in. Schouderblessure, klinkt de diagnose, en dus worden de samba, jive of tango te gevaarlijk. Het zat nochtans zo mee voor de artiest uit Vosselaar, echte naam: Joris Van Rossem (30). Met ‘1 op een miljoen’ haalde de Vlaamse zanger zijn eerste grote commerciële succes nadat hij jaren geleden al het voorprogramma van Clouseau en Niels Destadsbader mocht verzorgen. Nog maar drie maanden geleden ruilde hij zijn job als turnleerkracht in voor een leven op het podium, eindelijk bevrijd uit de wurggreep van zijn faalangst. Niet dansen: da’s knop omdraaien, en verder gaan. Want Van Rossem wordt volgend jaar ook jurylid in ‘The Voice Kids’. Heus niet slecht, als je weet dat hij in de show plaats zal nemen naast onder meer K3 en Laura Tesoro. (CMA)

41. Jean-Marie Dedecker: Al briesend zegt de knorpot zijn waarheid

De meeste families kennen wel een nonkel die te pas en te onpas zijn gedacht komt zeggen op een toon van ‘En denkt ge dat het mij kan schelen wat gij ervan peinst misschien?’ De ‘praatprogrammageile virocraten’, de kazakkendraaiers, de volksverlakkers: ze krijgen er allemaal geregeld van langs vanuit Middelkerke. Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Sommigen hebben een klein snaveltje en fluiten mooie wijsjes, anderen hebben de pelikanenklep om langs te snebben. Al briesend zegt de knorpot zijn waarheid “Was ik 49, dan ontketende ik een revolutie tegen deze dictatuur.” Also sprach de 68-jarige Jean-Marie Dedecker dit voorjaar. De dictatuur genaamd ‘Brussel’ had namelijk voorzien de terrassen van de horeca weer te openen op 8 mei, terwijl de burgemeester van Middelkerke de ‘ophokplicht’ van zijn onderdanen al op 1 mei voor bekeken wilde houden. En zo geschiedde, langs een achterpoortje in de wetgeving. Had hij toch weer gelijk gehad zeker! Titel van zijn nieuwste boek, sinds kort te koop in de betere boekhandel: ‘Ik krijg altijd gelijk. Te laat’. (SSB)

