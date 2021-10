Het eerste rapport van de regering-De Croo: wie kreeg 0 sterren van onze politieke redactie, en welke ministers steken er bovenuit?

Coronacri­sis leidt tot piek in renovatie­ver­gun­nin­gen

1 oktober Dat mensen tijdens de coronalockdowns vaak aan het schilderen en behangen gingen, is geweten. Maar ook de grotere renovaties, waarvoor een bouwvergunning vereist is, zitten in de lift. En ook dat is een gevolg van corona, zegt de Confederatie Bouw.