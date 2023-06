Het echt grote geld komt niet eens van YouTube: zoveel verdient Acid

BV PORTRET. Internetfe­no­meen, onrustzaai­er en slimme gast: dit is Acid, de YouTuber waar uw kind gek op is

“Ik geniet van aandacht, zelfs al is die heel negatief.” Acid, het alias van YouTuber Nathan Vandergunst (23), heeft zijn reputatie als oproerzaaier woensdag alle eer aangedaan. Hij onthulde enkele Reuzegommers met naam en toenaam om hun lichte straffen aan te klagen. De video is intussen offline, maar werd in de uren daarvoor wél al meer dan 200.000 keer bekeken. Is Acid een roekeloze losbol of een uitgekiend online genie? Familie en vrienden schetsen een verrassend beeld van Nathan. “Hij is niet zo dom als hij overkomt.”