HET DEBAT. Zijn straffen voor (minderjarige) overtreders van coronamaatregelen te streng?

Zeven minderjarigen, tussen 14 en 15 jaar oud, werden in de nacht van zaterdag op zondag opgesloten in een cel in Antwerpen voordat ze voor de jeugdrechter konden verschijnen . Ze werden heel de nacht verhoord door agenten, omdat ze de coronaregels niet hadden nageleefd. Hun straf: een maand huisarrest en dienstverleningsstraffen van 20 tot 40 uur. Zijn de sancties voor (minderjarige) overtreders van de coronaregels te streng? E erder vandaag lieten we de experts aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Linde Segaert: “Zwaar overdreven reactie van de rechtbank. Logisch dat jongeren dit gedrag gaan stellen. Ze hebben na een jaar nog steeds geen vooruitzicht op enige vrijheid. Mij verwondert het dat er zo weinig zijn die dit soort gedrag stellen. De maatregelen worden ook alleen maar genomen met het virus in gedachten. De nevenschade van alle maatregelen lijkt van geen belang te zijn. Terwijl die nevenschade enorm wordt. Als we niet opletten wordt die nevenschade veel groter dan de schade van een virus zelf.”

Liesbeth Cuppens: “Iedereen zit een jaar lang in lockdown zonder perspectief. Niet alleen jongeren, maar ook de middelbare leeftijd en senioren lijden onder de coronamaatregelen. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Een nacht in de cel is principieel niet verkeerd als signaal, maar zonder eten, drinken et cetera wordt deze opsluiting mensonwaardig. Geen celstraf, maar een taakstraf van 30 uur en drie dagen kuisen op een corona-afdeling zouden voor mij volstaan.”

Chris Ysebaert: “Het wordt hoog tijd dat deze pandemie over is. Zowel de bevolking als de ordehandhaving is langzaam de mist aan het ingaan. Dan moet nog de geweldige schade aan de economie naar boven komen.”

Tessa Pieters: “Als school start en eindigt, zie ik altijd grote groepen samen staan en velen zonder maskers. De politie staat er naast en zegt niets. En die zeven die even willen ontspannen worden zo hard aan gepakt. Covid-19 is ernstig dat weet ik zeker goed als verpleegkundige. Maar zorg dat je altijd even streng bent. En denk ook eens aan de jeugd die het al niet gemakkelijk heeft deze tijden. Ik vind deze aanpak - in een cel steken en de ouders niet laten zien - als ouder veel te streng.”

Celine Steven: “Absoluut disproportionele aanpak van gerecht en politie. Het gaat om jongeren wiens leven een jaar geleden compleet overhoop gehaald werd, niet om (volwassen) criminelen. Laten we enige menselijkheid tonen voor de opofferingen die we al een jaar verlangen van onze tieners zonder verder af te zinken in een politiestaat. En voor volwassenen die deze harde aanpak goedkeuren of zelfs aanmoedigen, vergeet niet: ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen...’”

Pieter Janssens: “De jongeren op die leeftijd weten goed genoeg wat de regelgeving is, alleen hun laksheid en zicht op straffeloosheid maakt dat ze deelnemen. Door deze behandeling hebben ze een positieve ervaring gekregen voor het latere leven. Beter nu in het begin direct een zware straf en behandeling om hen op te voeden voor later. Waarschijnlijk lachen ze nu al samen over de ervaring.”

Francis Uyttebrouk: “Deze jongeren mogen samen op school zitten, maar niet samen in een huis. Waar zijn we mee bezig? Er is geen risico voor ontvluchten en geen risico voor derden als deze jongeren vrij zijn in afwachting van ondervraging en proces. Dus opsluiting is totaal disproportioneel. Het zou goed zijn als de politieagenten hun verstand niet thuis zou laten als ze naar hun werk gaan.”

Michael Steyaert: “Als de ouders op de hoogte waren moeten zij gestraft worden. Zij blijven tot slot verantwoordelijk voor hun kinderen. Het is ook aan de ouders om hun kinderen voldoende duiding te geven bij deze pandemie. Door hun nalatigheid zitten hun kinderen in de problemen. De kinderen zelf kan je veroordelen tot enkele dagen gemeenschapsdienst op een corona-afdeling.”

Marc Smagghe: “Meerderjarigen kennen hun rechten, kinderen niet! Daar heeft de politie geen rekening mee gehouden. In principe moeten de politieagenten onmiddellijk de ouders verwittigen en/of oproepen. Ook dat bleef in gebreke. Minderjarigen zo lang vasthouden, is compleet onaanvaardbaar. Die jongeren zijn nog te pril en kwetsbaar.”

François De Houwer: “Opvoeding laat veel te wensen over. Jongeren mogen en moeten zich kunnen amuseren, maar moeten ook leren wat minder zelfzuchtig te zijn. Wat meer begrip voor de situatie en voor anderen zou een veel mooier beeld tonen van de jeugd. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, niet de scholen. Tegenwoordig moet alles op school geleerd worden: orde, beleefdheid, omgaan met centen,... Dat alles kreeg ik mee van mijn ouders!”

Xavier Depestel: “Ze kunnen niet streng genoeg bestraft worden! De overtreders (jong of oud) zijn de reden waarom we zulke strenge maatregelen al zo lang moeten ondergaan. Als iedereen zich vanaf dag één aan de regels hield, waren er niet zo’n verregaande en langdurige maatregelen nodig geweest, en kon iedereen - zoals die overtreders nu - al lang weer samenkomen, sporten, feesten,... En uiteraard moeten ook die ouders gestraft worden. Zij zijn verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen!”

Lars Vandenberge: “Dat woord ‘zonder perspectief’ altijd. Er is wel degelijk perspectief. Iedere dag waarop mensen gevaccineerd worden, brengt ons dichter bij het opgeven van de maatregelen. Dat het niet voor morgen is, is duidelijk (of zou in ieder geval duidelijk moeten zijn). Het is nu eenmaal wat het is. Klagen en zagen zal er niets aan veranderen. Het is niet zo dat iedereen opgesloten zit in een cel van twee vierkante meter met enkel water en brood. Het zijn de egoïsten die het voor alle anderen langer laten aanslepen.”