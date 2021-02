HET DEBAT. Zijn straffen voor (minderjarige) overtreders van coronamaatregelen te streng?

Zeven jongeren, 14 en 15 jaar oud, hebben in de nacht van zaterdag op zondag urenlang opgesloten gezeten in kleine doorgangscellen, omdat ze de coronamaatregels hadden overtreden. Ze moesten er wachten op hun ondervraging door de jeugdrechter in Antwerpen. De jongeren kregen een maand huisarrest en dienstverleningsstraffen van 20 tot 40 uur. Gaan de straffen voor (minderjarige) coronaovertreders te ver? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Kristof Aerts, woordvoerder van het parket in Antwerpen:

De politie betrapte de zeven minderjarigen zaterdag om 23 uur in een privéwoning in Kapellen. Volgens het parket was er een lockdownfeestje aan de gang, met medeweten van de ouders. “De regels zijn er voor iedereen en dergelijke georganiseerde bijeenkomsten zijn nu eenmaal niet toegelaten. Toen ze ‘betrapt’ werden, was de houding er niet meteen een die van veel schuldinzicht getuigde. Met dit soort feestjes brengen ze zichzelf en anderen in gevaar. We kunnen dit niet tolereren. Dit is ook een kaakslag voor zij die de regels wel volgen”, aldus Aerts. Het parket van Antwerpen zal geen bijkomend onderzoek voeren naar de rol van de ouders, die grotendeels op de hoogte waren.

Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris:

Bij het kinderrechtencommissariaat reageren ze geschrokken op de aanpak van de minderjarigen. “We zijn verbaasd dat die jongeren uren zijn vastgehouden op het politiebureau en aansluitend voor jeugdrechter moesten verschijnen”, zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Ze vindt het “een redelijk straffe aanpak van politie en parket.”

“We gaan ervan uit dat er wel degelijk redenen waren voor politie en parket om hiertoe over te gaan. Zoiets gebeurt volgens onze ervaring alleen als jongeren herhaaldelijk in de fout gaan, weerstand bieden, of als het risico bestaat dat ze zich op een later moment niet bij de jeugdrechter zouden aanbieden”, luidt het verder. Vrijens wil de ordediensten vragen om “indien mogelijk niet onmiddellijk repressief op te treden”. “Wij krijgen verhalen binnen van jongeren die meteen een boete krijgen als ze met één iemand te veel op straat rondlopen. Ik praat lockdownfeestjes allesbehalve goed.”

Ook wijst ze op de verantwoordelijkheid van de ouders, die grotendeels op de hoogte waren. “Ze zijn beiden verantwoordelijk maar toch zijn het de jongeren die voor de rechter moesten verschijnen. Vergeet niet: iemand van veertien of vijftien is nog heel jong”.

Luk Versteylen, jeugdrechter van de rechtbank in Antwerpen:

Jeugdrechter Luk Versteylen was zelf niet betrokken bij de zaak, maar wil wel duiding geven bij het voorval. “In die coronarichtlijnen staat onder andere dat jongeren voorgeleid moeten worden als het om een georganiseerd lockdownfeestje gaat, weerspannig zijn bij de arrestatie of wanneer het niet de eerste keer was”, zegt hij.

De ouders van de jongeren vinden de procedure te streng, maar volgens Versteylen is het niet aan hen om daarover te oordelen. “Dat de ouders dat te verregaand vinden? Ik kan dat begrijpen, maar het is niet aan de ouders om te beslissen of de feiten al dan niet zwaarwichtig genoeg zijn. En voor alle duidelijkheid, niet elke jongere die de covid-voorschriften overtreedt wordt voorgeleid, dat gebeurt enkel maar als de procureur het ernstig genoeg vindt.”

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme:

“Het zou goed zijn dat het parket klare wijn schenkt over de nachtelijke opsluiting van deze pubers. Hoe is dit kunnen gebeuren? Dit zijn tieners die al een jaar in lockdown zitten zonder perspectief, geen criminelen”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. “Ik ga verder geen uitspraken doen voor we alle details kennen van wat er is gebeurd. Maar indien men de kinderen heeft willen doen schrikken of een voorbeeld wou stellen, lijkt me dat zeer disproportioneel. Minderjarigen horen ‘s nachts niet in een cel. Ze horen in hun bed.”

Joachim Coens, voorzitter van CD&V:

De CD&V-voorzitter vindt de straf niet in proportie met de overtreding van de minderjarigen, zo zegt hij in een interview in ‘De ochtend’. “Het is belangrijk dat zowel de wetgever als de handhaver het gezond verstand niet verliezen. Sancties zijn nodig om de maatregelen te kunnen handhaven, maar ze moeten steeds in proportie blijven.” Hij pleit ook voor maatregelen die jongeren toelaten om op een redelijke manier te functioneren. “Daar hoort een kotbubbel bij”, klinkt het. “Grote feesten kunnen niet, maar enkele jongeren samen? Die stop je toch niet in de cel”, vindt hij.

Op 26 februari vindt er een nieuw Overlegcomité plaats. Hij hoopt dat de jongeren meer perspectief krijgen. “Mensen willen elkaar zien en ontmoeten. Als de cijfers beter zijn, moeten we daarop inzetten. Het is bijna lente. Buiten moeten er toch veel zaken kunnen”, klinkt het. “Iets samen drinken op een terras is zowel voor het welzijn als voor de horeca goed. We zijn een jaar ver. Verschillende mensen zitten diep.”

Joris Van Cauter, advocaat:

Advocaat Joris Van Cauter stelt zich eveneens vragen bij de aanpak van de ordediensten. Volgens hem komen sommige mensen “zo’n nachten in de cel nooit te boven”. “Vooraleer je tot zo’n drastische maatregel overgaat, moeten de feiten toch erg ernstig geweest zijn”, klinkt het. Van Cauter vraagt zich af of de ordediensten de bijeenkomst niet gewoon konden stilleggen.

“Was het geen mogelijkheid om de bijeenkomst stil te leggen en de jongeren naar huis te sturen met consigne om volgende ochtend voor de jeugdrechter te verschijnen? Wat is de verantwoording om de jongeren toch in hechtenis te nemen? Hebben de jongeren toegang gekregen tot een advocaat?” Hij benadrukt dat sancties belangrijk zijn, “maar de vraag is eerder hoe zwaar die sanctionering moet zijn”.

