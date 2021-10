HET DEBAT. Zijn mondmaskerplicht in winkels en coronapas in horeca en fitnesscentra een goede zaak?

Mondmaskers in zowat alle publieke binnenruimtes, een bredere toepassing van de coronapas en meer telewerk moeten de coronagolf terugdringen. Dat heeft het Overlegcomité gisteren beslist . Wat denk jij? Zijn de mondmaskerplicht in winkels en de coronapas in horeca en fitnesscentra in Vlaanderen een goede zaak? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Ann Van Doren, woordvoerster bij Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ):

De invoering van het Covid Safe Ticket (CST) is geen oplossing om het aantal besmettingen naar beneden te halen. Enkel met een stappenplan richting verplichte vaccinatie geraken we uit deze crisis. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) in een reactie op de beslissingen van het Overlegcomité.

Dat er maatregelen moeten volgen nu de coronacijfers weer de hoogte inschieten, vindt het NSZ logisch, maar de invoering van het CST is een symbolische maatregel die neerkomt op extra kosten en werk voor de ondernemer, betoogt de zelfstandigenorganisatie. “Hoelang gaan we dit aanhouden? Vijf jaar, tien jaar? Zo blijft de consument in crisismodus en dit zal onze ondernemers weer in de kassa raken. We moeten evolueren naar een verplichte vaccinatie.”

Het NSZ is er ook niet over te spreken dat alweer enkele sectoren worden geviseerd. “We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de bedrijven -winkels, horeca en fitnesscentra in het bijzonder- weer het slachtoffer zijn van het ontbreken van een gestructureerd plan. Het is ook een slag in het gezicht voor velen dat er nog steeds een gebrek aan intensieve contactopsporing is zoals minister Beke eerder vandaag toegeeft”, aldus nog NSZ-woordvoerder Ann Van Doren.

Steven Van Gucht, viroloog:

Viroloog Steven Van Gucht is tevreden met de maatregelen die de overheid heeft genomen. Hij wijst erop dat het op dit moment niet nodig is om drastischer in te grijpen. “De overheid kan een aantal dingen doen, maar dat gaat maar tot op een bepaald niveau. Verandering zit bij ons elk individueel. Vijftig procent van de mensen draagt het mondmasker nu in de winkel. We gaan daarmee het verschil maken”, vertelt Steven Van Gucht bij VTM Nieuws. “Ik hoop dat dit genoeg is. De mensen volgen ons advies. Op dit moment is het niet nodig om drastischer in te grijpen. Als we mondmaskers binnen op een correcte manier gebruik, kun je daarmee een verschil maken. Als je het aantal contacten met 10-30 procent kan terugschroeven, dan kan je een grote impact hebben op deze golf.”

“Het Covid Safe Ticket was een moeilijke beslissing, gezien 93 procent van de volwassenen in Vlaanderen is gevaccineerd. Een klein deel zal zich moeten laten testen. De bijdrage zal minder groot zijn dan in Brussel, waar 70 procent van de volwassenen gevaccineerd is. Vlaanderen was een soort coronapasvrij eiland tussen Nederland, Frankrijk en Brussel. Je hebt mensen die naar Vlaanderen komen, zodat ze hun pas niet hoeven te tonen”, aldus Van Gucht. Ook is de viroloog voorstander van telewerk. “Dat is een nuttige maatregel”, luidt het.

De mondmaskers zijn volgens Van Gucht “heel belangrijk”. “Ze kunnen besmettingen tegenhouden. En het is een belangrijk signaal aan de bevolking dat we nog niet uit de gevarenzone zijn.”

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij Unizo:

Ondernemersorganisatie Unizo begrijpt dat het Overlegcomité verschillende maatregelen opnieuw invoert. Zo worden ergere economische gevolgen voorkomen, klinkt het. De herinvoering van het mondmasker in de winkel of de coronapas in de horeca en fitnesszaal zijn weliswaar niet ideaal, maar “we moeten er samen door”, dixit gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Voor Van Assche is het belangrijk dat de economie kan blijven draaien. Maatregelen opnieuw invoeren zal “ongetwijfeld gevolgen hebben”, maar de bedrijven zullen er opnieuw zo goed mogelijk mee omgaan als dit nodig blijkt om sluitingen of andere beperkingen te voorkomen.

Marc Van Ranst, viroloog (KU Leuven):

“Of ik hiermee tevreden ben? Virologen zijn geen Romeinse keizers die hun duim omhoog of omlaag steken”, minimaliseert professor virologie Marc Van Ranst (KU Leuven) zijn eigen mening na afloop van het Overlegcomité. “Maar ik ben hoopvol dat dit pakket maatregelen gaat werken”, is hij positief.

Van Ranst begrijpt dat sommige mensen een mondmaskerplicht in de winkels ridicuul vinden terwijl we zonder mondmasker in de discotheken mogen dansen. “Maar het zijn de grote getallen die spelen: er gaan veel meer mensen naar de winkel dan dat er mensen in een nachtclub gaan feesten. Daarom is het dus zinvol om de risico’s in winkels te beperken. Bovendien is de impact daarvan op mensen niet zo groot. Dat zou heel anders zijn mocht je ineens beslissen om alle mogelijke feesten af te schaffen - epidemiologisch nochtans een geweldige beslissing.”

De uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) vindt Van Ranst “een goede zaak”. “Want om de stijgende cijfers echt in te dijken moet de vaccinatiegraad omhoog. Tegen de Wuhan-stam (het oorspronkelijke virus; red.) had onze huidige vaccinatiegraad volstaan, maar nu is het duidelijk niet voldoende. Er zit nog weinig rek op de manieren waarop we mensen heel lief kunnen vragen om zich te laten vaccineren, dus dan moeten we durven over te stappen naar de onvriendelijke manieren.”

Erik Vandenabeele van de Belgische Fitnessfederatie:

“Ik begrijp niet dat de invoering van het Covid Safe Ticket (CST) enkel gebeurt in onze sector.” Dat zegt Erik Vandenabeele van de Belgische Fitnessfederatie Fitness.be. “Het is discriminerend en stigmatiserend dat enkel de private sector wordt geviseerd en bijvoorbeeld dansscholen, zwemclubs en boksclubs gewoon verder mogen zonder CST.”

Vandenabeele heeft er begrip voor dat er bijkomende maatregelen worden ingevoerd, maar begrijpt niet waarom dit enkel voor de fitnesssector het geval is. “Wij hebben er als fitnesssector onze corebusiness van gemaakt om mensen te begeleiden naar een gezonde levensstijl”, zegt hij. “Regelmatig bewegen en gezond leven helpen tegen corona. Het is dus zeer stigmatiserend dat wij geviseerd worden alsof wij en de horeca de meest gevaarlijke plekken zijn voor het coronavirus.”

Dat er bijkomende maatregelen volgen, had Vandenabeele wel verwacht aangezien in Brussel en de Vlaamse rand al problemen werden gemeld, maar hij had dit voor de volledige sportsector verwacht. “Wij zijn voortrekkers voor hygiëne, veiligheid en ventilatie, heel wat uitbaters hebben intussen forse investeringen gedaan in een goed ventilatiesysteem. Het signaal dat nu gegeven wordt, is totaal verkeerd.”

Handelsfederatie Comeos:

Comeos betreurt dat er geen verplichte vaccinatie komt. De sectororganisatie van de winkelketens vraagt ook begrip bij de klanten omdat de medewerkers de opnieuw ingevoerde mondmaskerplicht zullen moeten controleren. De handelsfederatie had evenwel meer verwacht van de verschillende overheden. “We betreuren dat de overheid haar verantwoordelijkheid niet opneemt en vaccinatie verplicht maakt voor iedereen. Er wordt zo al maanden gesproken over vaccinatieplicht bij zorgpersoneel. Zelfs dat is er na al dat overleg nog altijd niet. In Frankrijk is dat in de zomer al ingevoerd, hier moet dat veel langer duren.” Volgens Comeos biedt een hogere vaccinatiegraad “een veel betere bescherming” voor de volksgezondheid dan het dragen van een mondmasker in de winkel.

Matthias Decaluwé, Horeca Vlaanderen:

Horeca Vlaanderen had zelf voorgesteld om deze winter het Covid Safe Ticket aan te bieden, dus de beslissing is geen verrassing. “Het komt wel een beetje sneller dan gedacht”, zegt Matthias Decaluwé van Horeca Vlaanderen. Horeca Vlaanderen vindt het wel jammer dat het personeel nog steeds een mondmasker moet dragen. Hetzelfde horen we bij de vzw Oude Markt in Leuven. “Als dit de prijs is die we moeten betalen om open te kunnen blijven, dan nemen we dat erbij”, zegt Eric De Rop van de vzw. “Maar het is een beetje vreemd dat gevaccineerd personeel nog met een mondmasker moet blijven rondlopen.”

