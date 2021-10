HET DEBAT. Zijn mondmaskerplicht in winkels en coronapas in horeca en fitnesscentra een goede zaak? Dit is jullie mening

Mondmaskers in zowat alle publieke binnenruimtes, een bredere toepassing van de coronapas en meer telewerk moeten de coronagolf terugdringen. Dat heeft het Overlegcomité gisteren beslist. Wat denk jij? Zijn de mondmaskerplicht in winkels en de coronapas in horeca en fitnesscentra in Vlaanderen een goede zaak? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Frankie A S Goethals: “Uiteraard, eigenlijk had dit nooit mogen afgeschaft worden (mondmasker) en het CST had al lang moeten ingevoerd zijn voor alle activiteiten binnen en buiten. Nu nog altijd wachtende op verplichte vaccinatie in de zorgsector en eigenlijk voor iedereen. Wat de anti’s ook mogen beweren, elk mens met gezond verstand weet en begrijpt dat dit de enige manier is om de controle over het virus te behouden. Kleine moeite om veel miserie te besparen. Enkel egoïsten willen niet meewerken.”

Hugo hofmans: “Ik deel de mening van Comeos volledig. De overheid heeft gefaald door de vaccinatie niet te verplichten. Daardoor zijn er nu zoveel problemen en verplichten ze dan maar andere zaken. Waar is het verschil? Vaccinatieplicht of mondmaskerplicht? Het is allebei een plicht, alleen door dat falen gaan er een aantal plichten nog wat langer duren en worden sectoren als winkels, restaurants, kapsalons e.d. nog altijd geviseerd en in zekere zin ‘bedreigd’. Een democratie onwaardig.”

Kevin Eyselbergs: “CST zou een goede zaak kunnen zijn als men consequent gaat controleren of de uitbaters de pas controleren. Als de ene na de andere uitbater zegt dat ze het niet gaan doen, is het dweilen met de kraan open. In Nederland is het wel al goed ingeburgerd en zijn er daadwerkelijk zware en meerdere controles. Net twee dagen er geweest en geen probleem mee gehad.”

Ken Grootjans: “Dat we opnieuw met het mondkapje moeten dragen terwijl we gaan winkelen, is het resultaat van politiek falen (vooral in Vlaanderen) geleid door de pseudowetenschap in plaats van echte wetenschap en rationeel denken. CST had beter Low Risk geheten en had reeds lang moeten ingevoerd worden. Het probleem is dat het nu véél te laat is en het moeite zal vergen de situatie terug te draaien, dankzij de sector afgevaardigden en politici zijn we opnieuw bij de primussen in de EU.”

Dagwin Truyens: “CST moet vooral een pasje van beperking van vrijheid worden, voor niet-gevaccineerden uiteraard. Ze zouden het voor zo goed als alles moeten vragen behalve voor essentiële winkels. Zodat niet-gevaccineerden beperkt worden in alles behalve het uiterst noodzakelijke. De vaccinatie zal dan hopelijk snel toenemen.”

Ronnie Mathieu: “Ik ben ook voorstander van het invoeren van het Covid Safe Ticket voor de horeca. Onlangs een aantal dagen verbleven in Nederland en bij elk horecabedrijf zonder enig probleem en zeer vlot met CST lekker gegeten en gedronken. Ik voelde totaal geen beknotting van mijn vrijheid. Integendeel, ik was telkens een klant met een positief veiligheidsgevoel.”

Liesbeth Cuppens: “Niemand vindt mondmaskers leuk. De ene kan er goed mee leven en ziet het zitten om er nog x-aantal jaren mee rond te lopen, de andere heeft nu reeds genoeg van de mondmaskers. De enige uitweg om iedereen tevreden te stellen, is vaccinatie. De mondmaskers zullen sneller weg mogen, ons leven komt terug op gang en de economie zal herleven. Onbegrijpelijk dus dat een liberale, op economie gerichte regering nog steeds geen verplichte vaccinatie doorgevoerd heeft. Vaccinatieplicht en maskers weg/af.”

Katy Vercauteren: “De coronapas zal een einde stellen aan mensen die niet gevaccineerd zijn en gaan sporten en fitnessen in andere centra in andere provincies. Ofwel thuis wat fitnessen ofwel laten vaccineren. Een heel goed voorstel, had veel eerder moeten gebeuren. Mondmaskerplicht is ook een goed voorstel. Degenen die het niet aandoen in winkels en sportcentra, onmiddellijk buitengooien. Zonder sport dat gaat nog, maar zonder eten, dat wordt moeilijker.”

Erwin Devos: “Een mondmasker dragen is het einde van de wereld niet. Een CST tonen? Als je de vaccins hebt gekregen, is dit toch geen probleem. Wat wel erg is, is dat er nog steeds mensen zijn die geen vaccin willen en daardoor ons vrije leven overhoop halen. Het coronavaccin verplichten lijkt mij de enige oplossing. Anders gaan we blijven aanmodderen.”

