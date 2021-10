HET DEBAT. Zijn de quarantaineregels en de teststrategie op scholen te streng?

Na een lange periode van stabiliteit, is het aantal coronabesmettingen in ons land de laatste weken opnieuw zienderogen gestegen . Verschillende scholen moeten de deuren sluiten. De quarantaineregels liggen onder vuur. Verschillende stemmen in het onderwijsveld pleiten ervoor om het virus onder de kinderen te laten circuleren en de scholen open te houden. Wat denk jij? Zijn de quarantaineregels en de teststrategie op scholen te streng? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Inge Van Trimpont, directeur van de CLB’s van het gemeenschapsonderwijs:

Concrete cijfers over het aantal gesloten scholen zijn er niet, maar de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) zien de voorbije weken wel een exponentiële stijging van het aantal besmettingen, vooral in het lager onderwijs, waar leerlingen niet gevaccineerd zijn. Een verrassing is dat niet, want de positiviteitsratio in de leeftijdsgroep tussen 0 en 9 jaar bedraagt momenteel 11,8 procent.

“In het secundair onderwijs lijkt het erop dat de vaccinatie haar werk doet”, aldus Van Trimpont. Ze onderstreept dat er in het secundair wel meer besmettingen zijn in vergelijking met het begin van dit schooljaar, maar dat die uitbraken relatief meevallen. Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk, spreekt van een toename van 50 à 60 procent van het aantal besmettingen op scholen, “maar in het lager onderwijs gaat het bijna over een verdubbeling”.

De CLB’s pleiten er wel voor om de maatregelen qua testing en quarantaine te herbekijken, met het oog op het openhouden van de scholen en het garanderen van het leerrecht. “Veel leerlingen die positief testen, hebben geen klachten en zijn niet ziek. Is het dan echt nodig hen allemaal naar huis te sturen?”, aldus Grielens. “We moeten meer inzetten op andere strategieën: kinderen aansporen om thuis te blijven als ze zich ziek voelen en blijven ventileren in klassen. En als er een probleem is binnen de regio, kunnen er eventueel algemene regels worden heringevoerd.”

Van Trimpont hoopt op korte termijn opnieuw rond de tafel te zitten met alle betrokkenen in het onderwijsveld en het Agentschap Zorg en Gezondheid om te evalueren welke maatregelen zinvol en nodig zijn.

Luc Hendrix, voorzitter van de eerstelijnszone Zuid-Oost-Limburg:

In een open brief stellen de acht eerstelijnszones van Limburg zich ernstige vragen bij de schoolsluitingen en het massaal testen van leerlingen zonder symptomen. “Het is ondertussen duidelijk dat kinderen nagenoeg niet ziek worden van een coronabesmetting”, zegt Luc Hendrix, voorzitter van de eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg.

“Negen op de tien kinderen die besmet zijn, kunnen perfect met het virus naar school. Laat bij een uitbraak in een school het virus circuleren en houd enkel de zieke leerlingen thuis. Voor het psychisch welzijn van de kinderen zijn die schoolsluitingen immers dramatisch.”

“Test dus enkel nog de mensen die ziek zijn. Op die manier vermijd je dat gezonde kinderen van school worden gehouden, maar ook dat besmette volwassenen zonder symptomen voor een week of langer niet kunnen gaan werken.” Het op grote schaal testen van kinderen en volwassenen is voor de testcentra vandaag ook niet meer haalbaar, zo zeggen de Limburgse eerstelijnszones nog. “De activiteiten van de testcentra zijn afgeschaald, maar nu wordt ons toch gevraagd om opnieuw massaal te gaan testen. En ondertussen zijn ook nog eens de federale subsidies voor de infrastructuur van de testcentra gehalveerd.”

Steven Van Gucht, viroloog:

Volgen viroloog Van Gucht is het niet de moment om de regels op scholen te versoepelen. “Er is vandaag al een heel soepel testbeleid in de scholen. Pas wanneer binnen de week een tweede kind van de klas positief test, worden alle leerlingen aan een test onderworpen. Blijkt dat een kwart van hen positief is, dan wordt een sluiting van de klas overwogen”, zegt hij.

“Een versoepeling van deze regels zou neerkomen op het volledig loslaten van de situatie. En dat is geen goed idee, nu we de algemene coronacijfers fors zien toenemen. Bovendien zou dat tot grotere uitbraken kunnen leiden en daar zijn scholen ook niet mee gediend.”

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn (CD&V):

“Het overleg hierover is opgestart en wordt volgende week verder gezet”, reageert Beke. “Kinderen onder de twaalf jaar worden nog altijd niet gevaccineerd en kunnen ook nog in het ziekenhuis belanden. Zo werd er de voorbije week een dertigtal besmette kinderen onder de twaalf jaar opgenomen.” Dit moet genuanceerd worden. Niet al die kinderen werden vanwege Covid-19 opgenomen. Een aantal van hen testte positief bij de opname voor een andere aandoening, zo is nog te horen op het kabinet-Beke.

“Hoogrisicocontacten zullen zich nog altijd moeten laten testen en in quarantaine gaan als ze positief zijn. Wel zullen de huisartsen ontlast worden. In plaats van naar de dokter te bellen bij symptomen, zullen de mensen een online vragenlijst kunnen invullen. Blijkt daaruit dat er indicaties zijn dat je positief bent, dan kan je onmiddellijk een code krijgen om je te laten testen. De huisartsen zullen zich dus niet meer met die codes moeten bezighouden.”

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid (Vooruit):

“We mogen ons niet vergissen: de strijd tegen het virus is niet het probleem, maar het virus zelf”, zegt minister Vandenbroucke bij VTM Nieuws. “Er gaat te veel virus rond in de scholen, en daarom kunnen we niet zomaar stoppen met testen. Dan bevinden we ons over twee weken in complete chaos. We gaan ons écht schrap moeten zetten tegen deze vierde golf, ook in het onderwijs.”

Goed blijven testen blijft belangrijk, verklaart minister Vandenbroucke. “We gaan ons schrap moeten zetten tegen deze vierde golf”, klinkt het. “Dat betekent niet dat we hetzelfde moeten doen als bij de vorige golven, maar wél dat we alles moeten gebruiken wat we in huis hebben om deze epidemie te bestrijden: grote voorzichtigheid, mondmaskers dragen in gesloten ruimtes en bij onbekenden, én blijven testen.”

“Maar ik wil niet dat de huisartsen overrompeld worden door mensen die gewoon een attest komen vragen om naar een testcentrum te gaan. Dat gaan we veranderen: we gaan ervoor zorgen dat mensen die zich ziek voelen naar een website kunnen om daar te controleren of ze een test nodig hebben”, legt Vandenbroucke uit.

Elke Decruynaere, Gents schepen van Onderwijs (Groen):

Volgens Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs in Gent, blijft tracen en testen de manier om een eventuele volgende golf onder de knoet te houden. “We merkten afgelopen week dat corona meer aanwezig was in de scholen dan de week ervoor; een tendens die ook breder zichtbaar is. Dit heeft meteen ook een impact op scholen doordat er meer quarantaines zijn. Blijven tracen en testen is belangrijk om de situatie onder controle te houden.”

Leïla Belkhir, epidemioloog aan Cliniques Universitaire Saint-Luc:

“Ik vind dat we ons geen grote zorgen moeten maken over de jongeren. De meesten die positief testen zijn asymptomatisch”, zegt Leïla Blekhir. “Maar we moeten er wel voor zorgen dat we de circulatie van het virus binnen de scholen beter onder controle houden. Het is normaal om te testen, maar de procedures zijn erg omslachtig op logistiek vlak. We moeten bekijken hoe we dat kunnen verbeteren.”

Voor Leïla Belkhir is het noodzakelijk om meer in te zetten op ventilatie op school. “De winter komt eraan. We zitten met z’n allen meer binnen en er zijn nog veel scholen zonder CO2-meter in de klaslokalen. Er moeten meer CO2-meters geïnstalleerd worden als we de epidemie onder controle willen krijgen. We weten hoe het virus wordt overgedragen. We hebben geen excuus meer.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.