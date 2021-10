HET DEBAT. Zijn de quarantaineregels en de teststrategie op scholen te streng? Dit is jullie mening

Vrouw getuigt hoe ze iets in haar drankje kreeg op café in Brussel: “Huisgenoot vond me bewuste­loos naast de toiletten”

20 oktober Naar aanleiding van de verkrachtingszaak in Elsene, getuigt een vrouw in VTM NIEUWS over haar ervaring: ook zij kreeg iets in haar drankje in een café in Brussel, waardoor ze zich niets meer van de nacht kan herinneren.