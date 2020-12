HET DEBAT. Zijn boetes en strengere controles op loslopende honden waar dat verboden is een goed idee?

Het Agentschap voor Natuur en Bos meldt dat boswachters harder zullen optreden tegen loslopende honden in natuurgebieden. Baasjes die hun hond niet aan de leiband houden waar dat verplicht is, riskeren een minimumboete van 80 euro. Wat denk jij? Zijn boetes en strengere controles op loslopende honden waar dat verboden is een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos:

Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos, betreurt dat sommige baasjes niet beseffen hoe nefast voor de natuur hun loslopende hond kan zijn. “We hebben de foto’s gezien van het reekalfje dat door loslopende honden werd doodgebeten in Winterslag. Maar ook een ‘vriendelijk’ contact tussen een hond en dieren kan rampzalig zijn: wanneer zo’n reekalfje de geur van een hond meedraagt, zal het door de moeder verstoten worden”, zei hij eerder aan onze redactie.

“Honden verjagen ook bodembroeders zoals kieviten uit hun broedplaatsen. Daarnaast horen we veel klachten van eigenaars van aangelijnde honden die door loslopende honden worden aangevallen. Maar het draait ook om bescherming van de hond zelf: tegen aanvallen van everzwijnen of beten van teken.”

“Het is een oud zeer, maar almaar meer bezoekers van bos of natuurgebied raken het beu. De ergernis bij wandelaars daaromtrent is groot, hoewel het voor alle duidelijkheid om een minderheid van de hondenbezitters gaat. Door de coronacrisis en de lockdown, toen haast iedereen ging wandelen in natuurgebied, stelt het probleem zich almaar scherper.”

Marc Serneels, hondenexpert:

“Het probleem ligt niet bij loslopende honden”, zegt Marc Serneels aan onze redactie. “Het Agentschap voor Natuur en Bos doet alsof alle baasjes op een onverantwoorde manier met hun honden buitenkomen. Loslopen betekent dat een hond onder controle is. Als dat niet het geval is, dan zal het zelfs niet goed komen in een losloopzone voor honden. Een hond moet je zowel binnen als buiten altijd onder controle hebben. Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos staat zelfs te lezen dat honden vrij moeten kunnen lopen.”

Serneels kaart ook het probleem rond losloopzones in ons land aan. “Niet alle honden willen spelen met elkaar. Soms willen honden gewoon met rust gelaten worden. Dat kan vaak niet in zo'n losloopzone. Bovendien zijn die zones ook vaak te klein. Wat er nu gebeurt, is dat baasjes buiten gaan wandelen op rustige wegen met weinig passanten. Dan laten ze hun hond eens los. Als er mensen passeren, dan roepen ze hun hond gewoon terug. Een grote meerderheid doet het goed. En zoals dat wel vaker gebeurt in de samenleving moet de grote meerderheid boeten voor een kleine groep die het fout doet.”

“Ik heb een groep opgericht met intussen meer dan 800 leden: Verantwoord(elijk) los. Als wij gaan wandelen in een natuurgebied dan blijven de honden gewoon op het pad. Ze lopen niet in het bos en zitten niet achter dieren. Ze krijgen de gelegenheid om even los te lopen en om te snuffelen. Dat gebeurt altijd op een verantwoorde manier, zonder overlast en enkel met honden die getraind zijn. Alle hondenbaasjes scheert men nu over dezelfde kam. Ik ben vooral voor overleg tussen de verschillende partijen.”

Dany Grosemans, dierengedragstherapeut:

“Ik vind het verschrikkelijk dat mensen hun hond los laten lopen”, zei dierengedragstherapeut Dany Grosemans eerder al aan onze redactie. “Met het excuus ‘hij doet niets’ geven ze alleen maar aan dat ze niets van honden kennen, of dat ze over hun eigen hond niets te zeggen hebben. Wie wel iets over zijn hond te zeggen heeft, hoeft die woorden niet te gebruiken want die heeft hem dan al lang teruggeroepen.”

“Baasjes van bepaalde rassen een cursus ‘honden opvoeden voor dummies’ laten volgen, haalt weinig uit. Waar ik al lang voor pleit, is fokkers verantwoordelijk maken voor de pups die ze aan de man brengen. Als je morgen een auto op de markt brengt die niet conform de wetgeving is, ligt de verantwoordelijkheid bij de producent als de wielen ervan af vallen. Waarom zou dat bij honden anders zijn? Tegenwoordig kunnen gezinnen met kindjes een Boerboel in huis halen, een Zuid-Afrikaanse hond gekweekt om onder meer de jacht op luipaarden bij te staan. Dat zou echt niet mogen. De fokker moet het gevaar inschatten en de pup blijven opvolgen.”

“Daarnaast kan ik niet genoeg benadrukken dat je te allen tijde aangifte moet doen van incidenten met hondenbeten. De politie springt daar voorlopig veel te laks mee om. Meestal verwijzen die jou vriendelijk door naar de verzekeringsmaatschappijen. Daarom roep ik iedereen op die slachtoffer wordt van een hondenbeet, om een aangetekende brief te versturen naar de gemeente. Daarin maak je melding van het incident en stel je hen verantwoordelijk voor de verdere daden van de desbetreffende hond. Dan moeten ze de situatie wel au sérieux nemen.”

Ann De Greef, directeur van dierenrechtenorganisatie GAIA:

“Het is voor de hond veiliger om aangelijnd te zijn”, verduidelijkt Ann De Greef van GAIA. “We pleiten al jaren voor ruime en voldoende losloopzones in gemeentes, zodat mensen geen kilometers moeten rijden om een zone te hebben in de buurt.”

“Er kan altijd iets zijn dat de aandacht trekt van de hond en dan is die weg. Het dier komt dan misschien zelf in een gevaarlijke situatie terecht. Bovendien is niet iedereen ermee opgezet dat honden loslopen. Het gaat dan vooral om mensen die bang zijn van honden. Door je hond aan de leiband te houden, vermijd je problemen. Het is normaal dat als er regels zijn, dat die gewoonweg nageleefd moeten worden. En dat is ook in het belang van de hond zelf.”

“Het beboeten moet volgens GAIA dus gepaard gaan met voldoende ruime degelijke losloopzones. Wij zijn al jaren vragende partij hiervoor. Je kunt boetes uitdelen, maar dan moet je een alternatief voorzien waar honden veilig kunnen loslopen. Mensen die bang zijn voor honden weten dan dat ze daar niet moeten zijn. Op zulke plekken zijn er ook amper gevaarlijke situaties of dingen die de hond zelf in gevaar kunnen brengen.”

Hondencentrum:

“Iedereen kan zich wel momenten herinneren waarop er een hond los voorbijliep die eigenlijk aan de leiband moest. In zo’n situaties zie je dan vaak enkele tientallen meters achter het dier de eigenaar lopen met rond zijn pols de riem of het koord gewikkeld. Maar waarom is het soms eigenlijk echt wel aan te raden om je hond aan de leiband te houden?”, luidt het op de website van het Hondencentrum.

“De belangrijkste reden om je hond aan de leiband te houden, is misschien wel dat je jouw huisdier zelf er mogelijk een groot plezier mee doet. Honden blijven immers dieren en dus zijn ze niet altijd even voorspelbaar in hun handelingen. Niet elk baasje woont bijvoorbeeld midden in een bosrijke omgeving waar de kans op verkeer of andere loslopende viervoeters erg klein is. Sommige hondeneigenaars zijn met andere woorden verplicht om hun metgezel uit te laten in een drukke omgeving met veel verkeer of andere honden.”

“Je hond aan de leiband houden is dan ook een methode om de veiligheid van je huisdier te garanderen. Het zorgt er immers voor dat je preventief kan handelen en dat je niet moet ingrijpen wanneer het misschien al te laat is”, klinkt het. “Natuurlijk laat je je hond voor de rest zoveel mogelijk vrij in je tuin of in speciale losloopgebieden.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

Poll Moeten boswachters strenger optreden tegen loslopende honden? Ja

Neen Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Moeten boswachters strenger optreden tegen loslopende honden? Ja (67%)

Neen (33%)