HET DEBAT. Zijn boetes en strengere controles op loslopende honden waar dat verboden is een goed idee? Dit is jullie mening

Het Agentschap voor Natuur en Bos meldt dat boswachters harder zullen optreden tegen loslopende honden in natuurgebieden. Baasjes die hun hond niet aan de leiband houden waar dat verplicht is, riskeren een minimumboete van 80 euro. Zijn boetes en strengere controles op loslopende honden waar dat verboden is een goed idee? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord . Nu is het jullie beurt. Dit zijn de boeiendste reacties.

Evelyne Vyncke: “Moesten er in elke gemeente een (gratis) hondenwei bestaan waar je je hond eens goed kan laten lopen kan je gaan beboeten. Als dit niet aanwezig is, moet het baasje een andere oplossing gaan zoeken om de hond eens te kunnen laten lopen. Een hond heeft nu eenmaal nood aan eens goed te kunnen lopen.”

Maikel Cozijns: “Ik denk dat je zelf wel als baasje weet wanneer je je hond best aan de leiband houdt en wanneer niet. De ene hond is beter getraind dan de andere. Ikzelf heb een border collie, die diertjes zijn geweldig slim en ze is ook heel goed getraind. Ze zou geen vlieg kwaad doen of geen enkel commando negeren. Uiteindelijk blijft het de verantwoordelijkheid van het baasje. Als je een agressief type hond hebt moet je daar ook je verantwoordelijkheid voor nemen en dus beter aan de leiband. Maar ik vind het onnodig om daar een verplichting op te leggen.”

Ria Haegemans: “Als de hond goed is opgevoed en het baasje houdt rekening met andere mensen is die leiband niet nodig. Gun die honden hun los loopmomentje als er niemand in de buurt is. Uiteraard alleen op de paden.”

Johny Verbeke: “Ja iedere hond aan de leiband. Iedereen zegt ‘mijn hond is niet gevaarlijk’. Mijn hond werd ooit gebeten door een loslopende hond. En ben zelf ook aangevallen geweest door een hond terwijl ik met de koersfiets voorbij reed en gevallen met de nodige problemen.”

Debby Lauwers: “’Hij doet niks hoor’ zeggen ze als hun loslopende hond op onze hond komt afgelopen. Dat kan best zijn, maar jij weet niet hoe mijn hond zal reageren als zij aan de lijn is met de kindjes achter haar. Hoe moeilijk kan het zijn om in het openbaar uw hond aangelijnd te houden? Er zijn genoeg plaatsen waar het tegenwoordig wel mag.”

Beau Snoeckx: “Neen, zolang de hond luistert naar het baasje vind ik persoonlijk dat geen probleem. Honden zitten al lang genoeg binnen/in de tuin. Dan mogen ze eens buiten op verkenning en nog moeten ze aan de lijn alsof het gevangenen zijn.”

Jeannine van de Weyer: “Waarom moeten wij in België altijd met wetten rond de oren geslagen worden. Ik ga al lang in Nederland wandelen met mijn honden. Nederland en Frankrijk zijn hondsvriendelijke landen. Hier in ons land begin ik me af te vragen, wat er eigenlijk nog niet verboden is. Met wat kan een Belg nog wel leven? Ik denk hij zelfs met zichzelf niet meer kan leven.”

Evelien Van den Bossche: “Ik heb de mijne ook altijd vast hier. Puur door de grote aanwezigheid van prikkeldraad in ons land waar de mijne zo zouden doorlopen (windhonden). In Nederland heb je echter zo veel veilig losloopgebied voor honden waar het heerlijk is ze wél te kunnen loslaten. Dat ze zulke gebieden dan eens creëren hier alvorens met boetes te zwaaien! Je kan een hond toch niet verbieden zijn benen eens te strekken en zijn hele leven aangelijnd laten? Ik heb hier geen probleem met loslopende honden zolang ze aangelijnd worden als er andere honden aangelijnd passeren. En natuurlijk niet agressief zijn. Triest België.”

Erik Van Bever: “De vraag is toch eenvoudig: ‘Boetes/controles op loslopende honden waar dat verboden is’. Als je ergens zondigt tegen een specifiek verbod, dan lijkt het me toch duidelijk dat daar - op die plaats - mag tegen opgetreden worden? Zo niet heeft dat verbod geen waarde.”

Sofie De Groeve: “Persoonlijk vind ik dat men een soort paspoort zou moeten hebben waarbij men kan aantonen dat de hond gehoorzaam is en geen gevaar is voor anderen. Misschien via een soort examen. Dan pas mogen ze vrij lopen en in de bebouwde kom aan de leiband. Je hebt fantastische baasjes die hun hond echt onder controle hebben en die moeten nu ook niet worden gestraft.”

Inge Kriegels: “Ik vind het maar normaal dat honden aan de lijn blijven, en al zeker waar het verplicht is. Het is en blijft een dier met instincten. En als mens weet je nooit hoe ze in bepaalde situaties kunnen reageren, ook al ken je je hond door en door. Ik woon op de buiten en als ik ga wandelen kom ik redelijk wat boerderijtjes tegen waarvan de poorten helemaal open staan en dan komen de honden ook afgelopen. Ik jaag ze wel weg en dat lukt normaal wel maar wat als het eens niet lukt. Ik heb twee honden aan de lijn, maar die kan ik niet tegelijk oppakken. Dus ja, ook daar mag er strenger opgetreden worden. Soms wordt er gevraagd of ze mijn honden mogen aaien. Ik ben daar altijd heel voorzichtig mee. Inderdaad tot op heden hebben ze geen vlieg kwaad gedaan maar je weet maar nooit.”