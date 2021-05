HET DEBAT. Welke mogelijke versoepelingen moeten aan het coronapaspoort gekoppeld worden? Dit is jullie mening

In Denemarken werd vorige maand al een coronapaspoort gelanceerd met versoepelingen voor gevaccineerden. Ook Duitsland volgt. In ons land wil Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) eveneens een coronapaspoort invoeren. Belgische experten werken momenteel aan een advies dat zal worden doorgestuurd naar de beleidmakers en ministers die een beslissing zullen nemen. Wat denk jij? Welke mogelijke versoepelingen moeten aan het coronapaspoort gekoppeld worden? Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Kevin Eyselbergs: “In dit hele debat stoort de privacy mij enorm. Ik ga me sowieso laten inspuiten van zodra de uitnodiging in de bus valt, maar om dan nadien overal je gsm te moeten bovenhalen om te laten zien dat je het vaccin hebt gehad gaat me te ver. Ook vraag ik me af in hoeverre dat men gaat controleren. Toen winkelen nog alleen mocht bleef ik overal buiten staan als mijn moeder binnen ging. Keer op keer zeiden ze dat ik mee binnen mocht. Welke ondernemer gaat dat dan controleren?”

Vladimir De Leeuw: “De meeste mensen bekijken de zaken helemaal verkeerd. Het is namelijk zo, dat als je gevaccineerd bent, dat je dan normaal gesproken beschermd bent tegen het virus. Maar je kan het virus nog altijd hebben en overdragen. De zwakkeren zijn degenen die niet gevaccineerd zijn. Het is dus belangrijk om dat gevaccineerden zeker geen privileges krijgen en zeker al de nodige maatregelen nemen om de niet-gevaccineerden niet te besmetten.”

Jan Kerkhof: “Geen enkele. Want dat is in strijd met het medisch beroepsgeheim en discriminerend ten opzichte van degenen die geen vaccinatie kunnen of mogen krijgen.”

Frank Imhof: “Het feit dat de overheid iedereen de keuze laat om zich al dan niet in te enten is gewoonweg te interpreteren als een vrije keuze van het individu. Als men een keuze maakt, dient men ook in te staan voor de gevolgen van deze keuze. In de situatie waar iedereen de kans heeft gehad om zich in te enten, is het normaal dat men ook de gevolgen draagt van zijn handelen en dat er beperkingen zijn, die niets te maken hebben met gelijkheid of ongelijkheid.”

Patrick Marinus: “Ik moet het voor een keer eens zijn met Unia, de argumenten die zij gebruiken zijn valabel. Ik heb m’n eerste prik al gehad maar ben, op de kapper die zorgvuldig zijn handen wast en de stoel schoonmaakt na elke klant na, nog niet onnodig buiten geweest. Ik hoef geen privileges. Als er versoepeld wordt graag, maar dan wel voor iedereen en daar is het mijn inziens nog wat te vroeg voor...”

Andrea Bähr: “Ik ben voorstander van een vaccinatiepaspoort. Dat betekent na vaccinatie overal toegang, reizen zonder quarantaine achteraf en het mogen weglaten van het mondmasker. En nee, dat is geen discriminatie, want de gevaccineerden moeten ook niet opdraaien voor de vaccinatieweigeraars. Wat betreft reizen, bestaat al lang een vaccinatie plicht voor bepaalde landen en ziektes. Dus ook dat is geen discriminatie.”

Ronny Cuypers: “Het lijkt mij erg normaal dat vanaf het moment dat iedereen de kans heeft gehad om gevaccineerd te worden er beperkingen komen voor mensen die kiezen om geen vaccin te krijgen. Net zoals bij bijvoorbeeld een rijbewijs heb je de vrije keuze om wel of niet voor het bewijs te gaan en moet je vrede nemen met de beperkingen die het niet hebben van dat bewijs meebrengen.”

Willy Ivens: “In eerste instantie zou de vaccinatie verplicht moeten zijn. Enkel op die manier kan je een maximaal resultaat bereiken. Pas als iedereen de twee vaccinaties heeft gehad kan men terug naar het normale gaan. Dan is er geen vaccinatie paspoort nodig en kan er niet over discriminatie gesproken worden. Individuele versoepelingen toekennen, gaat sowieso voor wrevel zorgen.”

Nadine Motten: “Indien de overheid bepaalde rechten wil geven aan mensen die gevaccineerd zijn, dan moesten ze de vaccinatie verplicht maken! Het gaat niet op. Enerzijds mensen de vrije keuze laten, anderzijds hen dan vervolgens straffen door hen bepaalde rechten te ontnemen. Eens de pandemie onder controle is, en de ziekenhuizen opnieuw normaal kunnen functioneren, moet iedereen vrij gelaten worden. Zonder onderscheid en controle!”

Eric Leysen: “Pure discriminatie. Vaccineren kan niet verplicht worden, mensen die niet gevaccineerd willen worden kunnen dus ook niet uitgesloten worden van bepaalde evenementen of reizen. De rechtbanken gaan werk hebben als dat paspoort er komt. De vrijheid om te bepalen wat er in mijn lichaam wordt gespoten gaan ze in Brussel en Europa niet afnemen.”

Liesbeth Cuppens: “Naast het overtreden van de privacywet, zou men ook nog een groot onrecht doen aan mensen die om medische redenen geen spuit mogen krijgen. Religieuze of moralistische overtuigingen zijn geen excuus voor een weigering. Deze mensen moeten zich over hun ideeën heen zetten, corona is heirkracht. Anders wordt het wanneer men mensen niet bereikt wegens taalkundige of medische redenen. Beiden gevallen moet men van naderbij bekijken, anders raken deze groepen afgesloten van de maatschappij.”