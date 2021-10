HET DEBAT. Wat kan de politiek doen om de stijgende energieprijzen te drukken?

De energieprijzen swingen de pan uit. Gisteren ging er vlot nog eens 10 procent bij. Wat de stijgende prijzen betekenen voor jouw persoonlijke energiefactuur blijft voorlopig onduidelijk. Wat denk jij? Wat moet de politiek doen om de stijgende energieprijzen te drukken? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat experts en politici ervan vinden.

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken (CD&V):

Verlinden is geen voorstander van een door de overheid opgelegde blokkering van de energieprijzen, zoals in Frankrijk aangekondigd werd. “Frankrijk is België niet, het mechanisme dat daar gebruikt wordt, kunnen we niet per se in België gebruiken”, zegt ze.

Lees ook PREMIUM 7 concrete tips om vandaag nog 600 euro te besparen op je energiefactuur

“Onze partij (CD&V, red.) doet er alles aan om te vermijden dat de prijzen onbetaalbaar worden, maar tegelijkertijd is het zo dat de prijzen in de index opgenomen zijn, wat de mensen meer koopkracht geeft wanneer de energieprijzen stijgen. Dat mechanisme mogen we niet verliezen”, luidt het.

Quote (...) als de prijzen alsnog stijgen, moeten de mensen meer loon krijgen en mogen ze finaal hun koopkracht niet achteruit zien gaan. Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse zaken (CD&V)

Verlinden herhaalt het standpunt van haar partij dat een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent geen duurzame oplossing is. “Precies omdat je dan de automatische indexering van de lonen in het gedrang brengt. En dat mogen we de mensen niet aandoen. Zodra de prijzen die relevant zijn voor een huishouden stijgen, moeten de lonen door de automatische indexering meestijgen.”

“We bekijken of we bepaalde mechanismen kunnen voorzien, maar als de prijzen alsnog stijgen, moeten de mensen meer loon krijgen en mogen ze finaal hun koopkracht niet achteruit zien gaan”, aldus Verlinden. Ze wijst er wel op dat de netto-energieprijzen niet alleen in België worden bepaald. “We hebben dat niet helemaal zelf onder controle.”

Tinne Van der Straeten, minister van Energie (Groen):

Een algemene maatregel zoals in Frankrijk, waar de gasprijzen bevroren werden, zou in België niet kunnen. De contracten met de huidige energieproducenten staan zo’n ingreep in de weg, aldus energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). Ook het voorstel om de btw te verlagen naar 6 procent gooide ze in de vuilnisbak. “Dat is een dure maatregel. En laat ons eerlijk zijn: er zijn ook mensen die het niet nodig hebben. Zo verlaag je ook de btw voor wie zijn zwembad met elektriciteit verwarmt.”

Van der Straeten wil vooral gerichte maatregelen en vraagt een verlenging in 2022 van het sociaal tarief voor zo’n één miljoen gezinnen. “Een alleenstaande mama die werkt zal bijvoorbeeld in plaats van 1.800 euro maar 1.000 euro betalen voor gas en elektriciteit samen.” Kostprijs: 250 miljoen euro per jaar, al zou dat ook gefinancierd worden door de hogere btw-inkomsten.

Quote In Frankrijk willen ze de fiscale inkomsten waar ze eigenlijk niet hadden op gerekend, gebruiken om de prijzen betaalbaar te houden. Dat is best wel een gezonde filosofie. Michel Maus

Michel Maus, professor fiscaal recht:

“In Frankrijk willen ze de fiscale inkomsten waar ze eigenlijk niet hadden op gerekend, gebruiken om de prijzen betaalbaar te houden. Dat is best wel een gezonde filosofie”, zegt Michel Maus aan onze redactie.

“Onder de regering Di Rupo is die btw al eens verlaagd van 21 naar 6 procent en dat heeft toen als resultaat gehad dat de index inderdaad minder snel werd overschreden. Maar eigenlijk vind ik het een drogreden om het niet te doen”, aldus Maus. “Oké, de index wordt dan minder snel overschreden waardoor de lonen minder snel stijgen, maar de loonlast is voor de regering eveneens een belangrijke uitgavenpost. De ambtenarenlonen zijn namelijk ook aan de index gekoppeld. Als er een draagvlak is bij de bevolking, kunnen ze het best toch doen. In de budgettaire context kost zo’n maatregel 1,3 miljard euro en als die marge er niet is, dan is ze er niet. Het heeft geen zin om je dan te verschuilen achter andere argumenten, als het eigenlijk een budgettair probleem is”, zegt hij.

Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie (PS):

Dermagne staat achter het idee om elk Belgisch gezin een eenmalige energiecheque van 100 euro te geven. “Het gaat om een forfaitaire tussenkomst, een 'one shot’ dat de factuur van elk gezin rechtstreeks verlaagt”, aldus Dermagne. Een cheque van 100 euro per gezin heeft volgens hem een budgettaire impact van 524 miljoen euro. “Over het bedrag kan onderhandeld worden, maar 100 euro lijkt ons betekenisvol.” Ook wil de PS het sociaal tarief verlengen, zegt vicepremier Dermagne. Hij wil het sociaal tarief ook uitbreiden voor armlastige gezinnen die gebruikmaken van een gemeenschappelijke gasboiler.

Energiewaakhond CREG:

“Het opleggen van eender welke vorm van prijsregulering zal zonder twijfel een impact hebben op de leveranciers en mogelijk een nieuwe consolidatiegolf veroorzaken, met een negatieve impact op de concurrentie”, klinkt het bij de CREG. Met andere woorden: kleine spelers zullen worden opgeslokt door grotere, waardoor er op het einde van de rit minder overblijven.

Quote Onze voorkeur gaat uit naar het verlagen van heffingen. Conner Roussau, voorzitter Vooruit

Wat kan de regering doen tegen de hoge prijzen? Vooral het sociaal tarief verlengen, raadt de CREG aan. Zo kunnen 900.000 kwetsbare gezinnen beschermd worden tegen een uit de pan swingende factuur. Dankzij het sociaal tarief betaalden die gezinnen hun stroom in augustus 27 procent goedkoper dan gemiddeld, voor aardgas zelfs 64 procent.

Conner Rousseau, voorzitter Vooruit:

“De verlenging van het sociaal tarief alleen is niet goed genoeg. De overheid heeft meer inkomsten door de hogere energieprijzen, die moeten integraal gebruikt worden om die factuur te verlagen”, aldus Rousseau bij VTM Nieuws. “Het gaat om ongeveer 400 miljoen euro. Dat geld kan op verschillende manieren bij de mensen raken: de heffingen verlagen in de factuur bijvoorbeeld. Onze voorkeur gaat uit naar het verlagen van heffingen”, aldus Rousseau bij VTM Nieuws. “De energiefactuur is op enkele maanden verdrievoudigd. Dan moeten we als overheid nù ingrijpen”.

Jean-Jacques Delmée, CEO van Eneco Belgium:

“De energiefactuur bestaat uit heel veel onderdelen, en er zitten heel veel heffingen en accijnzen in”, zegt Delmée. “Naar mijn mening zouden die beter overgeheveld worden naar de belastingen. Want dat zijn belastingen, en daar zijn er bredere schouders om de lasten te dragen. Maar nu zitten die belastingen in de energiefactuur, en daar zijn de bedragen voor iedereen dezelfde. Een omschakeling naar belastingen verlaagt de factuur en maakt er een eerlijker proces van.”

Quote We moeten fossiele energie zo snel mogelijk inruilen voor hernieuwba­re energie. Erwin Cornelis

Erwin Cornelis, beleidsexpert energie en woordvoerder Bond Beter Leefmilieu:

“Zoeken naar de goedkoopste prijs is één ding, op termijn is het een betere oplossing om structureel los te komen van fossiele energie”, klinkt het bij Bond Beter Leefmilieu. “We moeten fossiele energie zo snel mogelijk inruilen voor hernieuwbare energie. Windturbines en zonnepanelen produceren stroom zonder input van aardgas of steenkool en kunnen ons afschermen van de grote prijsschommelingen die we momenteel ervaren.”

“Om het plaatje compleet te maken, moeten we ook aan de kant van de verbruiker omschakelen van fossiel naar hernieuwbaar. Elektrische voertuigen dus in plaats van voertuigen met een verbrandingsmotor en warmtepompen in plaats van gas- of stookolieketels. Dat levert een grotere energieonafhankelijkheid op, maar ook extra voordelen, zoals propere lucht en minder ongevallen met slecht werkende ketels.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud is enkel zichtbaar voor ingelogde lezers Gratis inloggen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De energieprijzen blijven stijgen. Lees alle actuele artikels over gas en elektriciteit in ons dossier ‘Mijn energiefactuur’.

Lees ook.