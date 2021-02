HET DEBAT. Waar moet er eerst versoepeld worden?

Morgen staat er een nieuw Overlegcomité op de agenda. Hoewel de coronacijfers in ons land opnieuw in stijgende lijn zijn, gaan er steeds meer stemmen op om toch versoepelingen door te voeren. Van een grotere buitenbubbel, meer mogelijkheden voor jongeren tot een heropening van terrasjes. Verschillende politici gooiden de voorbije dagen een aantal voorstellen op tafel. Wat denk jij? Mag er versoepeld worden? En waar dan? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Het rapport van de expertengroep GEMS laat er weinig twijfel over bestaan. “Op korte termijn is er weinig mogelijk. Punt.” Pas vanaf eind maart zouden in de buitenlucht contacten mogelijk zijn tussen groepen van 8 tot 10 personen. “Maart wordt nog lastig, maar de voorspellingen op langere termijn zien er heel positief uit”, stelt viroloog Steven Van Gucht. “April en mei zouden heel mooie maanden kunnen worden. Elke besmetting die we nu besparen, gaat ons binnen een maand veel meer ruimte geven.”

“Kleine aanpassingen kunnen wel overwogen worden, denk bijvoorbeeld aan het aantal buitencontacten. Wat buiten gebeurt is sowieso veiliger, al zal er dan altijd afstand van elkaar gehouden moeten worden.”

Het is uiteindelijk wel het Overlegcomité dat morgen de finale beslissing neemt over mogelijke versoepelingen. Verschillende politici lieten de voorbije dagen ballonnetjes op. Een overzicht.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert:

“Ik pleit ervoor om vanaf maart buitenactiviteiten zo veel mogelijk toe te laten. Van recreatie en sport tot menselijke contacten en zelfs horecaterrassen.”

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS):

“Ik wil me engageren om op het volgende Overlegcomité een heropening van de restaurants op tafel te leggen.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever

“De restaurants kunnen volgens mij op een veilige manier werken. Ten laatste tegen Pasen wil ik die heropenen. Cafés en feestzalen zijn een ander verhaal.”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez:

“We overwegen een heropening van de restaurants in de lente. En de lente, die begint op 21 maart.”

CD&V-voorzitter Joachim Coens:

“Er moeten in de lente meer contacten mogelijk zijn, zeker in de buitenlucht. Dat kan misschien samengaan met de gedeeltelijke heropening van de horeca. Als we op een terras samen iets kunnen drinken, is dat zowel goed voor het welzijn als voor de horeca.”

Petra De Sutter en Meyrem Almaci (Groen):

“Als versoepelingen mogelijk zijn, willen we dat de bubbel van vier naar acht wordt uitgebreid.”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA):

“Een volledige heropening van de horeca is met de huidige cijfers moeilijk. Maar naar terrassen moeten we toch redelijk snel kunnen kijken.”

Jong CD&V, met steun van minister van Jeugd Benjamin Dalle:

“Laat een buitenbubbel van 10 personen toe. Het aantal knuffelcontacten zou opgetrokken moeten worden van één naar twee. In het jeugdwerk zou de bubbel voor min-12-jarigen vergroot moeten worden van 10 naar 50.”

Als de buitenbubbel uitgebreid wordt, is het goed mogelijk dat er bijvoorbeeld een onderscheid komt tussen wat je thuis doet of op openbaar domein. Dat wil zeggen: met acht wandelen in het park, maar niet met acht barbecueën in de tuin.

“Delicate evenwichtsoefening”

“De buitenbubbel van acht is een van de mogelijkheden”, aldus viroloog Marc Van Ranst. “Het is ook niet een enorm grote ingreep, maar tegelijk kan ze voor heel wat mensen wel degelijk iets betekenen.”

“Soms bestaat de indruk dat we alleen de virologische aspecten in rekening nemen”, besluit motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). “Vanuit de GEMS zijn we bekommerd om de mentale gezondheid van mensen. Ze hebben het moeilijk, zeker bepaalde doelgroepen. Met beperkte versoepelingen willen we zeer gericht ingrijpen op welbevinden en een zo groot mogelijke impact creëren. Het is een delicate evenwichtsoefening.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.