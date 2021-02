HET DEBAT. Waar moet er eerst versoepeld worden? Dit is jullie mening

Morgen staat er een nieuw Overlegcomité op de agenda. Hoewel de coronacijfers in ons land opnieuw in stijgende lijn zijn, gaan er steeds meer stemmen op om toch versoepelingen door te voeren. Van een grotere buitenbubbel, meer mogelijkheden voor jongeren tot een heropening van terrasjes. Verschillende politici gooiden de voorbije dagen een aantal voorstellen op tafel. Wat denk jij? Mag er versoepeld worden? En waar dan? Eerder vandaag lieten we experts en politici aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Marlene De Smedt: “Eén extra persoon voor binnenbubbel (koppel uitnodigen moet kunnen, zij leven immers in een gezin). Grotere buitenbubbel. Kotbubbel. Cafés en restaurants met terrassen open mits respecteren buitenbubbel. Restaurants binnen open mits respecteren binnenbubbel, extra beveiliging en registratie. Recreatief reizen mits respecteren binnenbubbel in apart verblijf. Liefst niet morgen versoepelen maar in pakweg mei, bij vlotte vaccinatie en gunstige besmettingscijfers.”



Liliane Wuyts: “Als buitencontacten mogen, laat dan ook de cafés gecontroleerd heropenen op het terras.”

Jozef Nagels: “Het is nu niet het moment om te versoepelen, maar men kan wel een aantal correcties doorvoeren. Bijvoorbeeld: twee personen die samenwonen kunnen als één knuffelcontact beschouwd worden.”

Regina Blanckaert: “Na de eerste golf ging de horeca ook veilig open, zowel binnen als buiten. Voor een toiletbezoek moet je toch naar binnen en niet elke zaak heeft een terras. De heropening van de horeca zal ook bijdragen aan het het toerisme in de Belgische steden, nu loop je er doelloos rond. Ook winkelen met z’n tweeën en een ander gezin bij je thuis ontvangen moet kunnen, we hoeven elkaar niet te knuffelen maar een gezellige babbel zou ons goed doen.”

Stefanie Van de Velde: “Bubbel vergroten, zowel buiten als binnen. Ik denk dat niemand deze regel nog volgt. Ik laat mijn kinderen niet bij de deur staan als we op bezoek gaan bij mijn ouders. En doe de horeca ook maar weer open, kan volgens mij perfect op een veilige manier. En zo vermijd je ook overvolle pleinen en parken.”

Wesley De Cock: “Liefst een versoepeling die voor iedereen van toepassing is en zich niet op een bepaalde bevolkingsgroep richt. Het opheffen van de nachtklok, meer binnencontacten (drie), meer buitencontacten (vijf tot zeven), de heropening van cinema/fitness/... Het is moeilijk voor iedereen, niet enkel voor de jongeren.”

Kristel Vod: “Zeker nog geen versoepelingen in de maand maart, de cijfers stijgen terug. Avondklok behouden, die houdt de jeugd van de straat en voorkomt samenscholingen. Na 12 uur ‘s nachts moet toch niemand meer op straat zijn, behalve zij die moeten gaan werken.”

Sandy Haerden: “Laat scholieren uit het secundair onderwijs terug elke dag naar school gaan. Ik voel hier thuis dat de motivatie aan het verslappen is, ze hebben geen routine meer.”

Christelle Davin: “Contactloze buitensporten in groep (georganiseerd en gedelegeerd door één verantwoordelijke) waar afstand kan gehouden worden en die perfect veilig kunnen verlopen moeten mogelijk zijn. Dit heeft totaal geen invloed op een hoger aantal besmettingen, en had in eerste instantie al niet verboden moeten worden. Geef de mensen waar het absoluut veilig kan en er geen gevaar is voor besmettingen alsjeblieft deze vrijheid terug. Tijdens deze pandemie kan je toch onmogelijk wachten op nul risico om los te laten.”

Sonia Geerts: “Reizen zou ook wel goed kunnen mits maatregelen. Ik heb al meer dan een jaar mijn vriend moeten missen, er zijn zoveel mensen net als ik die door het virus niet mogen reizen. Het is in andere landen soms veiliger dan hier in België. Geef onze vrijheid terug, we zijn geen gevangenen.”