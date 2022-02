HET DEBAT. Vierdaagse werkweek met dagen van 9,5 uur. Een goede zaak?

Een opvallende maatregel van de nieuwe arbeidsdeal is de mogelijkheid om de werkweek in te korten naar vier dagen. De voorwaarde is wel dat je, in ruil voor een extra vrije dag, de overige vier dagen wat langer werkt. Zo kan een voltijdse job in vier dagen worden gepresteerd. Is dat haalbaar? En is het nuttig? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Werknemers kunnen volgens de nieuwe arbeidsdeal maximaal 9,5 uren werken per dag. Dat kan worden uitgebreid naar 10 uren per dag, al moet dat dan wel via een CAO worden afgesloten. Belangrijk: een vierdaagse werkweek wordt iets wat werknemers zelf moeten aanvragen, niet iets wat werkgevers kunnen opleggen. De vakbonden waarschuwen ook: weet waaraan je begint. Een werkdag van 9,5 uur betekent gauw een dag van 10 à 11 uur op de baan, wanneer je de pendeltijd in rekening brengt. Niet iedereen zal dat even goed verteren.

Quote Of je 9,5 uur kán werken op een dag, hangt heel erg af van het soort job. In de zorg zie ik niet meteen verpleeg­kun­di­gen voortaan 9,5 uur aan een stuk bij patiënten langslopen Arbeidssocioloog Christophe Vanroelen (VUB)

Quote Als we tegemoet willen komen aan de arbeids­krap­te, moeten we zo veel mogelijk maatrege­len nemen die ervoor zorgen dat mensen werk en privé kunnen combineren Premier Alexander De Croo (Open Vld) Arbeidssocioloog Christophe Vanroelen (VUB): “De potentiële winst voor werkbaarheid ligt vooral in de kans om hier flexibel mee om te springen. Die flexibiliteit om te kunnen werken wanneer het goed past, heeft op de meeste mensen een positieve invloed. Er zijn genoeg studies die dat concluderen, en dat hebben veel mensen tijdens de coronacrisis ook aan den lijve kunnen ondervinden. Maar of je 9,5 uur kán werken op een dag, hangt heel erg af van het soort job. In de zorg zie ik niet meteen verpleegkundigen voortaan 9,5 uur aan een stuk bij patiënten langslopen. En stel dat je een kantoorjob hebt en dat in principe wel zou kunnen, hangt het ook af van hoe fit die werknemer is om 9,5 uur geconcentreerd bezig te zijn. Daarom is het belangrijk dat werknemers en werkgevers, bedrijf per bedrijf, samen tot een oplossing komen. Dan kan het een stap vooruit zijn als het over werkbaarheid gaat.”

Premier Alexander De Croo (Open Vld): “De bedoeling is dat we werknemers en bedrijven meer vrijheid geven over de manier waarop de arbeidstijd wordt ingevuld. De mogelijkheid om dezelfde arbeidstijd te vervullen op vier dagen in plaats van vijf kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen met kinderen zich beter kunnen organiseren. Door de ene week meer te werken en de andere week wat minder, kunnen mensen mogelijk ook beter omgaan met co-ouderschap. Als we tegemoet willen komen aan de arbeidskrapte, moeten we zo veel mogelijk maatregelen nemen die ervoor zorgen dat mensen werk en privé kunnen combineren.”

Arbeidseconoom Ive Marx (UAntwerpen): “Dit is een typisch Belgisch compromis, waarbij een beperkte set van maatregelen wordt voorgesteld als een grote deal”, zegt Marx in ‘De ochtend’ bij Radio 1. “Maar deze deal schiet tekort om aan de tewerkstellingsgraad van 80 procent te geraken. Daarvoor zouden we veel meer ingrijpende maatregelen nodig hebben. In plaats van het eenvoudiger te maken, blijft men regels bijmaken in ons land.”

Anne Lanis van elektriciteitsbedrijf Paris Elec in Maldegem: “Wij vinden het geweldig”, zegt Lanis. Het bedrijfje met negen werknemers heeft de vijfdaagse werkweek herverdeeld in vier dagen van tien uur. Twee ploegen werken van maandag tot en met donderdag, één ploeg van dinsdag tot en met vrijdag. “Nadelen zien we niet, al is iedereen na die vier dagen van tien uur wel moe, omdat ons werk fysiek zwaar is. We zijn ermee begonnen omdat we vaak na acht uur op een werf de volgende dag dan nog voor een uurtje terug moesten. Dat is zowel financieel als ecologisch nefast. Dit loopt beter en iedereen is blij met dat lange weekend.”

