HET DEBAT VAN DE DAG. Na het incident met RSCA-relschoppers: zijn de controles in voetbalstadions te laks?

Anderlecht-supporters gooiden gisteren op Sclessin met vuurpijlen , zoals in onderstaande video te zien is. Die supporters mogen zich na de match in de Jupiler Pro League tegen Standard aan een stadionverbod verwachten. Toch duikt de vraag op hoe het kon dat de Anderlecht-fans vuurpijlen het stadion in konden krijgen. Wat denk jij? Zijn de controles in voetbalstadions te laks? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Eerst laten we experts aan het woord.

Lorin Parys, CEO van de Pro League:

“Stewards en politie hebben gefouilleerd, maar die objecten - waaronder vuurpijlen - worden in alle lichaamsholtes gestopt. Die kan je zelfs met een uitgebreide fouille niet zomaar opsporen. Daarom zetten wij nog meer in op identificatie van supporters, betere camerasystemen en strengere controle van wie er op welke supportersbus zit om zo de identificatie sneller te kunnen laten verlopen. Op die manier bannen we die mensen sneller uit onze stadions.”

“Mensen die de fysieke veiligheid van andere mensen in gevaar brengen tijdens een voetbalwedstrijd, raden we aan om een andere hobby te zoeken, want in een stadion zullen ze niet meer binnen mogen”, besluit Parys.

Niels Poissonnier, onze chef voetbal:

“Een paarse rookbom als adieu. Sclessin dat het mes nóg dieper stak - ‘Allez Mazzu, chante avec nous.’ En finaal een inferno, buiten het stadion. Knokken, schoppen, vuurpijlen, voetzoekers, traangas, gebroken glazen... De Jupiler Pro League op zijn lelijkst. Met Royal Sporting Club Anderlecht in een tragische hoofdrol. Stuck in Liège”, schrijft onze chef voetbal Niels Poissonnier in zijn opiniestuk.

“Meer dan anderhalf uur zat paars-wit opgesloten in de kleedkamer, wegens te onveilig daarbuiten. Te meer omdat de spelersbus geparkeerd stond naast die... van de eigen supporters. En dat hun krediet op is, is een understatement. De eigen aanhang pikt deze malaise niet langer. Drie nederlagen op rij, de achtste al op veertien speeldagen: trop is te veel. Zo kan het niet verder.”

Nico Deraedt, voorzitter RSCA-supportersclub:

“De stewards van Anderlecht hebben geen mandaat om grondig te fouilleren”, vertelt Deraedt. “Ze krijgen nu de schuld, maar alleen de politie heeft het recht om iemand grondig te fouilleren. De stewards doen dat op vrijwillige basis. Er kan tumult ontstaan. Dat wil niemand”, klinkt het. Volgens Deraedt moet er een betere structuur worden uitgewerkt rond de fouilles.

Voetbalclub Standard:

“Standard betreurt de incidenten van gisteren die tot de definitieve stopzetting van de wedstrijd hebben geleid en veroordeelt met klem het wangedrag dat zich na de wedstrijd achter tribune 4 heeft afgespeeld”, postte Standard op zijn website.

“Onze club wil samenwerken met de autoriteiten en de Pro League om na te denken over reglementswijzigingen en maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke situaties in de toekomst zo veel mogelijk vermeden kunnen worden, op Sclessin en in andere stadions. We moeten er allemaal naar streven dat voetbal een feest blijft, dat een match op een normale manier kan uitgespeeld worden en dat het sportieve beslist over de uitkomst van een wedstrijd.”

Pierre Cornez, woordvoerder van de Koninklijke Belgische Voetbalbond:

“Er is natuurlijk al een goede controle door de stewards en de politie. Het is zeer makkelijk om te zeggen dat die controles nu te laks zouden zijn. De supporters slagen erin om vuurpijlen te verbergen op allerhande inventieve manieren. De stewards doen sowieso hun best om de veiligheid te garanderen, maar het is ook niet altijd gemakkelijk voor hen”, vertelt Cornez aan onze redactie.

“Wat de sancties betreft, zijn er al zware straffen. Ofwel worden die opgelegd door de voetbalcel van het ministerie van Buitenlandse Zaken ofwel door de Koninklijke Belgische Voetbalbond. We hebben een nationale kamer voor burgerlijke uitsluiting. Het is mogelijk om de supporters individueel te straffen met een stadionverbod. De voetbalcel kan ook boetes opleggen. Bij een eerste stadionverbod kan dat oplopen tot maximum 10 jaar. Als iemand voor de tweede keer een stadionverbod krijgt, kan dit oplopen tot maximum 25 jaar.”

“Er zijn incidenten binnen de perimeter van het stadion. We proberen alles te doen om deze incidenten te verhinderen, maar er zijn natuurlijk ook incidenten buiten de perimeter van het stadion. In dat geval kunnen we als KVBV zijnde niets doen.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.