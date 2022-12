HET DEBAT VAN DE DAG. Moeten werklozen na drie jaar hun uitkering verliezen? Dit is jullie mening

HET DEBAT VAN DE DAG. Moeten werklozen na drie jaar hun uitkering verliezen?

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi lanceerde gisteren een opvallend nieuw standpunt van zijn partij. Wie drie jaar werkloos is én een ultiem jobaanbod of elke opleiding weigert, die moet het recht op zijn of haar uitkering verliezen. De voorzitter van Vooruit, Conner Rousseau, had het al meteen over “stampen op werklozen”. In de peiling van Joe schaarde 90 procent van de deelnemende luisteraars zich wél achter het voorstel van CD&V. Wat denk jij? Zullen werklozen op die manier meer aangemoedigd worden om te gaan werken of zullen ze toch eerder definitief verloren zijn voor de arbeidsmarkt?

12:40