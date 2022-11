HET DEBAT VAN DE DAG. Moeten stewards vervangen worden door professionele securitymensen in voetbalstadions?

Afgelopen weekend liep het opnieuw uit de hand in de Belgische voetbalwereld. In Charleroi vloog er vuurwerk op de grasmat. Eerder maakten supporters van Anderlecht in Luik al furore met vuurpijlen. Stewards controleren supporters die het stadion betreden, maar toch stapelen de incidenten verder op. Moeten stewards vervangen worden door professionele securitymensen in voetbalstadions? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Het moment waarop Anderlecht-supporters vuurpijlen aansteken tijdens match:

Lorin Parys, CEO Pro League:

Parys roept vandaag alle clubs samen voor een overleg over voetbalveiligheid. Hij veroordeelt de vele incidenten van de voorbije maanden. “Het kan niet langer dat een groep ons voetbal kaapt voor andere doeleinden. Die groep moet eruit. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen en ons plan versneld invoeren. Daarvoor reiken we de hand naar alle partners”, aldus Parys. De Pro League en de Belgische Voetbalbond (KBVB) maakten in mei al bekend dat ze samen met de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken en de politie de strijd tegen geweld in en rondom voetbalstadions zullen opvoeren.

Het plan houdt onder meer in dat er vaker bewakingsagenten worden ingezet voor het fouilleren van fans, terwijl dat nu bijna altijd door eigen stewards gebeurt. “Wat stewards doen in vergelijking met de erkenning die ze daarvoor krijgen, staat niet in verhouding vandaag. We hebben naar hen geluisterd en gaan in hun opleiding en hun statuut investeren”, zei Parys eerder al.

Niels Poissonnier, onze chef voetbal:

“Welaan dan, voor diegenen die het nog niet ten volle beseffen: Ons Belgisch voetbal is ziek. Doodziek”, zo schrijft onze chef voetbal Niels Poissonnier in zijn opiniestuk. “Een bende supporters - nu ja - denkt de macht te kunnen grijpen over onze competitie. Waar en wanneer het hen uitkomt. En het ergste van al: het lukt hen telkens nog ook. Geregeld kondigen ze hun acties zelfs aan, waarmee ze hun eigen bestuur vlakaf in het gezicht uitlachen.”

“Het wordt dringend tijd dat Parys zijn woorden inruilt voor daden. En met hem al onze (verongelijkte) profclubs en de overheid. Ieder dient zijn verantwoordelijkheid te nemen, want dít moet stoppen. Dit jaagt (jonge) fans angst aan. Dit zorgt voor brandwonden en andere letsels. Dit kost clubs en spelers punten en geld - bepaalde trainers zelfs hun job. Dit is een smet op het product ‘Belgisch voetbal’.”

“Strengere controles, door professionele securitymensen in plaats van vrijwilligers, kordate optredens en diepgravendere onderzoeken zullen natuurlijk een meerkost met zich meebrengen. Je voelt nu al waar het schoentje weer zal wringen. Heel wat van onze clubs verkeren financieel in woelig water - nog meer door die pandemie. Maar er is geen andere keuze. Daar is iedereen intussen toch al achter, mogen we hopen”, aldus Poissonnier.

Eddy Janssis, voorzitter van supportersfederatie Belgian Supporters:

Janssis wijst erop dat de situatie vandaag niet nieuw is. “Het gebeurt al jaren”, klinkt het. Volgens hem is het de laatste jaren wel erger geworden. “Dat komt een groot gedeelte door kopiegedrag”, stelt Janssis. Volgens hem zijn niet de stewards het probleem, maar wel de personen die het vuurwerk binnenbrengen. Hij vindt niet dat er met een boze vinger in de richting van de stewards gewezen moet worden.

Dat er iets moet veranderen in de Belgische voetbalwereld is duidelijk voor Janssis. “De afkeuring door de eigen supporters van de acties is een gunstige kentering en de grootste hulp die men kan bieden”, vindt hij. Dergelijke incidenten, zoals afgelopen weekend in Charleroi, moeten vermeden worden. “Een van de voorstellen die ik zaterdag hoorde, is om dit geld opnieuw te investeren in veiligheid waar het nodig is”, luidt het.

Jurgen De Landsheer, korpschef Brussel Zuid:

“Het is moeilijk om te bewijzen wie strafbare feiten heeft gepleegd”, zegt Jurgen De Landsheer, korpschef Brussel Zuid, waaronder Anderlecht en Union vallen. “De camera’s in onze stadions zien veel, maar niet alles. We mogen ook niet op het moment zelf tussenkomen in de tribunes, tenzij er zware incidenten zijn. Mochten we dat wel doen, dreigt de situatie te escaleren - het Heizeldrama indachtig.”

Als het van De Landsheer afhangt, moeten de straffen veel zwaarder. “Bepaalde mensen horen niet thuis in een voetbalstadion en zouden zich bij elke match in het politiekantoor moeten melden - zoals ook in andere landen gebeurt om zeker te zijn dat ze geen amok kunnen maken. Mochten we zo enkele mensen kunnen straffen, zal de rest wel afgeschrikt zijn. Een harde reactie is nodig, want sedert de lockdowns voel je dat de agressie overal in de maatschappij toeneemt, zo ook in het voetbal.”

Evert Winkelmans, documentairemaker en podcasthost:

Winkelmans vindt de geweldincidenten geen probleem van het voetbal, maar wel een maatschappelijk probleem. “Ik vind het bullshit dat Lorin Parys nu alles moet oplossen”, stelt hij. “Parys kan hier weinig aan doen”, zegt Winkelmans. “Hij, Annelies Verlinden en Peter Bossaert (CEO van de voetbalbond, red.) hebben nul morele autoriteit over de fans. Integendeel. Als ze met een actieplan komen, gooien ze alleen maar olie op het vuur. ‘Wie ben jij om met je chic kostuum vanuit je ivoren toren te zeggen wat wij mogen doen?’ redeneren de herrieschoppers. Ik denk dat de situatie de komende maanden nog erger gaat worden.”

“De enige manier om deze onrust te verminderen, is door van onderuit te werken. Volgens mij moet je de fans die problemen maken meer bij de club betrekken en naar hen luisteren. Ik zeg niet dat je hen een zetel in het bestuur moet geven, maar door hen het gevoel te geven dat ze erbij horen, ontmijn je misschien frustraties”, aldus Winkelmans.

Pierre Cornez, woordvoerder van de Koninklijke Belgische Voetbalbond:

“Er is natuurlijk al een goede controle door de stewards en de politie. Het is zeer makkelijk om te zeggen dat die controles nu te laks zouden zijn. De supporters slagen erin om vuurpijlen te verbergen op allerhande inventieve manieren. De stewards doen sowieso hun best om de veiligheid te garanderen, maar het is ook niet altijd gemakkelijk voor hen”, vertelde Cornez eerder deze maand aan onze redactie.

“Wat de sancties betreft, zijn er al zware straffen. Ofwel worden die opgelegd door de voetbalcel van het ministerie van Buitenlandse Zaken ofwel door de Koninklijke Belgische Voetbalbond. We hebben een nationale kamer voor burgerlijke uitsluiting. Het is mogelijk om de supporters individueel te straffen met een stadionverbod. De voetbalcel kan ook boetes opleggen. Bij een eerste stadionverbod kan dat oplopen tot maximaal 10 jaar. Als iemand voor de tweede keer een stadionverbod krijgt, kan dat oplopen tot maximaal 25 jaar.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.