HET DEBAT VAN DE DAG. Moeten stewards vervangen worden door professionele securitymensen in voetbalstadions? Dit is jullie mening

Anderlecht-supporters hebben afgelopen weekend Bengaals vuur afgestoken in Charleroi. Stewards controleren supporters die het stadion betreden, maar toch slagen mensen erin om vuurpijlen binnen te smokkelen. Hoe stop je hen? Moeten stewards vervangen worden door professionele securitymensen in voetbalstadions? Eerder vandaag lieten we experts aan het woord . Nu is het jullie beurt. Dit is jullie mening.

KIJK. Het moment waarop Anderlecht-supporters vuurpijlen aansteken tijdens match:

Tom Robersscheuten: “Waarom geen ticket kopen mét koppeling aan ID-kaart? Onmogelijk? We doen dat massaal als we het vliegtuig nemen. De besteller is bovendien verantwoordelijk voor de medepassagiers. Naam fout ingetikt? Boete ter plaatse betalen of je mag niet binnen. Daarnaast kan er gewerkt worden met poortjes waar je je ticket moet scannen. Bovendien mogen er geen rugzakken of andere tassen meegenomen worden. Aan de poortjes van de spionkoppen kan men werken met een alcoholslot. Te veel gedronken? Je komt er niet in!”

Jean-Marie Gijsen: “Hoe lang gaan de stewards dit nog volhouden? Ze doen het gratis terwijl er miljoenen op de pleinen lopen. Je moet goed zot zijn om een vuurpijl in uw gezicht te krijgen. En de bobo’s zitten veilig in goed verwarmde kooien met een zevengangenmenu als toetje.”

Tamara Desmet: “Ik was steward bij RSCA. Vroeger hadden we 180 stewards per match, nu nog een vijftigtal. De mensen worden momenteel niet gefouilleerd wegens te weinig mankracht. Wat moet er gebeuren? Investeren in stewards, hun deftig betalen voor de uren die ze aanwezig zijn... en anders de politie het werk laten doen. Privéfirma’s zijn te duur en die geven er ook niet om hoor. Fouilleren doe je niet zonder regels. Enkel de politie mag grondig fouilleren en die hebben ook de mankracht niet om alles bol te werken.”

Patrick Vernaet: “Ja, stewards moeten vervangen worden door professionele securitymensen, die dezelfde bevoegdheden moeten krijgen op gebied van fouilleren als politiediensten. De straffen voor hooligans die een stadionverbod opgelegd krijgen, moeten strenger. Bij iedere wedstrijd van hun club (uit of thuis) moeten ze zich een half uur voor en tot een half uur na de wedstrijd aanmelden bij de lokale politie.”

Jos Denis: “Op kosten van de clubs dan. Ik ben benieuwd waar die hooligans amok gaan maken nu er een competitiestop is. Het is een maatschappelijk probleem dat breder gaat dan het voetbal.”

Ian Vandenbossche: “Verminder het loon van voetballers en gebruik dat geld om serieuze bewaking van wedstrijden te verzekeren. Uiteraard komt die kost ten laste van de clubs zelf.”

Johnny Struys: “Gewoon toegangspoorten plaatsen zoals op de luchthavens met scanners en zwaarder bestraffen, bijvoorbeeld vermelding op het strafregister. Ook de VAR terug afschaffen zou een goed idee zijn, want ik merk zelf tijdens de wedstrijden dat die veel frustraties bij de supporters teweegbrengen.”

Hubert Vanmechelen: “Misschien beginnen met alcohol te verbieden in en rond de stadions en op de supportersbussen. Blazen aan de ingang van het stadion en zonder de ‘s’ van safe kom je niet binnen. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan.”

JP vd Berghe: “Enkel toegang tot stadions per vak met elektronische ID-kaart. Ook moet je gezichtsherkenning toestaan zodat men weet wie er plaats heeft genomen in welk vak en men sneller de juiste mensen kan herkennen en uitsluiten.”