HET DEBAT VAN DE DAG. Moet de militaire dienstplicht weer worden ingevoerd?

Volgens admiraal Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger, moeten we het debat openen over de herinvoering van de militaire dienstplicht. Welaan dan. JOE en HLN voeren dat debat vandaag. Wat vind jij? Moeten 18-plussers weer het leger in, zodat we ons land beter kunnen verdedigen mocht dat nodig zijn? Of toch liever niet? Bijna 70 procent van de luisteraars die op JOE hun mening gaven, vinden de verplichte legerdienst alvast een goed idee. Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Admiraal Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger:

De stafchef van het Belgische leger, admiraal Michel Hofman, is er voorstander van om de militaire dienstplicht opnieuw in te voeren. De Belgische militaire dienst is in ons land opgeschort in 1992. Dat was volgens Hofman een gevolg van de val van de Berlijnse muur, en het einde van de Koude Oorlog. Maar nu Rusland onder leiding van president Vladimir Poetin het westen opnieuw openlijk bedreigt, is de situatie veranderd, zegt Hofman. “De noodzaak kan ontstaan dat we het grondgebied van de NAVO of van Europa moeten verdedigen, wat een dienstplicht zou rechtvaardigen. Het zou logisch zijn”, zegt Hofman. “We moeten nadenken over de situatie. We kunnen de argumenten die tot de afschaffing hebben geleid opnieuw in overweging nemen, en ons dan de vraag stellen of we militaire dienstplicht opnieuw kunnen invoeren.”

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS)

“Dienstplicht is vandaag helemaal niet aan de orde en ligt ook niet op tafel”, reageert Minister van Defensie Ludivine Dedonder bij HLN. “We volgen de internationale ontwikkelingen met betrekking tot Rusland uiteraard op de voet, en moeten volop inzetten op de-escalatie om erger te voorkomen.”

Theo Francken, politicus (N-VA)

N-VA-politicus Theo Francken (N-VA), voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, vindt het wel een “keigoed idee”.

Nadja Naji en Jeremi Vaneeckhout, voorzitters Groen

Groen-voorzitters Nadja Naji en Jeremi Vaneeckhout vinden het dan weer een slecht idee. “Militair worden moet een roeping zijn, geen georganiseerde bezigheidstherapie voor jongeren die de vrijheid moeten hebben om zelf hun traject te kiezen”, zegt Nadja Naji. “Ridicuul om dat als geopolitiek antwoord voor te stellen. Militaire escalatie is niet de weg”, laat Jeremi Vaneeckhout weten. “Echt veel respect voor onze militairen, maar het idee dat onze voltallige jeugd klaar moet zijn voor het oorlogsfront, zal ik nooit verheerlijken.”

Sammy Mahdi, voorzitter CD&V

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi tweette dat hij wel te vinden is voor een burgerdienst. “Het land militair of civiel dienen, niets mis mee. Integendeel, we kunnen wel wat patriottisme gebruiken”, klonk het. Maar momenteel is er dus geen parlementaire meerderheid voor het herinvoeren van de dienstplicht.

Luisteraar JOE, militair

Een militair van het Belgische leger zegt aan Sven en Anke op JOE dat hij hevige voorstander is van de herinvoering van de dienstplicht. Hij vindt de huidige generatie kerels die niet naar het leger zijn gegaan maar “watjes”.

Luisteraar JOE, in dienst bij het leger

“Ik zou het nooit mijn eigen kinderen aan doen”, zegt dan weer een vrouwelijke luisteraar die eveneens dient in het Belgische leger. “Het is niet meer wat het was, er zijn minder middelen dan vroeger. Er zijn geen middelen om militairen op te leiden of ze zelfs eten te geven. Ik laat alleszins mijn eigen kinderen de vrije keuze. Ik zie het eerder als een verloren jaar voor mijn kinderen als ze iets anders willen studeren.”

Koen Wauters, zanger Clouseau

In volle opkomst van Clouseau moest Koen Wauters zijn carrière een paar maanden on hold zetten omdat hij het leger in moest. Hij stond er niet voor te springen. “Dat is een zwaar understatement”, zegt hij op JOE bij Sven en Anke. “Het was verschrikkleijk. Maar omdat mijn broer Kris een reden had gevonden om niet naar het leger te gaan, moest ik. Ik heb nog geprobeerd mij te laten afkeuren voor mijn knie, maar dat is niet gelukt.” De zanger/tv-persoonlijkheid is het leger wel dankbaar omdat hij er heeft leren “patatten jassen”. Zijn eigen kinderen ziet Wauters niet naar het leger gaan. “Maar het is genuanceerderd dan gewoon ja of nee, vind ik. Ik ben wel voorstander van een goed functionerend leger, maar je kan niemand verplichten.” Dat bijna 70 procent van de luisteraars van JOE blijkbaar vóór een herinvoering van de dienstplicht zijn, heeft volgens Wauters te maken met de oorlog die nu bezig is. “We moeten ook niet naïef zijn. Wie gaat het in Europa doen?”, vraagt hij zich af als de oorlog nog dichterbij komt.

Poll Militaire dienstplicht opnieuw invoeren? Ja, goed idee

Neen, zo gaan we niet beginnen Militaire dienstplicht opnieuw invoeren? Ja, goed idee (62%)

Neen, zo gaan we niet beginnen (38%)

