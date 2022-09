HET DEBAT. ‘Quiet quitting’: een gezondere manier van werken of de doodsteek voor ondernemingszin? Dit zeggen jullie erover

Tot het uiterste gaan op de werkvloer en je volledig inzetten voor je job? Daar staan voorstanders van de nieuwe werktrend ‘quiet quitting’ niet voor te springen. Zo doen steeds meer twintigers en dertigers alleen wat ze echt moeten doen op het werk, niets minder maar vooral niets meer. Wat denk jij? Betekent deze nieuwe werktrend het einde van ambitie en inzettingsvermogen? Of is het net een goede zaak dat werknemers rust en ontspanning vooropstellen?Eerder vandaag deelden experts al hun inzichten . Ook jullie kregen de kans om jullie mening te geven. Een selectie van de meest opvallende reacties.

Jens Mangelschots: In de jaren 70 verdiende de gemiddelde CEO 30 keer zo veel als de gemiddelde werknemer. Nu is dat 300 keer zo veel. Dat is waar de “werkethiek” van de vorige generaties ons gebracht heeft. Jongeren zijn slimmer geworden en beseffen dat er meer is dan de baas te verrijken. Als werknemer 80u per week werken brengt niks op. Wat verwacht je nu? Wanneer het werk waarvoor we betaald worden goed gebeurt, waar kan men dan over zeuren? Liever mijn kinderen zien opgroeien dan veel luxe en geld.

Albert de Lovendeghem: Uw werkgever is verplicht je een overloon of een overurentoeslag uit te betalen, bij overschrijdingen van de normale arbeidsduur. Dat is het algemene principe van voor wat, hoort wat en trouwens wettelijk geregeld. Dus iemand die gewoon zijn uurrooster uitvoert en ook effectief correct 100% werkt, hoeft zich zeker niet te schamen. Doe je méér, moet je voor elk bijkomend uur, een zelfde uur recuperatie + overloon krijgen. Werkgevers die dit principe hanteren, zullen geen 9 to 5-werknemers hebben.

Benny De Keyzer: Je leest meer en meer artikels over “een gezonde werk-privébalans” en “het recht om de deconnecteren” en als wij dat dan doen dan worden we plots verweten om ons schuldig te maken aan “quiet quitting”. Als je al overuren uitbetaald krijgt of een bonus krijgt, dan gaat de staat er mee lopen omdat arbeid torenhoog belast wordt, tja, dan stop het bij mij en klop ik gewoon mij uren.

Dietrich Van Helder: Veel mensen zien het toch verkeerd dat het enkel om overuren gaan. Dat ‘tikje’ verder gaan dan het minimum is zoveel meer: punctualiteit, werkethiek, teamwork, communicatie en ja het af en toe eens overwerken. Maar de meeste millennials vinden het blijkbaar normaal om tijdens de werkuren op sociale media te zitten, privé zaken te regelen, e.d.. Wil je enkel maar doen wat gevraagd is, doe dit dan ook echt fulltime.

Yorick helsen: Ik ben zelf dertiger en een harde werker. Mijn mening is wel dat als je enkel betaald wordt voor acht uur per dag, er ook niet verwacht mag worden dat je meer doet (zeker niet gratis). Het probleem is niet dat mensen eerder voor hun familie en privé leven kiezen, dat is juist goed. Het probleem is eerder dat mensen tegenwoordig nauwelijks nog WILLEN werken, zelfs tijdens de uren. Claimen dat je een slechte werknemer bent als je enkel acht uur werkt is naar mijn mening niet correct, zolang je tijdens die uren je best doet.

Jos Devos: Ik vind het wel heel straf dat je je als werknemer nu al moet verantwoorden waarom je enkel beschikbaar bent tijdens de werkuren en niet erna. Is dat niet de wereld op zijn kop? En zoals door velen al aangehaald: al wat je meer doet wordt toch niet gewaardeerd en heel snel vergeten. Last but not least: de dag dat je niet meer winstgevend bent voor je werkgever word je toch afgedankt, hoor. Het is niet dat ze dan medelijden met je hebben.