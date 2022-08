HET DEBAT. Overal 30 km/u in bebouwde kom: moet dit de norm worden? Wat is jouw mening?

Als het van Vooruit en Groen afhangt, wordt dertig kilometer per uur de norm in de bebouwde kom. De partijen willen zo het aantal dodelijke slachtoffers bij voetgangers de kop indrukken. Momenteel mag je maximaal 50 km/u rijden in de bebouwde kom, tenzij een verkeersbord een andere maximumsnelheid aangeeft. Wat denk jij: moet 30 km/u de norm worden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat politici en deskundigen van het voorstel vinden.

Achtergrond Vorig jaar hebben 32 voetgangers het leven gelaten na een verkeersongeval in de bebouwde kom in Vlaanderen. Dat is een verdubbeling in vier jaar tijd, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). De Vlaamse socialisten en groenen pleiten daarom voor een algemene verlaging van de snelheid in de bebouwde kom. Momenteel is de regel dat je er maximum vijftig kilometer per uur mag rijden. Op sommige plaatsen geldt per uitzondering dertig kilometer per uur, bijvoorbeeld aan scholen. Groen en Vooruit willen die norm nu omdraaien in heel Vlaanderen.

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit)

“Ik pleit al langer voor het verlagen van de algemene snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom”, zegt de Vooruit-politica. “In straten waar brede fietspaden en voetpaden zijn, kan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur blijven bestaan. In sommige straten is het ook logisch dat je 50 rijdt”, aldus Lambrecht. Haar partij vraagt samen met Groen om van 30 kilometer per uur de regel te maken en van 50 kilometer per uur de uitzondering, waar het veilig kan.

De kans dat een voetganger een aanrijding met 30 kilometer per uur overleeft, is vier tot vijf keer hoger dan bij een botsing met 50 kilometer per uur, motiveert Lambrecht het voorstel bij VRT NWS. “Snelheid is een zeer grote killer in het verkeer.” De politica haalt Brugge aan als voorbeeld: sinds de invoering van de zone 30 op heel veel plaatsen in de stad is het aantal verkeersslachtoffers er met een vierde gedaald.

Volledig scherm Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit): “Snelheid is een zeer grote killer in het verkeer". © Foto's Proot

Verkeersinstituut VIAS

Opmerkelijk: VIAS, het instituut voor verkeersveiligheid, is niet voor het idee gewonnen. VIAS ziet wel heil in een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op drukke plaatsen in de bebouwde kom, maar niet in landelijke gemeenten met brede wegen en weinig bebouwing. “Wij als VIAS zijn voorstander van een veralgemeende zone 30 in de dorps- en stadskernen, wat nu ook al meer ingang vindt. Maar laat de bebouwde kom aan 50", bepleit Karin Genoe van VIAS bij VRT NWS. “Als je een zone 30 invoert, moet dat samengaan met infrastructuurmaatregelen of een aangepast kader alleszins.” Want een simpel verkeersbord volstaat niet, klinkt het bij VIAS. Er zijn ook ingrepen nodig. Denk aan de aanleg van bijvoorbeeld verkeersdrempels en vernauwingen.

Volledig scherm Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) blijft pleiten voor "lokaal maatwerk". © BELGA

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld)

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is evenmin voorstander van een veralgemening van de zone 30 in de bebouwde kom. “Ik blijft pleiten voor lokaal maatwerk”, zegt ze in een reactie. “Lokale besturen kennen hun eigen grondgebied en zijn het best geplaatst om te bepalen welke snelheidslimieten aanvaardbaar en geloofwaardig zijn. Maar dit betekent geenszins dat ik blind blijf voor de problematiek. Ik heb een afwegingskader zone 30 laten opstellen waarbij we steden en gemeenten een kader aanreiken dat hen helpt om te bepalen waar een zone 30 gewenst en haalbaar is”, aldus minister Peeters.

Reeds achttien steden en gemeenten hebben op eigen initiatief al de zone 30 ingevoerd in grote delen van de bebouwde kom. Het gaat onder andere om Aalst, Genk, Gent, Hasselt, Leuven en Mechelen.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moet zone 30 de norm worden in de bebouwde kom? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

Volledig scherm (Archieffoto) © Lukas