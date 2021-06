HET DEBAT. Na het verplichte pensioen van Michel Wuyts en Frank Raes, moet iedereen zelf kunnen kiezen om door te werken?

VRT wijst Michel Wuyts (64) en Frank Raes (67) de deur . De twee sportmonumenten moeten verplicht met pensioen. “Ik ben ontgoocheld dat het zo abrupt stopt. Ik had gehoopt op freelance of zelfstandige basis nog een tweetal jaar voort te kunnen doen”, reageerde Wuyts. Er komt heel wat kritiek op het gedwongen pensioen. Wat denk jij? Moet iedereen zelf kunnen kiezen om door te werken? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Rik Torfs (64), professor aan KU Leuven:

“Verplicht pensioen is een vorm van leeftijdsdiscriminatie”, vindt professor kerkelijk recht Rik Torfs. “Mensen zouden het recht moeten krijgen om langer te werken dan 65 of zelfs 67 jaar. Ik zie mezelf nooit ophouden met werken, en vind het heel jammer dat ik op m’n 65ste buitenvlieg aan de KU Leuven. Maar ik hoop dat ik daarna ook nog elders kan werken.”

“Dat geldt natuurlijk niet voor mensen die zware fysieke ­arbeid doen, in de bouw of zo”, nuanceerde Torfs eerder aan onze redactie. “De pensioenleeftijd moet dan ook beoordeeld worden per beroep. Als mensen lang genoeg gewerkt hebben en ze kunnen het fysiek niet meer aan, heb ik daar alle begrip voor. Maar dwing anderen niet om te stoppen als ze nog niet willen, want dan schrijf je mensen af.”

Volgens Torfs zijn de gevallen van Wuyts en Raes, maar ook dat van VRT-journaliste Linda De Win, voorbeelden van ‘leeftijdsdiscriminatie’. “Discriminatie wegens ras of geslacht wordt gelukkig steeds krachtiger bestreden. Voor ‘leeftijdsdiscriminatie’ begint de sensibilisering pas nu. De vruchten zullen voor de volgende generatie zijn, maar de discussie is vandaag noodzakelijk.”

Stijn Baert, arbeidseconoom aan UGent:

Binnen overheidsinstellingen betekent 65 worden verplicht met pensioen gaan, maar arbeidseconoom Stijn Baert vindt een “overheid die toptalenten op 65 op pensioen stuurt niet meer van deze tijd”, zo schreef hij eerder al in een opiniestuk in onze krant. Baert schreef dat langer werken “de enige manier is om onze sociale zekerheid in tijden van vergrijzing overeind te houden”.

Volgens hem geven overheidsinstellingen die medewerkers op 65 met pensioen sturen niet bepaald het beste signaal. “In feite zegt de overheid zo tegen de hele bevolking: dat langer werken, we zeggen dat wel, maar eigenlijk geloven we zelf niet dat je op latere leeftijd nog kunt meedraaien. Zelfs niet wanneer je het zelf anders ziet.”

Het argument dat ook de jongere generatie zo een kans krijgt, klopt slechts gedeeltelijk. “Onderzoek leert immers: werk creëert werk. Wanneer we erin slagen om 50- en 60-plussers langer aan het werk te houden, dan betalen zij langer (meer) belastingen, krijgen ze minder snel een (volledig) pensioen en hebben ze meer inkomen om uit te geven aan consumptie (en er BTW op te betalen). Dat alles is goed voor de staatskas, zodat bedrijven en jongeren niet nodeloos moeten belast worden en de kansen op tewerkstelling stijgen”, luidt het.

Maar er is nog een ander belangrijk punt. Het zit niet in onze cultuur om te zeggen wie toptalent is en wie niet, aldus Baert. “Er is amper ruimte om wie meer toegevoegde waarde biedt beter te verlonen. En dat laat natuurlijk weinig ruimte voor een stimulerend HR-beleid”, klinkt het. “Wat ik zou willen, is dat overheidsinstellingen een HR-beleid kunnen voeren waarin ‘iedereen gelijk’ wordt geruild voor ‘iedereen is anders’.”

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij VOKA:

“Waarom zouden we mensen die graag willen doorgaan verplicht op pensioen sturen”, zegt Bart Van Craeynest, expert bij VOKA. Van Craeynest refereert aan Zweden, waar een kwart van de 65- tot 69-jarigen nog aan het werk is. “Werken na 65, het kan wel.”

“In België is de gemiddelde loopbaan 33,6 jaar. In Nederland, Zweden en Zwitserland is dat gemiddeld 42 jaar”, duidde Van Craeynest eerder al. “In België hebben we bij de kortste gemiddelde loopbanen in Europa.” Van Craeynest wijst erop dat we langer leven, maar dat het een probleem wordt voor onze welvaartsstaat als we niet langer willen werken.

“Een verregaande pensioenhervorming is belangrijk voor onze overheidsfinanciën, onze welvaartsstaat en vooral voor het vertrouwen in het pensioenstelsel”, vindt Van Craeynest.

Linda De Win (65), journaliste:

Linda De Win, bijna 33 jaar aan boord bij VRT, moet net zoals Frank Raes en Michel Wuyts het VRT-schip verlaten. “Ik kreeg te horen dat ik op 65 jaar de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en dus moest stoppen”, vertelt ze in een interview. “Onze CEO Frederik Delaplace heeft me daarna uitgenodigd voor een gesprek. Ik wist op voorhand dat het niets aan de beslissing zou veranderen, maar ik wilde aankaarten dat de huidige regeling niet eerlijk is.”

“Er werd me gezegd dat jonge talenten ook kansen moeten krijgen. Als iedereen op zijn plaats blijft zitten, is dat moeilijk”, luidde de uitleg van VRT. “Bovendien zijn de plaatsen beperkt. Er werd me verteld dat jongeren nog heel weinig lineair naar televisie kijken en dat dat publiek moet ook opnieuw aangesproken moet worden.”

De Win is het niet eens met de keuze van VRT. “Ik snap dat het belangrijk is om te verjongen, en dat we nieuwe talenten de kans moeten geven om door te stromen, maar een programma als Villa Politica ga je nooit overlaten aan een piepjonge journalist die net van de schoolbanken is geplukt.”

Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen (Open Vld):

Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers vindt dat de pensioenleeftijd flexibeler moet worden voor statutaire ambtenaren. “Het pensioen van statutairen gaat automatisch in op 65-jarige leeftijd,” klinkt het. “Als een statutaire ambtenaar langer wil blijven werken, dan moet hij in het huidige systeem telkens een jaar uitstel vragen. Dat systeem willen we hervormen. Zoals het momenteel bestaat bij de contractuele ambtenaren, willen we één eenvoudig systeem voor álle ambtenaren van de Vlaamse overheid.”

Somers verzekert dat ambtenaren op hun 65ste op pensioen kunnen blijven gaan, “maar we draaien het principe om”. “Wie nog kan werken en wil werken, hoeft daar geen speciale toestemming voor te vragen. Werken moet niet afgeremd, maar gestimuleerd worden”. “Het is belangrijk dat we als Vlaamse overheid rekening houden met deze maatschappelijke tendens en een modern HR-beleid voeren met flexibelere werkregimes en verloning, zodat meer ambtenaren er vrijwillig voor kiezen om langer te blijven werken.”

Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vindt dat iedereen zo lang mag werken als hij zelf wil. “Michel, Linda, Martine... Wat een verlies aan knowhow en kunde”, zegt Lachaert op Twitter. “Van ons mag iedereen zo lang werken als ie zelf wil, al dan niet voltijds/deeltijds.

Ilse Remy, ACV Openbare Diensten:

Voor ACV Openbare Diensten hoeft het alvast niet makkelijker gemaakt te worden om na je 65ste te blijven werken. “We zouden liever niet hebben dat het eenvoudiger wordt om na je 65ste als Vlaams ambtenaar aan de slag te blijven”, reageerde Ilse Remy eerder al op het voorstel van Somers.

“Trouwens, in theorie kan iedereen nu al langer dan zijn 65ste werken, maar in de praktijk is het zo dat niet iedereen die het vraagt, het ook krijgt. Het zijn vooral de leidende ambtenaren die tweemaal een verlenging krijgen, terwijl de ‘gewone’ ambtenaren op hun 65ste moeten vertrekken. Waarschijnlijk zal er in de praktijk niets veranderen.”

Bart Mondelaers, jurist bij Unia:

Bart Mondelaers, jurist bij Unia, wijst in een artikel in ‘De Standaard’ erop dat leeftijd een van de opgenomen criteria is in de wet op discri­minatie uit 2007. “Pensioen is een recht, geen plicht. De pensioengerechtigde leeftijd kan echter toch een strikte grens worden, als dat te maken heeft met de organisatie van de arbeidsmarkt. Maar overeenkomsten met freelancers opzeggen omdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt , lijkt voldoende reden voor een vermoeden van discriminatie. Dan moet de VRT kunnen bewijzen dat ze niet leeftijd als criterium heeft gebruikt.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

