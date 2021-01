HET DEBAT. Mogen Twitter en Facebook Donald Trump het zwijgen opleggen? Dit is jullie mening

Het Twitteraccount van ontslagnemend Amerikaans president Donald Trump is permanent verwijderd. Niet door de man zelf, wel door Twitter. Ook Facebook en Instagram mag hij niet meer gebruiken. Mogen sociale mediaplatformen zomaar beslissen om een account op te schorten? En wat zijn de gevolgen? Eerder lieten we de experts aan het woord . Nu is het jullie beurt.

François Defosse: “Ban alle politiekers van de sociale media en het probleem is opgelost. Het is niet de taak van de sociale media om te bepalen wie gelijk heeft en wie niet”.

Luc Janssens: “Neen, de remedie is dan erger dan de kwaal”.

Hendrik Goris: “De vraag stellen is ze beantwoorden. Die bedrijven hebben een monopolie, betalen geen belastingen, ontwijken de wetten en eigenen zich de macht van een land toe. Brave New World 1984 is eindelijk gearriveerd”.

Ronny Cuypers: “Trump gebruikt de sociale media voornamelijk om haat te zaaien en op te roepen tot geweld. Natuurlijk moet er dan ingegrepen worden”.

Quote Sociale Media zijn geen recht, het is een dienst, een gunst, vanwege een commerci­eel bedrijf, met eigen gebruiks­voor­waar­den en een eigen evaluatie­pro­ce­du­re Anne Onsia

Anne Onsia: “Ze leggen hem helemaal niet het zwijgen op. Er is ook geen probleem met de vrijheid van meningsuiting. Hij mag nog steeds al zeggen wat hij wil, alleen niet meer via hun (commerciële) platformen. Sociale Media zijn geen recht, het is een dienst, een gunst, vanwege een commercieel bedrijf, met zijn eigen gebruiksvoorwaarden en een eigen evaluatieprocedure (rechtbank). Maar of het account verwijderen iets heeft opgelost? Ik betwijfel het”.

Quote Big tech heeft altijd in de pocket van links gezeten. Net als universi­tei­ten Billy Verachtert Jan Jacobs: “Als je niet gelooft in vrijheid van meningsuiting voor mensen met wie je het niet eens bent, of die je haat, waar je zelfs een bloedhekel aan hebt... dan geloof je niet in vrijheid van meningsuiting. Dixit Ricky Gervais. Hij heeft gelijk. Censuur kan nooit de oplossing zijn en bovendien blijven dictators gewoon actief op twitter. Big tech miljardairs die beslissen wie gehoord mag worden en wie niet. Dat is een hellend vlak”.

Billy Verachtert: “Big tech heeft altijd in de pocket van links gezeten. Net als universiteiten. Geen grote verrassing dat ze Trump, die zaken als identiteitspolitiek niet zozeer interesseert, van hun platformen afbonjouren. Het zijn tegenwoordig allemaal activisten geworden, alleen openlijk nu”.

Tuur Schiepers: “Natuurlijk mogen die platformen je afsluiten naar believen vermits het privéondernemingen zijn. Het is niet omdat er nog andere dictators opzitten dat je ook dit moet tolereren. Anderzijds is er natuurlijk het gevaar dat ZIJ beslissen wat juist of fake/verkeerd is en dat is ook een gevaar”.

Geert Landsman: “Oproepen tot haat en geweld moeten altijd gestopt worden, wie het ook is”.

Quote Wanneer mensen als Zuckerberg gaan bepalen wat wel en niet mag zijn we ver weg van democratie Ludo Wouters

Ludo Wouters: “Wie heeft de macht in de USA, de media dus. Wanneer mensen als Zuckerberg gaan bepalen wat wel en niet mag zijn we ver weg van democratie. Pelosi zal zeker een telefoontje gedaan hebben met Mark. In de USA zijn het de giften van bedrijven die de president maken, en die willen daar natuurlijk iets voor terug. Pelosi is geen haar beter dan Trump alleen zal zij dit in de ‘achterkamertjes’ doen”.

Quote Natuurlijk, velen lezen duidelijk de kleine lettertjes niet voor gebruik Ivan De Ridder Paul Oosterlinck: “Best geval per geval te bekijken maar in het geval van Trump lijkt het me aangewezen dat andere autoriteiten en machten het touw in handen nemen...Ook in België is het trouwens niet enkel de politiek die een overal macht heeft...Met een structuur zoals de onze misschien ook beter...”

Ivan De Ridder: “Natuurlijk, velen lezen duidelijk de kleine lettertjes niet voor gebruik. Je moet de voorwaarden opgelegd voor een service respecteren (die kunnen strikter zijn en freedom of speech inperken). Bovendien kun je het 1st amendment niet inroepen als je aanzet tot geweld of haat. Hetgeen overduidelijk al JAREN aan de gang is. De president die zijn volgers aanzette tot boycots van bedrijven (zelfs restaurants) en individuen. Verbaast me dat het zolang duurde eer actie genomen werd”.

Dirk de Grave: “De geest is nu helemaal uit de lamp. Alternatieve media kunnen de toevloed van nieuwe leden niet aan. Gap kreeg er gisteren 600.000(!) bij. Als het zo blijft, komen er twee aparte stromingen van meningen zonder enige tegenspraak. Van polarisering gesproken!”