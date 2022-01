HET DEBAT. Mogen ongevaccineerden nog deelnemen aan het publieke leven?

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Christine Leclercq: “Het invoeren van 1G of van een vaccinatieverplichting is enkel zinvol als het de volksgezondheid in de meest brede zin van het woord dient. Als we bekijken wat de impact is op de polarisatie binnen de samenleving die men hiermee creëert, denk ik dat geen van beide een gezonde keuze is. Vooral omdat de huidige vaccins niet doen wat ons beloofd was en wat we ervan verwacht hadden. Dus neen, de toegevoegde waarde is miniem, je gaat mensen die absoluut tegen het vaccin zijn hiermee niet overtuigen.”

Bert Gorissen: “Als wetenschappers adviezen geven en besluiten nemen, wie zijn dan die niet-gevaccineerden om een heel duur systeem en mensenlevens in ernstig gevaar te brengen? Het egoïsme en de domheid komen op een ongelofelijke wijze tot uiting. En de politiek moet hier handelen en niet wandelen. Populisme en eigenbelang moeten opzij geschoven worden.”

Steve Van Nieuwenhoven: “Alles opnieuw openen zonder mondmaskerplicht. Degenen die zich niet willen laten vaccineren, lopen bewust risico en hebben dat recht. Ze moeten echter achteraan aansluiten in de ziekenhuizen en hun plaatsje afwachten, nadat diegenen die zich wel lieten vaccineren verzorging kregen.”

Johan Verhoeven: “Zonder rijbewijs mag je ook niet met de auto rijden. Overal zijn er beperkingen als je niet aan een bepaalde voorwaarde voldoet.”

Cindy Resseler: “Wordt dit dan de nieuwe vorm van discriminatie en apartheid? Decennialang vechten we ertegen en nu gaan we het opnieuw uitvinden onder een andere norm.”

Bart Verwegen: “Laat dat vooral afhangen van de coronabarometer, net zoals de andere maatregelen. In periodes van weinig besmettingen is dat voor niets nodig, wel als de situatie weer erger zou worden.”

Wendy Evens: “Neen! Ongevaccineerden moeten dringend bijdraaien. Hier vervalt het recht op eigen mening. Hier gaat het over een wereldprobleem. Hoe kan je je wereldgeweten wakker schudden als je niet eens zorgt voor je eigen medemens bij jou in de straat? De mensen die vaccins lieten toedienen, hebben het gedaan uit solidariteit en uit hoop op een mooie toekomst. Die denken tenminste aan anderen. Mag ik hopen dat we Oostenrijk achterna gaan? En proficiat aan Australië. Dat zijn mensen met karakter!”

Ann Temmerman: “Ik ben zelf reeds driemaal gevaccineerd, maar vind dat men dit enkel kan verplichten als er een vaccin is dat ons vele jaren beschermt en niet zoals nu slechts enkele maanden, zo kan men bezig blijven.”



Bruno Van Praet: “En waarom zouden ongevaccineerden geen deel meer mogen uitmaken van het dagelijks leven? Ik heb heel recent mijn derde prik gekregen. Ben ik nu echt safe? Indien niet, dan is het maar zo. Maar laat iedereen toch de vrije keuze. Of mag dat nu ook al niet meer? Als ik de reacties hieronder lees, dan zouden de ongevaccineerden bannelingen moeten worden. Voor mij is dat erover.”

Serge Van den Bossche: “De vraag is: wie zijn de gevaccineerden? Diegenen met 2 prikken of die met 2 prikken + 1 booster? Gaat men werkelijk de mensen die netjes 2 prikken kregen, maar geen booster, gelijkschakelen met zij die helemaal niet gevaccineerd zijn? Dat zou een ferme kaakslag zijn.”

Liesbeth Cuppens: “Gelijkheid tussen burgers is mooi in theorie, maar vervalt wanneer een ziekte de maatschappij in gevaar brengt. Nu corona ons leven bepaalt, moeten we ons aanpassen, graag of niet. Vaccinatie opent de poort naar de vrijheid. Wie geen vaccin wenst te halen, maakt een keuze. Die mensen begrijpen de impact van corona op de samenleving niet voldoende en moeten dus met extra testen, maatregelen, enzovoort leven. Een prik kan hun leven veranderen. Geen onredelijke vraag of verwachting, toch?”

Guido Bervoets: “Ik vind een verplichting een stap te ver gaan. Maar ik vind ook dat niet-gevaccineerden uit respect voor de gezondheid van anderen zich aan de maatregelen moeten houden, zelfs al gelden die niet meer voor gevaccineerden. En dat betekent dus ook mondmaskers dragen waar gevaccineerden dat niet moeten, afstand bewaren en handen ontsmetten. Maar ik vrees dat zij dat respect niet zullen kunnen opbrengen en dan is verplichting misschien toch aan de orde.”

Jan Vos: “Tuurlijk wel! Dit is anders gewoon pure discriminatie en een inperking van vrije meningsuiting. Aangezien corona nu stilaan evolueert naar een griep, zie ik het nut van deze drastische standpunten niet meer in. Volgend jaar gaan dus groepen mensen uit de maatschappij gesloten worden omdat ze hun ‘griepspuit’ niet laten zetten. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? En ja, ik heb mijn drie spuiten gehad, maar komaan, een beetje menselijkheid alsjeblieft.”

Carine D’Hont: “Als verpleegkundige vind ik het niet kunnen dat een deel van de maatschappij verplicht is om zich te laten vaccineren en anderen foert mogen zeggen. Aan de politiek: iedereen over dezelfde kam scheren en verplichten as soon as possible.”

Petra De Strijcker: “Wat mij betreft mag iedereen weer gaan en staan waar ie wil. Besmetting op eigen risico. Gevaccineerden zonder onderliggende condities hoeven niet bang te zijn en niet-gevaccineerden krijgen de kans om ziek te worden en hun immuniteit op eigen kracht te boosteren. Iedereen tevreden en alles weer terug naar normaal. Wie gevaccineerd is en verlaagde immuniteit heeft, zou zich sowieso best isoleren, want het virus kan je krijgen van zowel gevaccineerden als van niet-gevaccineerden.”