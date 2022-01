HET DEBAT. Mogen ongevaccineerden nog deelnemen aan het publieke leven?

Enkel gevaccineerde mensen zouden nog toegang mogen krijgen tot openbare plaatsen. Dat vindt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Een negatieve PCR-test voor niet-gevaccineerden en een herstelcertificaat na een besmetting zouden niet meer volstaan. “Solidariteit wordt zo beloond met vrijheid”, aldus Rousseau. Wat denk jij? Zouden enkel nog gevaccineerden met een vaccinatiebewijs toegang mogen krijgen tot openbare plaatsen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Conner Rousseau, Vooruit-voorzitter:

“Vaccins bieden de beste bescherming voor ons zorgsysteem, voor onze economie en onze samenleving. In Vlaanderen heeft meer dan 90 procent van de volwassen bevolking één of meerdere spuitjes laten zetten, in heel België meer dan 80 procent”, zo schrijft Rousseau in een opiniestuk in ‘De Standaard’. “Maar zolang een bepaald percentage van de Vlamingen en Belgen ongevaccineerd blijft – ook al is het maar 10 procent – heeft het virus voldoende bewegingsvrijheid om zoveel slachtoffers te maken dat ons zorgsysteem ontregeld raakt”, gaat de politicus verder.

Quote De minderheid ongevacci­neer­den gijzelt de solidaire meerder­heid gevacci­neer­den. Conner Rousseau

“De minderheid ongevaccineerden gijzelt de solidaire meerderheid gevaccineerden”, stelt Rousseau. “We willen met Vooruit de ongevaccineerden niet tegen hun wil een vaccin in de arm duwen, hen niet bedreigen met celstraffen of hen een boete opleggen. Wat we wel willen doen, is hen (en alleen hen) de gevolgen laten dragen van hun keuze om zichzelf en anderen niet te beschermen.”

“Dat betekent dat zij geen toegang meer zouden krijgen tot openbare plaatsen waar zij zichzelf en anderen kunnen besmetten, wat het zorgsysteem dreigt te overbelasten. Ze zouden niet meer binnen mogen in restaurants, cafés, dancings, bioscopen, theaters, concertzalen, sportclubs en winkels (behalve supermarkten). Ook werk­gevers zouden een vaccinatiebewijs moeten kunnen vragen van hun medewerkers, om de gezondheid van het personeelsbestand en de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen.”

Wouter Beke, Vlaams minister van Volksgezondheid (CD&V):

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) toont zich persoonlijk ook voorstander van de vaccinatieverplichting. “Mijn persoonlijk standpunt is geëvolueerd en neigt naar een verplichting”, klinkt het. Minister Beke erkent dat zijn persoonlijk standpunt over de vaccinatieverplichting door de tijd heen gewijzigd is. “Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, stelt de CD&V-minister.

Quote Het blijft van essentieel belang om te streven naar een maximale vaccinatie. Wouter Beke

Dat zijn mening is bijgesteld, heeft volgens Beke onder meer te maken met de schrijnende verhalen van mensen die hun zorg of behandeling moesten uitstellen. “Kunnen we het echt maken om kankerpatiënten niet de zorg te geven die ze verdienen, omdat een minderheid beslist heeft om zich niet te laten vaccineren?”, aldus Beke. “Het blijft van essentieel belang om te streven naar een maximale vaccinatie om op die manier de viruscirculatie terug te dringen en zo de gehele zorg te ontlasten.”

Frank Vandenbroucke, federaal minister van Volksgezondheid (Vooruit):

“Dit is geen pandemie alleen van de niet-gevaccineerden”, zei ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eerder al bij VTM Nieuws. “Het is spijtig om te zeggen, maar ook als je gevaccineerd bent kan je nog besmet worden. Als je vaccinatie al een tijdje geleden is, kan je zelfs terug in het ziekenhuis belanden. De reden waarom we mensen zo oproepen om zich te laten boosteren, is omdat die derde prik de bescherming enorm versterkt.”

Quote Het komt er eigenlijk op neer dat vaccinatie verplicht wordt, zonder daarom een systeem met boetes of straffen in te voeren. Frank Vandenbroucke

De minister is voorstander van een strengere vaccinatiepas, zoals in Frankrijk. Frankrijk heeft de vaccinatiepas ingevoerd vanaf 15 januari. De vaccinatiepas moet de gezondheidspas vervangen en geldt onder andere in restaurants, musea, theaters en sportzalen. Een negatieve test is dus niet meer voldoende. “Men zegt daar: als je aan bepaalde activiteiten wil deelnemen waarbij je andere mensen kan besmetten of zelf besmet kan worden - bijvoorbeeld op café gaan - dan moet je gevaccineerd zijn, punt. Ik vind dat perfect verdedigbaar. Dat is een soort van vaccinatieplicht. En ik denk dat we dat debat moeten voeren.”

“Het komt er eigenlijk op neer dat vaccinatie verplicht wordt, zonder daarom een systeem met boetes of straffen in te voeren”, aldus Vandenbroucke.

Pedro Facon, coronacommissaris:

Coronacommissaris Pedro Facon en zijn team geven de voorkeur aan de invoering van een vaccinatiecertificaat. Op die manier zouden een herstelbewijs of een recente negatieve PCR-test dus geen geldige toegangsbewijzen meer zijn tot bepaalde activiteiten. Een vaccinatieverplichting is volgens het coronacommissariaat niet meteen wenselijk en wordt beschouwd als een laatste redmiddel.

Quote Voor essentiële activitei­ten, zoals de toegang tot scholen of de werkplek, mag het certifi­caat nooit worden gevraagd.

In het scenario van een vaccinatiecertificaat zou het herstelcertificaat dus kunnen worden afgeschaft en zou ons land overgaan tot een 1G-beleid. “In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij hoge viruscirculatie, zou het certificaat kunnen worden gecombineerd met een testcertificaat. Het gebruik van het certificaat moet echter worden beperkt in het kader van de epidemiologische situatie, die eventueel in de veelbesproken coronabarometer wordt omschreven, en mag enkel gebonden zijn aan bepaalde contexten. Voor essentiële activiteiten, zoals de toegang tot scholen of de werkplek, mag het certificaat nooit worden gevraagd”, zo vinden Facon en zijn team.

Wel vindt het commissariaat dat er een breed debat moet plaatsvinden over de kwestie. Dat debat moet eerst op politiek vlak, en dus binnen de parlementen, worden gevoerd. Nadien moet er eveneens een sociaal debat, of zelfs een referendum zijn om de publieke opinie te peilen.

Egbert Lachaert, Open Vld-voorzitter:

Open Vld pleit voor een ‘1G-beleid’. Enkel wie up-to-date is met vaccinaties kan dan nog deelnemen aan het publieke leven. De liberalen waren binnen de federale regering het langst gekant tegen welke vorm van verplichte vaccinatie dan ook.

“Vier landen in de wereld verplichten de vaccinatie: Indonesië, Micronesië, Tadzjikistan en Turkmenistan”, zei premier Alexander De Croo eind november nog spottend in het parlement. Maar de premier keerde intussen zijn kar, naar eigen zeggen door de situatie op de diensten intensieve zorg. En ook de top van Open Vld veranderde het geweer van schouder. “Een 2G-beleid of zelfs 1G is voor ons geen taboe meer”, zegt voorzitter Egbert Lachaert.

Quote In de praktijk biedt zelfs 1G - of verplichte vaccinatie - geen 100 procent bescher­ming tegen besmetting. Marc Van Ranst

Marc Van Ranst, viroloog (KU Leuven):

Viroloog Marc Van Ranst vreest voor meer polarisatie door een 1G-beleid in te voeren. Virologisch is het slim om alleen nog gevaccineerden toe te laten op publieke plaatsen: geschat wordt dat zij zo’n 60 procent minder besmettelijk zijn dan niet-gevaccineerden. Maar een 1G-beleid dreigt protest aan te wakkeren waardoor je “veel ambras krijgt voor weinig gezondheidswinst”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “In de praktijk biedt zelfs 1G - of verplichte vaccinatie - geen 100 procent bescherming tegen besmetting. Ook 1G-activiteiten zijn niet volledig veilig en met 1G zullen we nog met een mondmasker op in de cinema moeten zitten”, stelt Van Ranst

“Je krijgt er de epidemie wel sneller mee onder controle. Maar het is nudging, zachte dwang om zich te laten vaccineren. Daar betaal je een prijs voor, want je voedt de idee dat mensen gedwongen worden. Het werkt polarisatie in de hand, en het is een cadeau voor de antivaxers. ‘Zie je wel, we hebben altijd al gezegd dat ze het zouden verplichten’, zal je horen. Ik vrees voor het effect op andere vaccinaties, zoals die tegen griep en de kindervaccinaties. Ik ben geen voorstander van welke vorm van verplichting ook, behalve voor gezondheidswerkers die met patiënten in contact komen.”

Quote Wie overtuigd tegen vaccinatie is, zal hiermee niet kantelen. Omer Van den Bergh

Omer Van den Bergh, gezondheidspsycholoog:

“Het 1G-beleid werkt als hulpmiddel om twijfe­laars te overhalen, maar die groep is inmiddels heel klein geworden”, zegt gezondheidspsycholoog Omer Van den Bergh. “Wie overtuigd tegen vaccinatie is, zal hiermee niet kantelen. Die zal zich buitenge­slo­ten voelen, zich afzetten tegen het beleid en zich nog sterker organise­ren.”

De kans bestaat ook dat verplichting beter werkt dan uitsluiting. “Bij Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en de politie van New York werd het vaccin verplicht en daar blijven maar weinig mensen zich verzetten. De meeste mensen zijn risicovermijdend als ze zelf moeten beslissen. Een verplichting kan ervoor zorgen dat mensen zich erbij neerleggen, omdat ze zelf geen keuze meer moeten maken.”

Quote Waar Conner Rousseau vorige week nog over belonen sprak, gaat hij nu volledig in de populisti­sche aanval. Matthias Dobbelaere-Welvaert

Matthias Dobbelaere-Welvaert, jurist en privacy-expert:

“Waar Conner Rousseau vorige week nog over belonen sprak, gaat hij nu volledig in de populistische aanval”, reageert Matthias Dobbelaere-Welvaert, privacy-expert. “Zijn mank wereldbeeld van ‘goed’ en ‘slecht’, de ethische afwegingen, de juridische tekortkomingen en de autoritaire privacy-inbreuken zijn akelig.” Dobbelaere-Welvaert is expliciet tegen het voorstel van Rousseau waarbij ook werkgevers een vaccinatiebewijs zouden mogen vragen. “Sinds wanneer is Vooruit de grootste pleitbezorger van VOKA (de Vlaamse werkgeversorganisatie, nvdr.) geworden? De slippendrager van de werkgever? Heeft Rousseau dan werkelijk nul inzicht in de langetermijngevolgen hiervan?”

“Het Covid Safe Ticket (CST) is een drukmiddel, een onderdeel van een toolbox van een overheid die zichzelf totalitaire trekjes aanmeet. Ben je braaf, krijg je je CST. Goed gedrag? Dan is er een beloning met vrijheden en rechten.” Via de stichting Ministry of Privacy, opgericht door Dobbelaere-Welvaert, startte de privacy-expert samen met gelijkgezinden onlangs een rechtszaak op tegen het CST (volgens hen een ‘Covid Shit Ticket’). “Wij vallen het CST-ticket aan wegens de QR-code, die te veel informatie bevat, en wegens het ethische aspect. Wij vinden niet dat burgers medische data moeten afgeven”, luidde het in een eerdere verklaring.

“Even terug naar de basis: het CST werd ingevoerd als reismaatregel”, aldus Dobbelaere-Welvaert. “Daar ging het bij blijven. We weten ondertussen wel beter, maar vrijheden en (grond)rechten als ‘beloning’ ruilen voor wenselijk gedrag, dát is in onze geschiedenis nooit echt goed gekomen.”

