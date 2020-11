HET DEBAT. Moeten we de strenge maatregelen volhouden tot we nog nauwelijks besmettingen hebben in België?

Het aantal nieuwe besmettingen daalt al enkele dagen, en ook de ziekenhuisopnames nemen sinds kort af. Reden om (binnenkort) de teugels te vieren? Of houden we toch nog beter vast aan de strenge maatregelen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Viroloog Marc Van Ranst:

“Ik weet dat die neiging om te versoepelen er altijd is wanneer de cijfers niet meer de hoogte ingaan. Dat is begrijpelijk, maar het zou op dit moment heel onverstandig zijn om dat te doen. We kunnen geen doorstart maken vanop een plateau rond de huidige cijfers: dat is bijzonder uitputtend voor de gezondheidszorg. Het zou ook bijzonder slecht zijn voor de economie, want we riskeren verder door te schieten naar een zone waar we echt niet willen zitten.”

Om echt tot nul nieuwe besmettingen per dag te komen, dat lijkt Van Ranst dan weer een brug te ver voor een dichtbevolkt land als België, “het kruispunt van Europa”. Hij dringt erop aan dat de contacttracing zo perfect mogelijk moet zijn op het ogenblik dat we aan vijftig nieuwe gevallen per dag zouden zitten. “Dan hou je het beheersbaar. Maar het virus compleet uitroeien, dat kan je doen als je een eiland bent, of een totalitaire staat waar je helemaal niks meer mag, maar voor België is dit bijzonder onrealistisch.”

Econoom en CEO van Econopolis Geert Noels:

“Versoepelingen hebben pas zin als er geen lekken meer zijn, en het woord heeft een negatieve connotatie voor beleidsmakers. De maatregelen zouden vervangen moeten worden door voldoende, en strenge randvoorwaarden. Denk daarbij aan het systeem van traceren en testen dat beter op punt moet worden gesteld, mondmaskers, verluchten, net als het (verplicht) gebruik van de corona-app. Ook zou het beter zijn om geen lineaire maatregelen te nemen zoals het sluiten van sectoren zoals de horeca. Bepaal daar een kader, doe veelvuldige en strenge controles en straf overtreders. Nu worden alle restaurants en winkels gestraft, én lijden alle sociale en economische activiteiten zware schade. We moeten naar een modus vivendi met corona. Strenger en harder zijn over het kader, soepeler bij veilige omstandigheden en veilige personen. Alleen dan overwinnen we Covid-19, zonder blijvend andere gezondheidsschade en langdurige economische schade met veel negatieve maatschappelijke gevolgen.”

Premier Alexander De Croo:

“Er zal op een bepaald moment druk zijn om alle maatregelen te herzien en we zullen dan onze beslissingen nemen op basis van de cijfers, op basis van wat de wetenschappers ons zeggen maar niet op basis van druk. We moeten er alles aan doen om ons voor te bereiden op maatregelen op lange termijn. Dit is een marathon, in die marathon zitten we vandaag dicht bij de start, niet bij de aankomst.”

Viroloog Steven Van Gucht:

“We moeten zeker nog een aantal weken volhouden. We zijn goed bezig maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. Om uit de gevarenzone te geraken, hebben we nog een lange weg te gaan. Wat we absoluut moeten vermijden, is dat er onmiddellijk versoepelingen komen zodra het wat beter gaat. Ik hoop dat we tegen de kerstdagen minder dan 100 besmettingen per dag noteren. Hoe lager, hoe liever. Maar daarna zal het vooral zaak zijn om het juiste evenwicht te vinden. We zullen iets strenger moeten blijven dan in de zomer, dat zal een moeilijke oefening worden.”

Biostatisticus Geert Molenberghs:

“Misschien kunnen we beginnen versoepelen wanneer de dagen weer langer worden (21 december, red.), maar enkel op voorwaarde dat we een veilig doel hebben bereikt. Als we dan zien dat het de verkeerde kant opgaat, moeten we snel de handrem optrekken. Hadden we in september ingegrepen, toen de curves stegen, waren we er misschien van af geweest met twee weken de horeca sluiten. Maar we hebben het zes weken laten ontsporen. Dat mogen we niet meer doen.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die gelden tot 13 december:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.