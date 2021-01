Het DEBAT. Moeten we de strenge maatregelen nog twee maanden volhouden?

Alle maatregelen worden verlengd tot 1 maart. Dat blijkt uit een ministerieel besluit dat gisteren in het Staatsblad gepubliceerd werd . Al kan het Overlegcomité nog altijd vroeger versoepelen. Viroloog Marc Van Ranst zegt dat we pas over twee maanden kunnen hopen op minder strenge maatregelen. Wat denk jij? Moeten we de strenge maatregelen nog twee maanden volhouden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Marc Van Ranst, viroloog:

De federale overheid wil de coronaregels pas bijsturen, als we drie weken lang maximaal 800 besmettingen per dag optekenen en er hooguit 75 ziekenhuisopnames per dag zijn. Daar zitten we met 2.020 besmettingen en 127 hospitalisaties nog ver vandaan. Ondanks de versnelde vaccinatie kunnen we ten vroegste over twee maanden hopen op minder strenge coronamaatregelen, meent Van Ranst.

Volgens hem zal het nog vijf tot zes weken duren eer we de drempel van de hospitalisaties bereiken. Tel daar drie weken bij om te consolideren en dan zitten we aan twee maanden. “Tenzij de politiek toch anders beslist”, benadrukt Van Ranst. Onze politici zullen immers ook kijken naar wat onze buurlanden doen. “Als het buitenland eerder versoepelt dan wij, zal de druk op de beleidsmakers groot worden.”

Quote We zijn bezig over versoepe­lin­gen, die er weliswaar nog niet kunnen komen Marc Van Ranst

“Wat we nu proberen te doen, is meer zaken ruim op voorhand op tafel te leggen. Dus ja, we zijn bezig over versoepelingen, die er weliswaar nog niet kunnen komen. Maar zodra de cijfers het toelaten, zal er minder over gepalaverd moeten worden. Versoepelingen zullen niet énkel afhangen van die twee cijfers, ze laten zich ook sturen door wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Nee, je kan de kappers niet nog een jaar dicht laten. De maatschappelijke en economische druk spelen ook mee.”

Geert Molenberghs, biostatisticus aan UHasselt/KU Leuven:

“De cijfers lopen op. We zitten al een tijdje op een soort van plateau. Voor de kerstvakantie hadden we een incidentie van ongeveer 300, nu zitten we iets boven de 100. Het loopt wel op. We kunnen dat voor een groot stuk verklaren aan de hand van de PLF-cijfers. Dat zijn de mensen die een formulier ingevuld hebben en getest zijn. Als we naar dat volume kijken, is dat een goede verklaring voor de oplopende cijfers”, zegt Molenberghs aan onze redactie.

“Eens we de zogenaamde veilige zone bereiken, is het de bedoeling dat we daar een aantal weken in blijven. Drie weken om precies te zijn. Dat heeft de overheid zo afgesproken. De periode die nu wordt vooruitgeschoven (1 maart, nvdr.), is een realistische inschatting van de periode die we minstens zullen nodig hebben om te geraken waar we willen zijn”, gaat hij verder.

Quote Er is een grote onzekere factor: de Britse variant Geert Molenberghs

“In het ministerieel besluit staat het woord ‘kunnen’. Stel je voor dat de curves nu gaan dalen, dat we de schok van de terugkerende reizigers absorberen, dat we de goede kant opgaan en het veel sneller zou gaan dan we vermoeden, dan kunnen de maatregelen vroeger versoepeld worden. Maar het kader is er nu wel om het aan te houden indien nodig”, luidt het.

“Er is een grote onzekere factor: de Britse variant. We zien dat die in veel landen circuleert, ook in Nederland. Als we erin slagen om dat goed onder controle te houden en de maatregelen te volgen, dan is het goed mogelijk dat de curves dalen en dat we behoorlijk snel - een kwestie van weken - in de veilige zone komen. Als het ons niet lukt om die variant tegen te houden, dan komen we in een andere situatie terecht en dan zou het langer kunnen duren. Op dit ogenblik is het moeilijk te voorspellen.”

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken (CD&V):

“Ministeriële besluiten hebben altijd een einddatum nodig, en in dit geval is dat 1 maart. Dat is vergelijkbaar met de ministeriële besluiten die we hebben gekend vanaf oktober met een geldigheidsduur van 6 weken”, legt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in ‘De Ochtend’ (Radio 1) uit.

Quote We zien in onze buurlanden dat de coronavari­ant gevaarlijk is en we niet te snel mogen versoepe­len Annelies Verlinden

“We moeten vooruitziend zijn. Met betrekking tot de reizen en de krokusvakantie hebben we de uitdrukkelijke vraag gekregen om daar al een indicatie van te hebben, zowel van de kant van de burgers uit als van de kant van de reisbureaus. Het sluit niet uit dat er in tussentijd bijsturingen besloten worden. We hebben dat bij eerdere ministeriële besluiten ook gedaan.”

“Ik ben geen motivatiepsycholoog, maar wat een aantal onder hen mij vertelt is dat sommige mensen liever meteen het worstcasescenario hebben. Dat neemt niet weg dat het verschrikkelijk lastig is vandaag. Maar dat is nu de situatie. We zien in onze buurlanden dat de coronavariant gevaarlijk is en we niet te snel mogen versoepelen”, luidt het nog.

Hans-Willem Snoeck, de Belgische directeur stamcelonderzoek van Columbia University in New York:

“Mijn schrik nu is dat ik niet meer zie hoe we nog een derde golf kunnen vermijden. De scholen zijn open, de mensen zijn aan het werk gegaan,… Ik begrijp dat mensen de maatregelen wat beu zijn. Ze worden helaas niet goed gevolgd. We zien volle bussen en trams. Dit is een recept voor een catastrofe, zeker als we de Britse coronavariant daaraan toevoegen”, vertelde Hans-Willem Snoeck eerder al. Zonder bijkomende maatregelen schat de professor dat we binnen 3 tot 6 weken in een derde golf zullen belanden.

Quote Ik ben bang dat we (...) te laat beperkende maatrege­len nemen Hans-Willem Snoeck

“Een golf begint als de getallen langzaam beginnen te stijgen, maar dat is altijd het begin van een exponentiële curve. We beseffen dit pas wanneer ze zeer sterk stijgt. Ik ben bang dat we ze weer niet zullen herkennen en te laat beperkende maatregelen nemen. Eens we in een exponentiële golf zitten, duurt het twee tot drie weken voor de maatregelen effect hebben. Daarom moeten we nu handelen.”

“De bedoeling om nu snel in te grijpen is net om een volledige, dramatische, lockdown zoals in Engeland te vermijden. Wat ik nu zou doen, is thuiswerk enorm controleren. Het is ongelooflijk dat er nog zo veel mensen met de wagen en het openbaar vervoer onderweg zijn. Dat zou niet mogen. Er zouden nu geen files mogen zijn”, gaat Snoeck verder.

Kabinet Alexander De Croo:

“Het Overlegcomité heeft afgesproken om op 22 januari opnieuw samen te komen en de situatie opnieuw te evalueren. Op dat moment kunnen eventueel altijd specifieke aanpassingen gebeuren, indien de situatie dat volgens het Overlegcomité zou toelaten”, zo laat de woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open Vld) weten.

“Het Ministerieel Besluit vertaalt de afspraken van het Overlegcomité van vorige vrijdag”, klinkt het op het kabinet van eerste minister Alexander De Croo. “Daar is onder meer afgesproken dat de reisregels met strikte testing en verplichte quarantaine zeker tot na de krokusvakantie gelden. Vandaar de termijn tot 1 maart”.

Poll Moeten we de strenge maatregelen nog 2 maanden volhouden?

Ja (60%)

Neen (40%)

Neen (40%)