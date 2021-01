HET DEBAT. Moeten we de strenge maatregelen nog twee maanden volhouden? Dit is jullie mening

Alle maatregelen worden verlengd tot 1 maart. Dat blijkt uit een ministerieel besluit dat gisteren in het Staatsblad gepubliceerd werd. Al kan het Overlegcomité nog altijd vroeger versoepelen. Viroloog Marc Van Ranst zegt dat we pas over twee maanden kunnen hopen op minder strenge maatregelen. Moeten we de strenge maatregelen nog twee maanden volhouden? Eerder vandaag lieten we de experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Mark Vandebroucke: “De maatregelen kunnen best verlengd worden. Het zal trouwens niet anders kunnen. Maar dan moet de halfslachtige politiekvoering van onze regering stoppen: niet meer afraden, maar verbieden. En dit dan ook streng controleren en sanctioneren, in plaats van oplossingen te zoeken voor groepen die in de fout gaan zoals bijvoorbeeld reizigers, die toch al best niet vertrokken.”

Willem Ceulemans: “Ik vind niet dat we de maatregelen nog twee maanden moet volhouden als de regering er van haar kant niet alles aan doet om de verspreiding van het virus in te dijken. En hiermee bedoel ik het feit dat er geen verbod is op reizen. Nu moet iedereen langer lijden door het toegelaten gedrag van enkele honderdduizenden reizigers. Dat men de scholen zo lang mogelijk probeert open te houden daar kan ik nog inkomen.”

André Sneddam: “Het probleem is niet of men de maatregelen verlengt maar wel of men de politieke moed heeft om ze eindelijk af te dwingen en te controleren. Anders zullen nog steeds 20 procent egoïsten maken dat de inspanningen van 80 procent van de bevolking nutteloos zijn en dat we nog tot in het najaar opgesloten blijven. Het is ondertussen evident dat alleen maar aanbevelen geen zin heeft. Men moet durven verplichten of verbieden en efficiënt controleren en straffen.”

Steve Van Mechelen: “Als je nu twee maanden erbij neemt voor er enige versoepeling mogelijk is, zijn we ruim vijf maanden in deze situatie. Als de situatie zo ernstig dat er niet kan versoepeld worden, moet men extra maatregelen nemen en overgaan tot een harde lockdown. Maar beperkter in de tijd. Drie weken alles sluiten buiten de essentiële winkels en essentiële verplaatsingen. Hierdoor druk je de cijfers sneller naar beneden, zodat er sneller versoepeld kan worden in plaats van nu half en half.”

Annemie Dhaene: “Dat ze de horeca en de contactberoepen terug laten werken. Die mensen hebben zoveel geïnvesteerd om alles zo veilig mogelijk te kunnen doen. En wat zijn ze ermee? Oké, er waren restaurants bij die de regels ook aan hun laars lapten, maar dat ze die dan sluiten. Maar die dat het goed doen waar het veilig is, zouden ze terug moeten openen!”

Kevin Martens: “Kunnen ze niet voor een aantal weken naar een heel strenge lockdown gaan zoals in maart/april? Nu mag je toch bijna niets, dus zo een groot verschil zal het niet zijn. Het zal de cijfers sneller doen dalen en kunnen hopelijk dan ook sneller versoepelen, want nu duurt die situatie nog maanden. Doe die grenzen dicht, enkel goederenvervoer en mensen die voor hun werk in België moeten zijn toelaten. En hou die grenzen dicht. Doe ze pas open tegen de zomer. Er zal dan al veel gevaccineerd zijn bij ons en in de rest van Europa. Ik heb liever een land met gesloten grenzen, maar waar je weer eens kan gaan eten, iets gaan drinken, fitness enzovoorts dan een situatie zoals nu. Het zou fair zijn ook tegenover de horeca en contactberoepen, fitness en bioscopen, want nu worden ze nog voor maanden getroffen enkel omdat de rest zou kunnen blijven draaien. De regering zal wel weer ingrijpen als het te laat is”

Johan Torfs: “Het belangrijkste is dat de overheid open en eerlijk communiceert, én een perspectief biedt. Het getuigt geenszins van openheid en eerlijkheid wanneer we via het Staatsblad moeten vernemen dat de huidige maatregelen worden verlengd tot 1 maart , wat blijkbaar al vorige vrijdag op het overlegcomité was beslist. Dit zet kwaad bloed vooral bij diegenen die momenteel gebroodroofd worden door de coronacrisis. En als men zo verder doet, verdwijnt het draagvlak. Of men de huidige maatregelen nog twee maanden moet volhouden, daarvoor is het mijns inziens nog te vroeg om dit te beslissen.”

Francis Van den Noortgaete: “We hebben geen andere keuze. De vaccinaties komen pas op gang en de besmettelijkheid van de UK-variant ligt beduidend hoger. En dat in het winterseizoen. Samen volhouden dus.”