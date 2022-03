HET DEBAT. Moeten we de dienstplicht terug invoeren nu het oorlog is in Europa?

Het debat over de dienstplicht in het leger laait in onze buurlanden opnieuw op nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne verder escaleert. Wat denk jij? Moeten we de dienstplicht terug invoeren nu er oorlog is in Europa? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier.

David Criekemans, professor internationale politiek aan UAntwerpen:

“In deze acute crisis heeft de herinvoering van de dienstplicht weinig nut”, zegt David Criekemans, professor internationale politiek aan de UA aan onze redactie. “De legers zijn zodanig geprofessionaliseerd en de complexiteit is zodanig hoog dat het in deze specifieke crisis geen zin heeft. De discussie rond de herinvoering van de dienstplicht heeft te maken met het maatschappelijk debat over (on)veiligheid. Sommige politici willen daarop een publiek antwoord bieden, maar ik denk dat we daarmee heel voorzichtig moeten zijn en ons zeer terughoudend moeten opstellen.“

Quote We moeten doen wat we al hadden moeten doen, namelijk een volwaardi­ge Europese defensie­pij­ler opbouwen die ontradend kan werken (...). David Criekemans

“Het heeft niet zo geweldig veel zin om plots als gevolg van de shock gigantische legers te gaan opbouwen. De moderne oorlogsvoering is hoogtechnologisch. Grote staande legers kosten heel veel geld”, gaat Criekemans verder. “Wat je strategisch en tactisch nodig hebt, is een professioneel leger dat daarop getraind is en alle nodige middelen heeft. De Europese landen zijn eindelijk - helaas nu pas zou je kunnen zeggen - wakker geschoten uit hun geopolitieke winterslaap sinds 1945 en gaan nu alle richtingen uit.”

“We moeten doen wat we al hadden moeten doen, namelijk een volwaardige Europese defensiepijler opbouwen die ontradend kan werken en die binnen de NAVO de politieke balans kan herstellen in de relatie tussen de EU en Rusland. Als je in je buitenlands beleid met bepaalde problemen geconfronteerd wordt, dan heb je ook recht van spreken omdat je bepaalde capaciteiten achter de hand hebt. Dat zet meer zoden aan de dijk dan de uitbouw van een gigantisch leger”, besluit Criekemans.

Hendrik Vos, politicoloog UGent:

“We moeten opletten dat we nu niet overreageren”, zegt Hendrik Vos, politicoloog aan UGent, aan onze redactie. “Dit is een zeer ernstig incident. We moeten niet elk probleem in militaire termen zien en gaan denken dat we meer moeten inzetten op defensie en alle jonge mannen moeten oproepen om op z’n minst een aantal maanden soldaat te zijn. Dat lijkt me in de huidige omstandigheden overdreven.”

Quote Ik denk ook niet dat daar de oplossing ligt voor alle toekomsti­ge uitdagin­gen of conflicten waarmee we te maken krijgen. Hendrik Vos

“We hebben de dienstplicht afgeschaft na de Koude Oorlog in de jaren 90. De meeste landen hebben dat op dat moment gedaan. Het is heel lang gelukt om een samenleving georganiseerd te krijgen zonder dat dat nodig is. De herinvoering van de dienstplicht is een ingrijpende maatregel. Je neemt een stuk vrijheid af gedurende een hele periode”, gaat Vos verder.

“Ik denk ook niet dat daar de oplossing ligt voor alle toekomstige uitdagingen of conflicten waarmee we te maken krijgen. Wat we nu zien, is uitzonderlijk en is zodanig irrationeel dat je mag hopen en vermoeden dat het niet te lang duurt en dat het niet voor herhaling vatbaar is. Ik blijf denken dat Poetin dit niet kan winnen”, aldus Vos.

“Je wint vandaag geen oorlog meer door dat te doen op de manier waarop dat tijdens de Eerste of de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Er zijn veel complexere technieken. Het belang van het verzamelen van hoogtechnologische informatie is veel crucialer. Zoiets is eindeloos veel belangrijker geworden dan een paar decennia geleden. Het is iets anders dan grote groepen jonge mannen verzamelen die een geweer in hun handen krijgen.”

Jasper Pillen, defensie-expert bij Open Vld:

Defensie-expert bij Open Vld Jasper Pillen verduidelijkt aan ‘Knack’ dat we in ons land de capaciteit niet meer hebben voor een dienstplicht. Sinds de val van de Berlijnse Muur werd het aantal militairen namelijk drastisch teruggedrongen: van 60.000 naar 25.000. “Waar zouden we dan die duizenden jongeren te slapen leggen en trainen?”, aldus Pillen. Bovendien stelt hij zich de vraag of het ideologisch correct is jongeren te vragen hun plannen, zoals een studie of een job, on hold te zetten voor de dienstplicht.

Roger Housen, ex-kolonel:

Volgens ex-kolonel Roger Housen is de dienstplicht “geldverspilling”. “Oorlogvoering is zo complex geworden, en de wapensystemen zo hoogtechnologisch, dat een kandidaat-militair niet binnen het halfjaar gevormd kan worden”, verduidelijkt hij in een interview met ‘Knack’. Zelfs voor het laagste niveau van het pantserinfanteriebataljon van Leopoldsburg waren er minimaal 13 tot 16 maanden opleiding nodig toen Housen bij defensie werkte. Volgens Housen is dat momenteel “maatschappelijk niet haalbaar”.

Bovendien wordt België omringd door NAVO-landen. “Vladimir Poetin gaat nooit doorstoten tot aan de Maas of de Schelde”, zegt Housen. “Maar als we ooit in zo’n situatie terechtkomen als in de beide wereldoorlogen, zullen we net zoals de Oekraïners wapens uitdelen zodat mensen hun huis, straat of wijk kunnen verdedigen.”

Quote Het perspec­tief van een militaire aanval op een EU-lid­staat werd lange tijd niet meteen als een heel concrete dreiging op korte termijn gezien. Peter Van Elsuwege

Kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS):

Het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder zegt dat er geen middelen en personeel zijn voor de onmiddellijke herinvoering van de dienstplicht. De groep reservisten - burgers die naast hun job enkele dagen per jaar terugkeren naar defensie voor wederoproepingsdagen - verder uitbreiden zou een optie kunnen zijn. Tijdens die dagen leren ze schieten of manoeuvres uitvoeren. Die groep bestaat momenteel uit 1.300 mensen.

De minister wil de handen in elkaar slaan met andere grotere sectoren om verdere oplossingen te vinden. Er wordt onder meer ingezet op een project waarbij jonge werkzoekenden of mensen met een uitkering een opleiding bij defensie kunnen volgen. Ze krijgen een vergoeding bovenop hun uitkering.

Peter Van Elsuwege, professor EU-recht aan UGent:

Op de vraag of de herinvoering van de dienstplicht in ons land aan de orde is, antwoordt Peter Van Elsuwege, professor EU-recht aan UGent, dat zoiets niet evident is. “Dat lijkt me sowieso niet iets wat van vandaag op morgen kan aangepast worden”, luidt het. Volgens hem doet de oorlog in Oekraïne wél het debat rond een versterkt buitenlands Europees defensiebeleid verder oplaaien.

“Die discussie wordt nu hoog op de agenda geplaatst”, vertelt Van Elsuwege aan onze redactie. “Er zijn al wat initiatieven geweest om van de EU een defensie-unie te maken. Het is duidelijk dat met de nieuwe context het nu veel hoger op de agenda komt te staan. Het conflict creëert een compleet nieuw kader, zeker in het licht van de aanvraag van Oekraïne om lid te worden van de EU. Dat is overigens niet realistisch op korte termijn.”

“Een defensiebeleid draagt wel bij tot de toekomst van de EU. Er staan al algemene bepalingen in bepaalde verdragen, bijvoorbeeld wederzijdse bijstand bij een militaire aanval. Dat is nog nooit heel relevant geweest. Eén keer heeft Frankrijk het ingeroepen na de terroristische aanslagen in Parijs. Het perspectief van een militaire aanval op een EU-lidstaat werd lange tijd niet meteen als een heel concrete dreiging op korte termijn gezien. Die context is compleet veranderd door de oorlog in Oekraïne.”

“Als er een crisis is, wordt gekeken naar de EU en wat men daar kan doen. Je kan parallellen trekken met de coronacrisis. Toen werd ook gekeken naar de rol van de Europese Unie als een gezondheidsunie. Je hebt nu een nieuw discours van een compleet andere orde, waarbij er nood is aan een defensie-unie. Dat dit op de agenda komt, is wel een feit.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.