HET DEBAT. Moeten we de dienstplicht terug invoeren nu het oorlog is in Europa? Dit is jullie mening

Het debat over de herinvoering van de dienstplicht in het leger laait opnieuw op in onze buurlanden sinds de Russische inval in Oekraïne. Wat denk jij? Moeten we de dienstplicht terug invoeren nu het oorlog is in Oekraïne? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier.

Tom Druyts: “Allen, een kleine nuance. De dienstplicht is niet afgeschaft, deze is enkel opgeschort. Bij wijze van spreken is een handtekening van de minister van Defensie voldoende om deze weer te reactiveren, maar zoals al aangegeven in het artikel is dit volledig voorbijgestreefd. Het is beter om voldoende te investeren in een goed en modern uitgerust leger, dus zo snel mogelijk naar de 2 procent van het BNP als investeringsnorm voor defensie.”

Paul Buckens: “Dienstplicht voor iedereen, geen uitzonderingen. De huidige bewapening is op bepaalde gebieden complexer, maar een terreinbezetting kan enkel met meer mensen (en die hebben die lange gespecialiseerde opleiding niet nodig). Anders consolideert men het te verdedigen of ingenomen gebied niet.”

Kristine Delacourt: “Niets doen is geen optie. Het heeft heel veel zin om onze defensie terug op te bouwen met meer mensen en middelen. Dat moet niet op de oude manier, maar volgens de hedendaagse technologie. De oorlog zal jaren duren. Het is geen dag te laat om eraan te beginnen.”

Koen Verbeeck: “De dienstplicht is meer dan leren vechten. Het is leren opgaan in een groter geheel, het ik even opzij zetten, je leren inzetten voor je land, onbaatzuchtig zijn, over structuren leren die eventueel nodig zijn bij calamiteiten et cetera. De discussie is hier nogal eng.”

Geert Tamsyn: “Dat zou contraproductief zijn. Veel middelen steken in de opleiding van personeel dat quasi onmiddellijk na de opleiding weer vertrekt, maakt defensie alleen maar zwakker. Bovendien is er een praktisch probleem. Waar ga je die miliciens onderbrengen? Defensie heeft drie kwart van de kwartieren gesloten en verkocht. Respect en discipline leer je niet meer aan op de leeftijd van 18 jaar of ouder. Dat moet vroeger gebeuren.”

Tamsin Andersen: “Volgens de experts heeft een leger zoals vroeger geen zin, omdat er nu op een heel andere manier oorlog gevoerd wordt. Ze zullen wel gelijk hebben, maar dienstplicht zou ingevoerd moeten worden om de jeugd discipline en respect bij te brengen. Iets waarin een ‘moderne’ opvoeding niet slaagt.”

Luc Maandag: “De EU en de NAVO hadden al veel beter bewapend moeten zijn. Nu lopen ze flink achter de feiten aan. Met de betutteling die ze nu uitvoeren, moet Poetin eens flink lachen. Het zal ze nog zuur opbreken.”

Henri Colman: “Het is duidelijk dat Defensie zo is geëvolueerd dat een legerdienst om het aantal soldaten te verhogen niet aan de orde, wenselijk en mogelijk is. Wat wel wenselijk is, is een herinvoering van het respect voor de westerse waarden en normen, hiërarchie, mekaar en afspraken in de samenleving. Dat werd tijdens de vroegere legerdienst ook bijgebracht en zou nu vele andere problemen in onze moderne maatschappij oplossen. De vraag is evenwel of het leger de enige plaats hiertoe is.”

Piet Mastur: “Totaal geen zin. Ik heb mijn legerdienst nog gedaan bij de stormfuseliers! Iedereen zat de dagen af te tellen. Totaal geen motivatie, enkel omdat het moest! Ongemotiveerde soldaten hebben geen nut. Enkel een professioneel leger met mensen die het echt willen en dus gemotiveerd zijn.”

Gino Denil: “In een oorlog zijn dienstplichtigen enkel maar kanonnenvlees. Het is de moderne wapentechnologie die het verschil en de (zelf)vernietiging maakt. Maar een opleiding civiele bescherming om in oorlogstijd de mensen maximaal te beschermen en de boel zo veel mogelijk draaiende te houden, zou misschien nog zinvol kunnen zijn.”