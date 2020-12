HET DEBAT. Moeten scholen sluiten tot eind januari?

In tegenstelling tot Nederland en Duitsland blijven de lagere scholen en de eerste graad middelbaar onderwijs in ons land momenteel open. Verschillende experts pleiten voor een sluiting van de scholen tot eind januari. Wat denk jij? Moeten de scholen sluiten tot 31 januari? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Hans-Willem Snoeck, immunoloog:

“Minister Weyts (N-VA) leeft in een alternatieve werkelijkheid. In Nederland en Duitsland gaan de scholen dicht, maar blijkbaar heeft België een geheim wapen, gezien hij beweert dat onze scholen goed beschermd zijn. Interessant gegeven hier: er is één populatie waar, ondanks dat geheim wapen, het aantal gevallen al twee weken werkelijk stijgt: kinderen onder 9 jaar. Het is ook merkwaardig dat we over de piek gingen op het einde van de verlengde herfstvakantie, en dat die daling nu al twee weken op een hoog niveau gestagneerd is, ondanks alle maatregelen”, schrijft Hans-Willem Snoeck in een opiniestuk in ‘De Morgen’.

“Over scholen wordt nauwelijks gesproken. Zelfs als de incidentie daar lager ligt dan in de algemene bevolking, onder andere omdat kinderen minder symptomen vertonen en daardoor onder de radar blijven, is dat een grote potentiële massa virus om mee te nemen naar de Vlaamse gezinnen. Er zitten namelijk 1,4 miljoen kinderen op de Vlaamse schoolbanken, en daar is het aantal gevallen nu net al aan het stijgen. Misschien is dat toch wel reden tot enige voorzichtigheid”.

“Daarom een radicaal voorstel. Sluit de scholen tot eind januari, maar voorzie in opvang voor kinderen van mensen met essentiële beroepen en voor kinderen met speciale noden. Vang de leerachterstand op door een week van de paasvakantie en een maand van de zomervakantie af te knabbelen. Geef desnoods ook op woensdagnamiddag les. Verplicht telewerk verder voor wie kan, bestraf de bedrijven waar dat niet gebeurt. Gepaard met het sluiten van de scholen wordt dat ook meer haalbaar. En beperk sociale contacten, daar wordt terecht op gehamerd”, gaat Snoeck verder.

Steven Van Gucht, viroloog:

Viroloog Steven Van Gucht sluit zich slechts deels aan bij de analyse van Snoeck. “Als we zien wat er in september gebeurd is, dan zagen we dat de cijfers toen geleidelijk zijn beginnen te stijgen. Dat was voor een deel te wijten aan terugkerende vakantiegangers en dat werd waarschijnlijk ook voor een deel gedreven door het opengaan van de scholen”, aldus Van Gucht.

“Maar je zag dan eind september een stabilisatie en dat was eigenaardig, want de scholen bleven gewoon open. In oktober zijn we dan plots terug de hoogte ingeschoten. We denken dat eerder het academiejaar de zaak verder gekatalyseerd heeft, met de universiteitsstudenten als zeer mobiele populatie.” Hij herhaalt: “Je kan de stabilisatie eind september niet goed verklaren als het zuiver gedreven wordt door de lagere en middelbare scholen.”

De viroloog beklemtoont dat het in absolute aantallen nog steeds om zeer weinig infecties gaat bij kinderen. “Het gaat momenteel om 4 procent van het totaal aantal besmettingen. Verhoudingsgewijs gaat het, toch symptomatisch, om veel minder gevallen dan bij de oudere leeftijdscategorieën.” Daarnaast wijst hij erop dat de scholen die open zijn de veiligheidsmaatregelen goed respecteren. “Daardoor kunnen we de risico’s beperken.”

Geert Molenberghs, biostatisticus:

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs moet ons land niet aan de alarmbel trekken op dit moment. “Onze aanpak is beter in evenwicht dan in Nederland en Duitsland”, stelt biostatisticus Geert Molenberghs. “De Nederlandse middelbare scholieren moesten bijvoorbeeld lange tijd geen mondmasker dragen. Alle Duitse en Nederlandse scholen zijn bovendien voltijds opengebleven. Daarom zit België in een comfortabelere positie”, luidt het.

De laatste CLB-cijfers spreken in het voordeel van de Vlaamse aanpak: 1.492 leerlingen testten tussen 23 november en 6 december positief op het coronavirus (0,12 procent). Bijna 6.000 leerlingen zaten in quarantaine (0,49 procent). “Het onderwijs is niet de motor. Net als in de rest van de maatschappij circuleert het virus wel op school, maar het is niet de oorzaak van de stijgende curve”, verklaart de biostatisticus.

Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO):

“Zonder de scholen te sluiten, sukkelen we in de derde golf nog voor de tweede voorbij is”, schrijft Van Damme op Twitter. Hij wil zich met zijn tweet aansluiten bij professor immunologie Hans-Willem Snoeck die in de krant De Morgen kwam met het voorstel om de scholen tot eind januari te sluiten.

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs (N-VA):

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wees er eerder al op dat een verlengde kerstvakantie de leerachterstand enkel zou vergroten. “Ik wil geen verlenging van de kerstvakantie zoals hier en daar geopperd wordt. Dat zou de leerachterstand enkel vergroten”, aldus de minister. “We hanteren al heel lang strenge veiligheidsmaatregelen en scholen zijn niet de motor van het virus. Laat ons er dus voor zorgen dat scholen niet nog meer dan vandaag het slachtoffer worden.”

De huidige geldende gezondheidsmaatregelen blijven zeker van kracht in de eerste twee weken na de kerstvakantie, dus tot en met 15 januari. “Schoolteams moeten zich in de kerstvakantie dus niet voorbereiden op nieuwe maatregelen vanaf 4 januari”, luidde het eerder.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moeten scholen dicht tot eind januari? Laat het weten in de reacties onder dit artikel. We bundelen de boeiendste meningen vanavond in een nieuw stuk.

Poll Moeten scholen dicht tot eind januari? Ja

Neen

Neen (45%)