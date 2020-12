HET DEBAT. Moeten scholen sluiten tot eind januari? Dit is jullie mening

In tegenstelling tot Nederland en Duitsland blijven de lagere scholen en de eerste graad middelbaar onderwijs in ons land momenteel open. Verschillende experts pleiten voor een sluiting van de scholen tot eind januari. Wat denk jij? Moeten de scholen sluiten tot 31 januari? Eerder lieten we de experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Victor Marcelis: “Schoolgebouwen moeten dicht. Afstandsonderwijs voor alle kinderen zoals tijdens de eerste golf. Dit brengt problemen mee, ja, maar scholen zijn hier beter op voorbereid dan tijdens de eerste golf en die problemen wegen niet op tegen elk leven dat we hierdoor moeten afgeven.”

Els Dhondt: “De leerachterstand is al groot genoeg, onze scholen nemen heel veel voorzorgen. Als we sluiten gaan we nog meer psychische problemen zien bij de kinderen. Ze hebben het nu al heel moeilijk en de school is het enige wat ze nu nog hebben. Pak hen dat ook niet af. Niet iedereen heeft een computer om te chatten. Fysiek met elkaar praten hebben kinderen ook echt nodig voor hun ontwikkeling."

Patrick Meert: “We moeten er alles aan doen om een derde golf te vermijden: niet alleen de scholen sluiten, maar ook een verplichte coronatest voor wie België binnenkomt.”

Rudy Marleyn: “Wat is het nut van scholen te sluiten als de kinderen elkaar toch weer zien in de opvang? Veel kinderen gaan opgevangen worden door grootouders dus dan verleg je gewoon het probleem. Het tempo in de scholen ligt nu al heel hoog na de lockdown, moet dat tempo nog hoger? Dat al de ouders eens hun verstand gebruiken en thuis blijven, want het is door hun verplaatsingen en ontmoetingen met andere mensen dat de kinderen besmet raken en niet door de scholen.”

Jesper Hubrechts: “Het probleem met scholen open te houden lijkt mij niet zozeer de school zelf maar het feit dat wij als ouders ons gaan verplaatsen om onze kinderen op te halen van school. Als ik zie hoeveel ouders bij elkaar gepropt staan te wachten op het laatste belsignaal, ligt daar het probleem eerder. Ik heb mijn les geleerd en ga mijn kinderen een halfuurtje later in de opvang ophalen, als de eerste drukte gepasseerd is. Een gespreide ophaling van de kinderen zou mijns inziens al veel doen.”

Annick Van Dessel: “Wij hebben voor de herfstvakantie 2 besmette leerlingen gehad en die waren thuis besmet, niet op school (middelbare school). Na de vakantie hadden we geen besmettingen. Waarom zouden wij dan moeten sluiten? We zijn nog steeds bezig met de opgelopen achterstand weg te werken. De nieuwe besmettingen zijn in het lager onderwijs waar ze geen mondmasker dragen. Pas die regel aan en het zal beteren.”

Marc Van Hove: "Kinderen worden inderdaad zelf zelden zwaar ziek, ze geven evenwel het virus door aan hun ouders en grootouders. Dat kan niet ontkend worden. Het virus een stevige halt toeroepen lijkt me het enige adequate middel. En: leerachterstand? Maken die paar weken echt zoveel uit? Ik betwijfel dat toch."

Veerle Janssen: “Handen af van onze scholen! Recht op onderwijs is een basisrecht. Onze kinderen hebben al genoeg achterstand opgelopen. Zij hebben nood aan een goede opleiding en aan sociale contacten. Hun mentale welzijn is ook uitermate belangrijk. Online les geven komt totaal niet in de buurt van live les krijgen in de klas. Dat heeft de eerste lockdown duidelijk aangetoond. Het enige wat onze kinderen nog mogen (en dan nog maar beperkt voor het middelbaar) is naar school gaan. Voor de rest is hen alles al ontnomen. Dit weegt zwaar door op onze jongeren. Onze kinderen zijn onze toekomst. De cijfers zijn wat ze zijn en we zullen moeten leren leven met het virus. Houd de scholen fulltime open in het belang van onze kinderen en hun toekomst! Daar maak ik me ernstige zorgen over."

Philip Van Daele: “Voor mij moeten scholen niet sluiten, misschien wel eens bekijken om algemene mondmaskerplicht in te voeren. Mocht men toch overwegen om scholen te sluiten dan moet dit gepaard gaan met een totale lockdown. Dus een uitgaansverbod behalve voor de essentiële verplaatsingen (de zorg) en het aan huis bezorgen van maaltijden. Het is een en-en-verhaal want anders heeft het geen enkele zin. We moeten er ook over waken dat onze inspanningen niet nutteloos zijn (lees: grenscontroles).”