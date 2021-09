HET DEBAT. Moeten niet-gevaccineerden minder vrijheden krijgen als coronasituatie zou verergeren?

Conner Rousseau (Vooruit) vindt dat gevaccineerden op absolute vrijheid moeten kunnen rekenen . Als de coronasituatie opnieuw zou verergeren, dan moeten er volgens hem enkel verstrengingen komen voor niet-gevaccineerden. Wat denk jij? Moeten niet-gevaccineerden minder vrijheid krijgen als de coronasituatie opnieuw zou verergeren? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Conner Rousseau, voorzitter Vooruit:

“In een worstcasescenario zijn er nieuwe beperkingen tegen het coronavirus nodig. Gevaccineerden zouden in dat geval op meer absolute vrijheid moeten kunnen rekenen. Ik zal niet tolereren dat meer dan 90 procent in Vlaanderen bestraft wordt omwille van mensen die vrij egoïstisch zijn en niet denken aan het algemeen belang”, zegt Rousseau, die voor een ruimer gebruik van het Covid Safe Ticket pleit. De vraag of we dan in een ‘pasjesmaatschappij’ zouden terechtkomen, wuift hij weg: “Je hebt toch ook een pasje nodig als je een boek in de bibliotheek wil ontlenen?”

“Het Covid Safe Ticket is heel gebruiksvriendelijk. We zouden dat systeem dan op veel meer plekken kunnen gaan inzetten, denk bijvoorbeeld maar aan restaurants en winkelcentra”, klonk het. “In Brussel is daar trouwens al voor gepleit. Zij die solidair geweest zijn, worden op die manier beloond voor hun inspanning.” Rousseau is (momenteel) geen voorstander van een verplichte vaccinatie voor de hele bevolking.

Joachim Coens, CD&V-voorzitter

Het voorstel van Conner Rousseau is een lijn die Coens’ partij al langer volgt. “Ik hoop dat verstrengingen niet nodig zijn, maar een uitbreiding van het Covid Safe Ticket is wel logisch”, aldus Coens. “Deels om de vrijheden van gevaccineerden te behouden, maar ook om mensen aan te moedigen zich te laten vaccineren.” Coens is geen voorstander van de invoering van zo’n coronapas op restaurant. Ook een verplichte vaccinatie is niet aan de orde, behalve bij het zorgpersoneel: “Je moet gevaccineerden belonen, dan wel vaccinaties verplichten”, klinkt het.

Bart De Wever, N-VA-voorzitter:

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft kritiek op het nieuw ministerieel besluit met versoepelingen van de coronamaatregelen. Hij vindt het bijvoorbeeld niet uit te leggen dat binnenkort in het Sportpaleis een evenement voor 15.000 mensen kan plaatsvinden, maar iets verderop een club de deuren niet mag openen voor enkele honderden mensen.

“De wet deugt niet. Elk MB staat vol met dingen die niet de bedoeling zijn, zaken die niet toepasbaar zijn, loopholes, enzovoort”, aldus De Wever donderdag in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Je kan bijvoorbeeld geen fysieke vergadering van een gemeenteraad organiseren, maar wel nadien zonder mondmasker een musical gaan bijwonen, luidt het. Dergelijke bepalingen halen het draagvlak voor maatregelen onderuit, vindt hij.

Maxime Prévot, voorzitter CDH:

CDH-voorzitter Maxime Prévot volgt de visie van Rousseau. Meer zelfs, volgens hem moet er toch nagedacht worden over de verplichte vaccinatie van de hele bevolking. “Het is normaal dat de politieke partijen, in België en elders in Europa, eerst voor vrijwillige inenting kozen. Vandaag botst die keuze op haar grenzen. We moeten zonder taboes durven te praten over de verplichte vaccinatie van alle beroepscategorieën en de bevolking”, zei Prévot op LN24.

Jean-Luc Crucke, Waals minister (MR):

Waals minister Crucke is voorstander van een verplichte vaccinatie in Brussel. Indien het huidige nabijheidsbeleid niet de verhoopte vruchten afwerpt, dan moet worden teruggegrepen naar een verplichting, eerder dan een beleid te voeren dat de mensen op de zenuwen werkt om ze op die manier te overtuigen om zich te laten vaccineren.

Wat volgens de liberale minister echt moet worden vermeden, is dat er opnieuw economische sectoren en scholen moeten worden gesloten omdat er een vierde golf in ons land zou zijn. “Op een bepaald moment moeten de maskers afvallen. Waar ik niet tegen kan, is dat men zegt dat men je het leven zuur gaat maken tot je begrijpt dat je je moet laten vaccineren. Er is duidelijk een vaccinatietekort in Brussel en, als het niet werkt, moet je de redenering doortrekken en zeggen dat er een verplichting komt”, aldus Crucke op LN24.

Christie Morreale, Waals minister van Gezondheid (PS):

Waals minister van Gezondheid Christie Morreale merkt op dat de vaccinatiegraad boven de 80 procent gaat en nog kan stijgen. Als er in het najaar een vierde golf komt en de ziekenhuizen kunnen de toename van het aantal besmettingen aan, dan hebben we ons doel bereikt, aldus Morreale op de RTBF. “Maar als we opnieuw restaurants of andere plaatsen moeten sluiten, dan zal iedereen begrijpen dat we de kwestie op tafel moeten leggen.”

Alain Maron, Brussels minister van Gezondheid (Ecolo):

Maron zei eerder al dat het belangrijk is om de voortgang van de vaccinatiegraad, een stabilisatie van de besmettingsgraad en de toestand in het ziekenhuis in het oog te houden “vooraleer er wordt gedacht aan verstrengingen of versoepelingen”. “Die zijn natuurlijk aan elkaar verbonden”, stelt Maron.

“Het is goed mogelijk dat we al aan het eind van de maand september een beslissing nemen over het gebruik van het Covid Safe Ticket”, klinkt het. Indien het nuttig kan zijn om de besmettingen in de hoofdstad onder controle te houden, is het een reële piste. “Er zijn veel socio-economische verantwoordelijken die geloven dat het gebruik van het Covid Safe Ticket interessant kan zijn om bepaalde sectoren en activiteiten open te stellen, in plaats van ze onmogelijk te maken”, besluit Maron.

Fernand Keuleneer, jurist:

“Na de vele incoherenties die we in de opeenvolgende ministeriële besluiten zagen, lijkt men nog maar weinig geleerd te hebben”, reageert Keuleneer. “Het is ondertussen duidelijk dat ook gevaccineerden het virus kunnen doorgeven (anderen kunnen besmetten), ook zonder dat ze symptomen vertonen, en dus meer ‘in het geniep’. Net daarom zouden ook gevaccineerden regelmatig getest moeten worden, maar dat is niet het idee van de heer Rousseau: eens gevaccineerd is voor hem alles goed.”

“Welke ernstige basis heeft zo’n politiek? De belasting van de zorg omdat volgens de huidige gegevens (die overmorgen anders kunnen zijn) gevaccineerden minder ernstig ziek worden? Eerstens zou men er beter aan doen om zorgaanbod en -infrastructuur uit te breiden, en speciale Covid-klinieken te organiseren, maar daarover hoor ik geen woord”, luidt het. “Als de politiek vaccinatie essentieel vindt, moeten ze die maar verplichten. Maar dat durven ze niet, en kunnen ze waarschijnlijk ook niet afdwingen.”

Rik Torfs, ererector van de KU Leuven:

“Rousseau wil niet-gevaccineerden minder vrijheden geven als de coronasituatie zou verergeren. Ik ben zonder meer voor vaccinatie. Maar de gedachte dat het de ‘overheid’ is die mensen al dan niet ‘vrijheden geeft’, is een eerste stap naar de autoritaire ontsporing”, vindt Torfs.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.