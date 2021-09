HET DEBAT. Moeten niet-gevaccineerden minder vrijheden krijgen als coronasituatie zou verergeren? Dit is jullie mening

Als de coronasituatie in ons land opnieuw zou verergeren, dan moeten niet-gevaccineerden minder vrijheden krijgen dan gevaccineerden. Dat vindt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Ik zal niet tolereren dat meer dan 90 procent in Vlaanderen bestraft wordt door mensen die vrij egoïstisch zijn en niet denken aan het algemeen belang”, luidt het. Wat denk jij? Eerder vandaag lieten we experts aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Tony Dubois: “Natuurlijk moet dat zo. Wij moeten niet boeten voor die groep die hun verstand niet gebruikt. Nergens nog toegang geven aan niet-gevaccineerden. 'Discriminatie’, zullen ze zeggen; wel, de gevaccineerde mensen worden gediscrimineerd als ze de vrijheid niet terugkrijgen. Iedere snuggere mens beseft dat het vaccin helpt.”

Leo Rombouts: “De vrijheid van keuze van een individu eindigt waar de gezondheid van de ander in gevaar gebracht wordt. Dus verplichte vaccinatie voor iedereen, behalve om grondig gefundeerde medische redenen. Pokken en mazelen zijn door deze werkwijze zo goed als uitgeroeid. Hierover is nooit gezeverd over persoonlijke vrijheid.”

Miranda Verbestel: “Neen, er is vanaf het begin gezegd geweest dat dit niet zou gebeuren. Wat met de mensen die niet ingeënt kunnen worden of niet mogen van hun geloof? Strenger zijn kan, maar vrijheid afnemen niet. Misschien vanaf het begin duidelijk zijn... In plaats van continu te veranderen. Maak deftige duidelijke regels!”

Liesbeth Cuppens: “Iedereen die zich heeft laten vaccineren, heeft getoond de ernst van de situatie te beseffen. Iedere keuze heeft gevolgen. Tijd voor de onwilligen om te voelen dat Covid-19 geen griep of grap is. Vrijheden teruggeven, dus. Hou wel rekening met mensen die geen inenting mogen krijgen vanwege medische redenen. Zij moeten ook hun vrijheid terugkrijgen. Want een onderliggende aandoening hebben, is geen keuze.”

Debbie Botterman: “Iedereen zijn eigen keuze en vrijheid om zich al dan niet te laten vaccineren. Maar aan keuzes hangen ook consequenties. Dus als de consequentie meer beperkingen is, dan moet dat ook aanvaard worden. Men kan niet van alles het beste willen. Zich laten vaccineren gaat verder dan alleen ‘het eigenbelang’. Het gaat ook om de bescherming van de gemeenschap en vooral om het virus minder kansen te geven om te muteren. Mensen die bewust kiezen om hier niet aan mee te helpen, kiezen ook voor de consequenties.”

Jean Gallet: “Wie niet gevaccineerd is, kiest zelf door zijn gedrag voor de uitsluiting. Zo gaat dat nu eenmaal. Dat noemt men groepsgevoel. Je volgt de kudde of je wordt uitgesloten. Nergens nog welkom zonder vaccinatiepas. Een betere oplossing is verplichte inenting en voor wie niet akkoord gaat opsluiting in een quarantainecentrum.”

Martine vandenbroeck: “Iedereen is vrij om gevaccineerd te worden of niet. Maar als je niet gevaccineerd bent, moet je hiervan de gevolgen dragen: een PCR- of sneltest laten afnemen. Ook voor vliegtuigreizen zou het niet meer dan correct zijn dat men gevaccineerd of getest is. Het is een geruststelling voor zowel personeel als passagiers.”

Nadine Motten: “Bij mijn weten bestaat er nog steeds zoiets als een medisch beroepsgeheim. Sinds wanneer is men verplicht aan wie dan ook te melden dat men al dan niet gevaccineerd is? Tenzij men de vaccinatie voor iedereen verplicht had gemaakt. Dat heeft men echter niét gedaan, zodat iedereen vrij is zich al dan niet te laten vaccineren. En dan kunnen daar ook geen (straf)maatregelen tegenover staan. Een beetje consequent zijn!”

Jan-Piet Janssens: “Neen, er staat wel degelijk ‘vrijwillig’ op de uitnodiging. Als iets vrijwillig te volgen is, kan er ook geen sanctie tegenover staan als je je niet aanbiedt voor de prik.”

Sandra Swaenen: “Vaccinatie is niet zaligmakend. Nog even en de vaccins zijn misschien uitgewerkt, geven ze een vals gevoel van bescherming? Politici moeten dringend stoppen met mensen tegen elkaar op te zetten en beter aanmanen tot wederzijds respect. Hoeveel gevaccineerden denken nu volledig vrij te zijn, zonder bijkomende maatregelen te respecteren?”

Marc Descheemaeker: “De voorzitter van de partij die zich sociaal noemt, blijkt de bevolking mee te polariseren door mensen die zich niet laten vaccineren ‘egoïsten’ te noemen. Wat met de mensenrechten en baas over eigen lichaam? Wat met discriminatie? Zelf ben ik gevaccineerd, maar ik heb wel respect voor zij die ervoor kiezen dit niet te doen. Ze kunnen hier wel gegronde redenen voor hebben en al zeker als het om hun eigen gezondheid of immuunsysteem gaat. Vaccinatie beroepsmatig verplichten is even onwettig.”

Jens Bogaert: “Mijns inziens hebben de politici het nog altijd niet begrepen. Als volledig gevaccineerde kan men nog altijd besmet raken en het doorgeven aan anderen. Als iedereen nu het juiste mondmasker nog zou blijven dragen voor een langere periode, dan kan er misschien iets meer vrijheid komen. En wie zich niet heeft laten vaccineren, tja, die moet dan maar iets minder vrijheid krijgen.”

Eric Bex: “Voor mij heeft iedereen het recht om zelf te beslissen of die zich wel of niet laat vaccineren, maar het is nogal logisch dat niet-gevaccineerden op termijn bepaalde vrijheden zullen moeten opgeven. Wij als gevaccineerden dienen ook nog steeds alle regeltjes te volgen, omdat sommigen zich niet willen laten vaccineren, dus wij worden ook nog steeds in onze vrijheden beknot. Je gaat je echt afvragen wat uiteindelijk nog het nut van vaccinatie is.”

Lees ook.