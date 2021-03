HET DEBAT. Moeten leerkrachten eerder gevaccineerd worden?

In een week tijd is het aantal coronabesmettingen op de scholen net niet verdubbeld: 287 personeelsleden bleken vorige week besmet, tegenover 145 in de week ervoor. Gisteren werden nieuwe maatregelen aangekondigd. Ook luidt de vraag opnieuw om het onderwijspersoneel eerder te vaccineren. Wat denk jij? Moeten leerkrachten eerder aan bod komen in de vaccinatiestrategie? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Ben Weyts, minister van Onderwijs (N-VA):

“Onze doelstellingen zijn: de lagere scholen openhouden, het secundair onderwijs volledig heropenen, en het veilig houden voor leerkrachten en leerlingen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts, die wil dat leerkrachten een vaccin krijgen nog voor de rest van de bevolking aan beurt komt.

“We vergelijken nu nog met een periode waar ook een krokusvakantie in zit en we testen ook stelselmatig meer in de scholen, maar we moeten erkennen dat de cijfers niet goed zijn. En daarom treden we op”, vertelt Weyts op Radio 1 over de cijfers in het onderwijs. “Nu zijn zo’n 29 scholen volledig dicht. Dat op een totaal van 4.000. Maar de situatie is niet goed, daarom maken we keuzes.”

Quote Ik ken geen andere beroeps­groep dan leerkrach­ten die zo intensief met anderen in contact komen. Ben Weyts, minister van Onderwijs

“Ik sta daar volledig achter. Ik begrijp niet dat men de keuze gemaakt heeft om alleen de politie prioritair te vaccineren. De reden die daarvoor gegeven wordt, is dat zij met veel mensen in contact komen. Ik ken geen andere beroepsgroep dan leerkrachten die zo intensief met anderen in contact komen. Denk aan kleuterleiders die dagelijks spuug en wat dan nog opvangen.”

Marianne Coopman, algemeen secretaris van de christelijke onderwijsbond (COV):

Marianne Coopman benadrukte eerder al dat ze het niet eens is met de vaccinatiestrategie. Ze wil dat leerkrachten eerder aan bod komen. “Politieagenten die een nauw en risicovol contact hebben met burgers zullen voorrang krijgen, maar onderwijspersoneel dat elke dag nauw en risicovol contact heeft met groepen kinderen en studenten niet”, vertelt ze. “De regering kiest er resoluut voor om de scholen zo veel mogelijk open te houden. Dat is een verstandige keuze, maar ook een die een bijzondere inspanning van het onderwijspersoneel vraagt.”

Viroloog Steven Van Gucht:

“Ik denk dat we in eerste instantie een consistente lijn moeten aanhouden in ons vaccinatiebeleid”, zegt viroloog Steven Van Gucht aan onze redactie. “We moeten eerst zorgen dat de mensen met het hoogste risico op ziekte gevaccineerd zijn. Daar kunnen ook leerkrachten tussen zitten voor alle duidelijkheid, want niet iedereen verkeert jammer genoeg in goede gezondheid.”

Quote Vooral belangrijk dat we nu zo snel mogelijk voortgaan met vaccineren. Steven Van Gucht, viroloog

“Jongere mensen in het onderwijs zijn nu niet prioritair, maar ik heb wel begrip voor de vraag om het onderwijspersoneel eerder te vaccineren”, gaat Van Gucht verder. “Het probleem is echter dat ze niet de enige zijn. Veel mensen oefenen een beroep uit waarbij je nauw moet samenwerken en je de veiligheidsafstand niet kan bewaren. Je opent daarmee een moeilijke discussie, maar nogmaals ik begrijp het wel. In het lager en zeker in het kleuteronderwijs kun je dicht contact niet vermijden.”

“Nadat de risicogroepen gevaccineerd zijn, moet men het verder bekijken. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar mensen die een hogere kans op blootstelling lopen. Het blijft een moeilijke afweging. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we zo snel mogelijk voortgaan met de vaccinatie, zodat iedereen die aan de beurt moet en wil komen zo snel mogelijk een vaccin krijgt.”

Quote Ik denk dat we het ernstig moeten overwegen. Elke Decruynaere, schepen van onderwijs in Gent

Elke Decruynaere, schepen van onderwijs in Gent (Groen):

“In de Gentse scholen zien we dat in de helft van de basis- en secundaire scholen positieve testen zijn”, zegt schepen van onderwijs in Gent Elke Decruynaere (Groen) in De ochtend op Radio 1. “Op piekmomenten zien we zeventig meldingen per dag, onze CLB-medewerkers staan onder grote druk.”

“De leerkrachten vragen dat onderwijzend personeel voorrang moet krijgen, als we de scholen willen openhouden. Ik begrijp die vraag zeker. Ik denk dat we dat ernstig moeten overwegen. Als we de scholen open willen houden, moeten we kijken wat mogelijk is in de vaccinatiestrategie. Of op zijn minst moeten we een testbeleid hebben dat leerkrachten en leerlingen voldoende vertrouwen geeft. Het testbeleid staat nu onder druk, de CLB’s moeten alle zeilen bijzetten om te kunnen volgen.”

Dirk Ramaekers, taskforce vaccinatie:

“De strategie is duidelijk. Na de bewoners in woonzorgcentra, worden de zorgverstrekkers gevaccineerd zodat zij al zeker gespaard blijven en dat onze gezondheidszorg overeind blijft. Daarna komen de 65-plussers aan de beurt”, benadrukte Ramaekers al meermaals. “Vele groepen hebben hun redenen waarom zij eerst aan de beurt zouden kunnen komen. Wat in de komende maanden nog wordt bijgestuurd, zien we wel.”

Quote Het is niet meer dan logisch om ook het onderwijs­per­so­neel voorrang te geven bij het vaccineren. Koen Van Kerkhoven, Christelijke Onderwijscentrale

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC):

Ook Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), roept op om de bevolking snel en massaal te vaccineren en vraagt om onderwijspersoneel prioritair in te enten. “Het is niet meer dan logisch om ook het onderwijspersoneel voorrang te geven bij het vaccineren, zeker nu de vaccinatiestrategie trager verloopt dan verwacht”, zei Van Kerkhoven eerder.

“In het overleg van de sociale partners met de Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts werd herhaaldelijk bevestigd dat de Vlaamse regering onderwijs als prioritaire doelgroep voor vaccinering tegen het coronavirus zou voorleggen”, luidde het vorige maand. Ook COC blijft aandringen bij minister Weyts om het onderwijspersoneel van de scholen prioritair te vaccineren.

Monique Beusen, directrice van de Sint-Martinusschool in Genk:

“Het was de eerste keer dat we de school hebben moeten sluiten. We hebben tijdens de eerste golf eens twee klassen in quarantaine gehad, maar dat hadden we onder controle. Ik ben zelf ook besmet geraakt met het coronavirus en kan gelukkig steunen op de beleidsmensen en het secretariaat”, aldus Beusen.

“We werken allemaal van thuis uit, terwijl we eigenlijk nog aan het herstellen zijn. Het is een heel gedoe. Ik ben echt nog geen 100 procent en de medewerkers evenmin. Mentaal begint het zwaar te wegen, ja. Als het van mij afhangt, zouden ze na de ouderen en risicogroepen ook het onderwijzend personeel en leerlingen prioritair mogen vaccineren.”