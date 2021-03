HET DEBAT. Moeten leerkrachten eerder gevaccineerd worden? Dit is jullie mening

Het aantal coronabesmettingen in het onderwijs stijgt fel: 287 personeelsleden bleken vorige week besmet, tegenover 145 in de week ervoor. Gisteren werden nieuwe maatregelen aangekondigd. Ook luidt de vraag opnieuw om het onderwijspersoneel eerder te vaccineren. Eerder vandaag lieten we de experts en enkele politici aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Peter Callaert: “Als je als overheid alles op alles wil zetten om de scholen open te houden, en het afstandsonderwijs wil afbouwen, dan zou ik het logische keuze vinden om leerkrachten te vaccineren, zowel ter bescherming van personeel, maar ook ter bescherming van de leerlingen en van iedereen die met hen in contact komt. Afstand houden in de school is nu nog te doen met het deeltijds afstandsonderwijs, als je de klassen weer volledig opent lijkt het mij aangewezen personeel voor de opening te vaccineren.”

Erik Van Bever: “Het gevecht om de prioriteiten. Opeens allemaal zelfverklaarde essentiële beroepen, die bovenaan de vaccinatielijst willen staan. Akkoord dat leerkrachten in de vuurlinie staan, maar kassiersters die een hele dag vele tientallen klanten aan hun neus zien passeren, zijn dat ook. Maar ook vuilnisophalers die besmette zakken en goederen in handen krijgen. Ook taxibestuurders die niet weten of hun klant - op amper een meter achter hun rug - al dan niet besmet is. En wat dan met een poetshulp die in vele verschillende huizen op één dag komt? We kunnen nog wel heel wat essentiële beroepen vermelden, die noodgedwongen dicht bij klanten/publiek moeten komen. Feit is dat velen nu met de ellebogen beginnen te werken, om o.a. hun eigen zomervakantie veilig te kunnen stellen.”

Daphné Vandenabeele: “Kleuter en lagere school voorrang op iedereen, samen met politie. Zij hebben immers te maken met ‘ongecontroleerde situaties’; mensen die niet stil zitten en een mondmasker dragen. Waarom een logopediste/administratief medewerker van een ziekenhuis die achter plexiglas zit ooit voorrang hebben gekregen op kinderverzorgsters is mij een raadsel. Zelf leraar secundair onderwijs en ik werk in een gecontroleerde situatie, ik kan gerust mijn beurt afwachten...”

Michel Saey: “Wat doe je dan met bijvoorbeeld supermarktpersoneel? Zij komen even goed in contact met veel mensen. En wat met de kinderen zelf? Zij besmetten dan andere kinderen en ouders verder dus qua viruscirculatie verandert er dus niets. Dus slecht idee. Van oud naar jong vaccineren is prima, eerlijk en het snelst te organiseren. Men zou beter wat druk uitoefenen op de industrie om een tandje bij te steken.”

Min Van Delm: “Kleuterleid(st)ers zeker wel! Zij staan zo dicht bij de kindjes, kindjes die hoesten, niezen en snotteren zonder de hand, laat staan de elleboog voor de mond te houden. Zij moeten de kindjes helpen bij alles. Ik noem nog maar het toiletbezoek. Zij moeten kindjes troosten en knuffelen!”

Isabelle Blanckaert: “Ik vind van wel. De meeste besmettingen zitten nu in de scholen. En om de leerkrachten en de leerlingen te beschermen zou het nu hun beurt mogen zijn. Ze doen hun uiterste best al sinds dag één in deze crisis. Er mag nu eens aan hen gedacht worden.”

Liesbeth Cuppens: “Met alle respect voor leraars, maar ik beschouw hen niet als een prioritaire groep. Iedereen wil graag ingeënt worden en vindt daarbij een reden om voorrang te krijgen op andere groepen. De volgorde van vaccinaties is doordacht opgesteld en houdt rekening met de kans om corona op te lopen in het dagelijkse leven. De rangorde van vaccinaties zal nooit voor iedereen juist zijn en iedereen beschouwt zichzelf als prioritair. Om discussie te vermijden, mogen we de vaccinatiestrategie niet wijzigen.”