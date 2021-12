HET DEBAT. Moeten kinderen tussen 5 en 11 jaar gevaccineerd worden tegen het coronavirus?

Een coronaprik voor kinderen tussen vijf en elf jaar oud zorgt voor een ethische discussie in ons land. Niet iedereen vindt zoiets verdedigbaar als er geen verplichte vaccinatie voor volwassenen geldt. Wat denk jij? Moeten jonge kinderen gevaccineerd worden tegen het coronavirus? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Herman Goossens, professor microbiologie aan UAntwerpen:

Goossens noemt de vaccinatie van jonge kinderen tussen vijf en elf jaar oud een “ethische discussie”. “We vaccineren om twee redenen: om jezelf te beschermen en om te voorkomen dat je anderen besmet. Het aantal complicaties door corona bij jonge kinderen is zeer laag”, vertelt Goossens in ‘De Zevende Dag’ op Eén. “Voor de kinderen zelf hoeven we het voorlopig niet te doen. Dan is het dus om te verhinderen dat anderen besmet raken. Maar als er nog altijd mensen een vaccin weigeren, is het dan verdedigbaar om kinderen te laten vaccineren vóór we een vaccinatieplicht voor volwassenen invoeren?”

Goossens verduidelijkt verder dat kinderen meestal niet ernstig ziek worden bij een coronabesmetting, tenzij er onderliggende aandoeningen zijn. “Mocht er geen pandemie zijn, dan zouden we dat vaccin nooit aan kinderen geven”, luidt het. Volgens de professor microbiologie is het beter om eerst bijkomende studies af te wachten over de risico’s voor kinderen. Ook stelt hij zich vragen over het vaccinatieschema. “Moeten we kinderen dan ook twee vaccins en een booster geven? Omikron kan delta nog wegduwen. Bovendien weten we nog niet of de vaccins tegen omikron eveneens voldoende bescherming bieden. We kunnen kleine kinderen toch bezwaarlijk drie keer per jaar gaan vaccineren, terwijl andere mensen ronduit weigeren?”

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid (Vooruit):

Vandenbroucke is een uitgesproken voorstander van een coronaprik voor jonge kinderen. Hij hoopt dat kinderen tussen vijf en elf jaar oud vanaf januari gevaccineerd kunnen worden. Dat zei hij al bij VTM Nieuws. “We wachten op groen licht van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)”, zo luidde het begin november. “We willen daarmee voorzichtig zijn. Zo’n vaccin moet - zoals elk medicijn - een vergunning krijgen. Is dat in orde? Is het veilig?”

Het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) zette intussen het licht op groen voor een Pfizer BioNTech-vaccin voor kinderen van vijf tot elf jaar. In België moeten de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-ethiek zich nog over de kwestie uitspreken. Toch arriveert de eerste levering van 365.000 kindervaccins al voor het einde van de maand.

Dirk Ramaekers, hoofd van de federale Taskforce Vaccinatie:

Ook Ramaekers benadrukt dat er “zeer voorzichtig” wordt omgegaan met de beslissing om kinderen tussen vijf en elf jaar te vaccineren tegen het coronavirus. “Momenteel hebben we van de evaluatie door het EMA voldoende garanties dat het vaccin voor jonge kinderen veilig én nuttig is”, vertelt hij.

Volgens Ramaekers zou het “een vergissing zijn” om snel een vaccinatieprogramma voor kinderen te starten. “Ik heb ook kinderen. Als we nu te snel gaan doen we vooral de antivaccinatiebeweging een cadeau. Bovendien zou hun vaccinatie ons niet plots uit de vierde golf helpen. Daarvoor duurt de ontwikkeling van immuniteit te lang. De huidige maatregelen zijn in dat licht veel effectiever.”

Johan Neyts, viroloog aan het Rega Instituut (KU Leuven):

Professor Neyts gaf ook al aan dat kinderen “niet of nauwelijks ziek zijn na een besmetting”. “Om hen te beschermen moet je het dus eigenlijk niet doen”, zei hij over de vaccinatie van kinderen. Als we ook de min-twaalfjarigen inenten, zou dat alvast een positieve impact hebben op het opbouwen van groepsimmuniteit. “Vandaar dat je langs de ene kant zou kunnen pleiten voor het vaccineren van jonge kinderen”, zegt viroloog Neyts.

“Het zou zeker helpen om het virus hier onder de knoet te krijgen. Maar langs de andere kant is het zo dat er nog maar heel weinig mensen gevaccineerd zijn in de derdewereldlanden. Congo bijvoorbeeld heeft een vaccinatiegraad van minder dan 1 procent, in Kenia is het 4 procent. Dat is een risico voor het ontstaan van nieuwe varianten. Het is beter om wereldwijd breed te vaccineren dan alle beschikbare vaccins lokaal in te zetten. Dat tonen ook mathematische studies aan. Ik twijfel dus of het opportuun is om kinderen tussen vijf en elf in te enten, nu de vaccins nog steeds schaars zijn. In ieder geval, als een kind een luchtwegeninfectie heeft, stuur het dan zeker niet naar de grootouders.”

Steven Van Gucht, viroloog:

Viroloog Van Gucht vindt het niet aan de orde om kinderen tussen vijf en elf jaar te vaccineren tegen het coronavirus. “Jonge kinderen worden nauwelijks ziek van het coronavirus. Zelf hebben ze dus niet zoveel voordeel van het vaccin. Als je hen vaccineert, dan doe je dat eigenlijk voor de maatschappij: om sneller groepsimmuniteit te bereiken. Maar daar kan je dan weer ethische vragen bij stellen”, zegt Van Gucht. “Moeten coronavaccins niet eerst naar armere landen gaan, vooraleer rijkere landen jonge kinderen vaccineren? De Hoge Gezondheidsraad zal onder meer dat argument in overweging moeten nemen. Dat het advies dan positief zal zijn, is lang geen uitgemaakte zaak.”

Ook verduidelijkt Van Gucht dat het nog maanden kan duren voor het coronavaccin voor jonge kinderen op de markt beschikbaar wordt. “Wellicht is het dan niet meer nodig om jonge kinderen te vaccineren. Ze zullen al met het virus in contact zijn geweest, waardoor ze vanzelf immuniteit opbouwen. Een grootschalige vaccinatiecampagne is dan ook niet meer nodig.”

Pierre Van Damme, vaccinoloog (UAntwerpen):

“Vanuit volksgezondheidsperspectief kan je niet anders dan gaan voor vaccinatie van jonge kinderen”, vertelt Van Damme. “Bovendien is die vaccinatie de beste optie om scholen en klassen open te houden, en dit ook op langere termijn. Dat komt ook het welzijn van de kinderen ten goede.” Experts wezen al op de positieve effecten van vaccinatie in het middelbaar onderwijs, waar het aantal besmettingen vier keer lager ligt dan in het lager onderwijs. “De discussie over het individuele versus het collectieve belang zal een belangrijke rol spelen”, aldus Van Damme.

An Bael, kinderarts en voorzitter van de Vlaamse vereniging voor Kindergeneeskunde:

“Ik zie geen reden om het niet aan te raden”, zegt Bael. “De medische voordelen voor gezonde kinderen zijn wellicht beperkt. Maar door je kind te laten vaccineren, bescherm je ook kwetsbare volwassenen en kinderen met een hoger risico - die je nooit allemaal met zekerheid kunt identificeren en die misschien niet optimaal reageren op het vaccin. Ik verwacht dat de geesten hierover wel zullen rijpen.”

