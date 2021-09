HET DEBAT. Moeten er sociale bijdragen betaald worden op studentenjobs?

Wie als student vandaag bijklust, betaalt geen sociale bijdragen. ACV-voorzitter Marc Leemans wil dat veranderen , zodat ze in ruil rechten kunnen opbouwen. Wat denk jij? Moeten er sociale bijdragen betaald worden op studentenjobs? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Marc Leemans, ACV-voorzitter:

“Het is toch absurd dat je studiejaren kan afkopen voor je pensioen, maar dat je studentenjob niet meetelt om je loopbaan te berekenen”, vertelt Leemans aan onze redactie. Dat betekent natuurlijk dat een student bijna even duur wordt als een ‘gewone’ werknemer. Waarom zou een werkgever dan nog een ‘onervaren snotneus’ aannemen? “De flexibiliteit van jobstudenten is hun grote troef. En als je ziet met welk personeelstekort de horeca zit, dan betwijfel ik of het correct betalen van bijdragen zo’n grote drempel gaat zijn. Het gaat vaak om de laagste lonen, dus de werkgever kan een deel recupereren door de werkbonus. En dan de kers op de taart: het ACV berekende dat het voor de student even voordelig uitkomt.”

“Voor ACV gaat het over eerlijke sociale zekerheidsbijdragen betalen op alle vormen van verloning (zodat ze ook meetellen voor je rechten) én over faire belastingen op alle vormen van inkomen (zodat iedereen de samenleving correct en naar draagkracht ondersteunt).”

De vakbond verduidelijkt dat het voorstel van ACV is om voor studentenwerk vanaf het eerste uur de normale socialezekerheidsbijdragen toe te passen, met daardoor ook gelijke rechten in de sociale zekerheid en op vakantiegeld. Volgens de christelijke vakbond wint het grootste deel van de studenten aan het voorstel. “De meesten werken immers aan een relatief laag loon, waardoor ze recht zouden hebben op de sociale werkbonus en een verlaging van de persoonlijke RSZ-bijdrage. Zelfs als de persoonlijke bijdrage wat verhoogt, wordt dat voor veel studenten gecompenseerd door het feit dat ze dan ook recht krijgen op vakantiegeld, klinkt het nog. In sommige sectoren komt er dan ook een stuk eindejaarspremie bij”, aldus nog ACV.

Stijn Baert, arbeidseconoom UGent:

“De lijn die hij in het algemeen aanneemt, is vrij tegengesteld aan wat ikzelf belangrijk vind, namelijk ‘werken moet meer lonen in ons land’. Mensen die meer werken moeten er meer aan overhouden, zodat werken interessanter is. In ons land is het probleem niet dat mensen geen baan vinden, maar dat inactieven die geen baan hebben er geen zoeken. Voor hen is werken te weinig interessant. Leemans wil meer lasten leggen op arbeid door bijvoorbeeld de belastingen voor werkgevers te verhogen en lasten bij werknemers te leggen. Dat is volgens mij de verkeerde optie.”

“Er is wel iets te zeggen over zijn voorstel wat jobstudenten betreft. Het is goed dat mensen de kans hebben om iets bij te verdienen, maar ze betalen geen sociale zekerheid. Bij hen is de kans dat ze ernstig ziek worden en moeten terugvallen op de sociale zekerheid een stuk beperkter. Ik kan hem dus wel vinden dat er hogere lasten gelegd worden op studentenjobs”, luidt het.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka-Vlaams netwerk van ondernemingen:

“ACV-voorzitter Marc Leemans wil arbeid nog meer belasten en flexibiliteit gewoon wegbelasten”, zegt Maertens. “En dit terwijl iedereen het erover eens is dat onze lasten op arbeid naar beneden moeten. Groei van onze economie en welvaart is voor vakbond blijkbaar niet prioritair.”

Ook Bart Van Craeynest duidt dat we naar de hoogste belastingdruk van Europa gaan als we het voorstel van Leemans volgen. “ACV pleit voor 16 miljard extra belastingen (en dan nog op werken). Daarmee zouden we naar de hoogste belastingdruk van Europa gaan... Zal het dan genoeg zijn? Voor wie denkt dat inkomen uit arbeid in België nog niet genoeg belast wordt...”

Michel Maus, fiscaal expert:

“Er is natuurlijk een hele discussie bezig in de nasleep van het coronaverhaal. Er is een gigantische druk op het systeem van de sociale zekerheid. Dat wordt ook in het pensioendebat fel bediscussieerd. Als we het zo aanhouden, dan is het onbetaalbaar”, zegt Maus aan onze redactie. “Het voorstel van Lalieux is eigenlijk een verstrenging van het huidige systeem. Toch vreest iedereen dat het verhaal onbetaalbaar wordt. Je hebt dan de politieke tegenstelling tussen links en rechts. Rechts zegt dat het niet gaat en dat het systeem verder moet afgebouwd worden. Links zegt dat er op zoek gegaan moet worden naar meer inkomsten voor de sociale zekerheid. Daarin kadert het voorstel van Leemans.”

“Het is een moeilijke discussie. We leven in een verzorgingsstaat. We moeten kunnen zorgen voor de burgers, maar dat heeft een kostprijs”, luidt het. “De vorige regeringen hebben op fiscaal en parafiscaal vlak uitzonderingsregelingen gecreëerd. Studenten- en flexibjos zijn daar voorbeelden van. Je wijkt daarbij af van de normale situatie waarbij je loon krijgt voor arbeid waarop zowel belastingen als sociale zekerheid wordt betaald. Er werden uitzonderingen gecreëerd om onder andere flexibjos aan te moedigen.”

“Maar hoe meer afwijkingen je hebt, hoe hoger de druk komt te liggen op diegenen die niet afwijken van het klassieke verhaal. Als je het verhaal van Leemans bekijkt in het perspectief dat de lat meer gelijk moet liggen voor iedereen, dan sta ik daar achter. Zo weinig mogelijk uitzonderingsregimes. Maar de druk op diegenen die extra betalen moet lager.”

Ive Marx, hoogleraar binnen Sociaal-Economische Wetenschappen en Sociologie aan UAntwerpen:

“Het ACV-voorstel om de talloze uitzonderingsregelingen in de financiering van de sociale zekerheid te bekijken levert meteen een enorm salvo op vanuit de loopgraven aan de andere kant. Daarover is wel degelijk een heel legitiem debat te voeren. Zeker wat de flexijobs en dergelijke betreft. Triest”, schrijft Marx op Twitter.

“Als andere landen een hogere tewerkstelling hebben is dat niet omdat ze nog meer parafiscale achterpoortjes hebben, wel integendeel. Dus inderdaad: belast alle verloning op een gelijke manier. Efficiënter en eerlijker”, luidt het.

Noël Slangen, fiscaal expert:

“Sociale bijdragen op studentenjobs zijn geen slecht idee, indien de student daar dan ook rechten mee opbouwt. Nu schrikken studenten zich rot als ze een echte job aannemen en merken dat een job minder opbrengt dan een studentenjob”, vindt Slangen.

Matthias De Caluwe, CEO Horeca Vlaanderen:

“De samenvatting van alle ACV voorstellen: we belasten gewoon alles nog meer. Impact voor arbeidsintensieve sectoren met lage rendabiliteit en nu nood aan personeel (vast, deeltijds, flexijobs, jobstudenten)? Maakt blijkbaar niet uit…bijzonder”, zegt De Caluwe.

Egbert Lachaert, Open Vld-voorzitter:

Het voorstel van het ACV om sociale bijdragen te laten betalen op studentenjobs, maaltijdcheques en flexi-jobs, valt bij Open Vld op een koude steen. “Een vakbond die ervoor pleit mensen die werken meer te belasten en netto minder te laten over houden. Terwijl we de hoogste lasten op arbeid in Europa hebben! Waanzin”, schrijft partijvoorzitter Lachaert op twitter.

In eerste instantie was sprake van belastingen, maar intussen preciseerde het ACV dat het om sociale bijdragen gaat. Maar die nuance verandert voor Lachaert niets aan de zaak.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting (N-VA):

“Ben ik de enige die er nog van schrikt dat de vakbonden er nog steeds op uit zijn om lasten en miserie door te schuiven naar volgende generaties?”, schrijft ook minister Diependaele op Twitter.

