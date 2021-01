HET DEBAT. Moeten de scholen opnieuw sluiten?

Steeds meer scholen rekenen af met een corona-uitbraak. En dat is duidelijk te zien aan de cijfers: het aantal besmettingen met het coronavirus is bij de 0- tot 9-jarigen op een week tijd met 84 procent toegenomen. Het gevolg? Tal van gesloten scholen én een toenemende druk. Want, als de cijfers zo stijgen, moeten de scholen dan niet opnieuw gesloten worden? Wat denk jij? Moeten de scholen opnieuw sluiten? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de OESO:

“Scholen sluiten is de moeilijkste weg, niet de gemakkelijkste. Niemand sluit graag de scholen. De prijs die daarvoor betaald wordt, is zeer groot. Maar ik denk dat we beter voor de korte pijn kiezen dan voor een langgerekt proces. Ik zie dat de meeste landen rondom ons - Duitsland, Nederland, Ierland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk - allemaal de scholen gesloten hebben. Maar wij zijn in slaap gewiegd door het plateau waarop de pandemie zich bij ons heeft gestabiliseerd. Dit plateau is echter veel te hoog en veel te riskant. Scholen vormen een belangrijk knooppunt in de transmissieketen. Scholen minstens gedeeltelijk sluiten is nodig om deze transmissieketen te breken, zelfs in scholen waar er nog geen uitbraken vastgesteld worden. Je moet de maatregelen nemen om te voorkomen dat we van een tweede in een derde golf sukkelen.”

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

“We beschouwen als samenleving het onderwijs als prioritair en zijn het aan onze jongeren verplicht om scholen open te houden zolang dat veilig kan. Voltijds afstandsonderwijs zorgt voor een flinke leerachterstand; in het slechtste geval tot een half schooljaar, zo lieten we door de KU Leuven berekenen. Bovendien wordt het mentale welzijn van onze jongeren daarmee nog meer op de proef gesteld, omdat het contact met de leraren en de klasgenoten nog afstandelijker wordt en hun dagstructuur verdwijnt.”

Quote Ik vrees dat men vergeten is welke schade de lockdown verleden jaar heeft aangericht. Op vlak van het welzijn van onze kinderen en onze jongeren, op vlak van de leerachter­stand Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA)

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA):

“Er zijn verschillende meningen. Ik respecteer deze meningen en de bezorgdheid. Maar zolang we het veilig kunnen organiseren, zal ik het mogelijke doen om de scholen veilig open te houden. Ik word in mijn beleidskeuzes gesteund door de meeste virologen. Het is geen makkelijke keuze, maar ik vrees dat men intussen vergeten is welke schade de lockdown verleden jaar heeft aangericht. Op vlak van het welzijn van onze kinderen en onze jongeren, op vlak van de leerachterstand.”

Geert Molenberghs (biostatisticus aan de KULeuven en de UHasselt):

“Het gevoel is altijd een beetje geweest dat het virus zich bij kinderen op de lagere school niet verspreidde. Dat was wat optimistisch. Het deed dat natuurlijk wel, alleen veel minder. Maar een besmettelijkere variant als de Britse is alles wat je nodig hebt om ook daar netwerken van verspreiding aan te leggen. Dat zien we nu duidelijk gebeuren.”

Volgens de biostatisticus is er nog een tussenstap die overwogen kan worden, voordat de scholen gesloten worden. Mondmaskers zouden extra bescherming kunnen bieden tegen de verspreiding van het virus. “Het is een zeer gevoelig debat met veel betrokken partijen. Maar de overweging moet wel gemaakt worden. En snel. Mensen vragen dan een bewijs dat het mondmasker op de lagere school werkt om de Britse variant tegen te houden, maar dat kan ik niet leveren. Want overal waar hij veel circuleert — Ierland, Engeland en zelfs Nederland — zijn de scholen toe. Als wij het niet doen, gaan we het nooit weten. En dan speelt het asymmetrische risicoprincipe. Je kan het invoeren en vaststellen dat het onvoldoende is. Dan moet je nog ingrijpendere maatregelen nemen, maar heb je het toch geprobeerd. Omgekeerd, als het zou werken en je doet het niet, dan richt je veel meer schade aan.”

