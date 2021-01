HET DEBAT. Moeten de scholen opnieuw sluiten? Dit is jullie mening

De druk om de scholen te sluiten neemt toe nu steeds meer scholen in quarantaine moeten door een corona-uitbraak. Het aantal besmettingen met het coronavirus is bij de 0- tot 9-jarigen op een week tijd met 84 procent toegenomen. Wat denk jij? Moeten de scholen opnieuw sluiten? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Bieke Billegems: “Neen, scholen moeten niet sluiten. Het probleem stelt zich ook enkel in basisscholen, niet in middelbare scholen. En wat is het grote verschil tussen middelbare scholen en basisscholen? Juist ja, mondmaskers. Dus wat is de oplossing? Ook leerlingen van de lagere school moeten een mondmasker dragen. Niet alleen op school trouwens, maar ook in de winkel en bij de buitenschoolse activiteiten en overal waar ze in contact komen met anderen.”

Anna Pauels: “Nee, het zijn nu al rampen. De leerachterstand is al enorm. Stop de buitenschoolse activiteiten, maar niet de scholen sluiten!”

Evy Willems: “Waarom alle scholen sluiten? Als er een uitbraak is uiteraard dan wel, maar als er geen besmettingen zijn... waarom dan die kinderen ook thuis zetten? Welk nut heeft dat? Werkende ouders zetten hun kinderen, die allemaal naar andere scholen gaan, af in één en dezelfde opvang. Klinkt heel verstandig moet ik zeggen... Misschien eens nadenken vanwaar die besmettingen komen? Proficiat aan de reizigers. Besmette kinderen, uiteraard als ouders ze meezeulen op reis.”

Sanders Broes: “Scholen sluiten moet je pas doen als je écht alle andere mogelijke middelen hebt uitgeput. En ook als er een direct causaal verband is tussen besmettingen en scholen. Tot op vandaag is dat nog altijd niet voldoende bewezen. Laat ons eerst keihard inzetten op telewerk (nog steeds te weinig), onnodige verplaatsingen/contacten vermijden, misschien wat minder shoppen, al zeker niet reizen,... Het is een kwestie van prioriteiten. En vooral niet de makkelijke slachtoffers opzoeken.”

Mariska Demaret: “Beter eerst andere dingen verbieden en veel strengere regels opleggen! Scholen sluiten zal niet helpen volgens mij want dan moeten er andere oplossingen gezocht worden voor de mensen die de luxe niet hebben om van thuis te werken! Dus creëer je nieuwe groepen die samenkomen. Wat niet de bedoeling is denk ik. Zowel ik als mijn man werken in de zorg, dus thuisblijven is geen optie. We kunnen onze kinderen niet zomaar 8 uur aan de kapstok hangen tot we gedaan hebben met werken.”

Peter Venneman: “Laat alstublieft de scholen open. Stop de buitenschoolse activiteiten. Als we nu door die pil bijten, hebben we misschien kans dat dan alle activiteiten terug een normale start kunnen nemen in augustus/september. Mijn kinderen gaan dit ook niet graag horen, maar ik denk dat het niet anders kan...”

Jean Jan Cornelis: “Zouden we niet beter alles weer een tijd sluiten en in lockdown gaan. Maar ja als je kijkt naar het tempo van vaccinaties, vrees ik dat onze lente en zomer er ook weer aan zijn... En dat idee weegt enorm zwaar, ik kan wel roepen en tieren, diep vanbinnen, borrelt de onmacht zo hard. Want wie snakt er niet naar vooruitzichten. We hebben thuis vijf kinderen en een pleegdochter. Ik zie de kinderen enorm afzien. En dat merken we aan hun punten en gedrag.”

Dirk Henderieckx: “Het heikel punt blijft natuurlijk: waar moeten die kinderen allemaal naartoe als de scholen sluiten? Grootouders zijn geen optie, ja dan maar thuis terwijl je telewerkt. Maar als je niet telewerkt, wat dan? En kunnen ouders van nu het nog aan om kinderen constant om zich heen te hebben? Kunnen kinderen zich nog alleen bezighouden zonder constant de aandacht op te eisen? De gevolgen van een moderne tijd. Corona doet nadenken of we echt wel zo goed bezig zijn.”

Signe Verhaert: “Scholen sluiten is geen goed idee, kinderen hebben die standvastigheid nodig op elk vlak. Zowel om te leren als het beetje aan sociale dat ze dan nog hebben. De grenzen die hadden ze direct moeten sluiten. Enkel voor transport nog open, omdat dit nodig is voor voeding en andere nodige zaken. Maar al die reizen is de doodsteek. In eigen land zijn er vele mooie plekjes. En oké er zijn mensen die zich eraan gehouden hebben om in eigen land te blijven, maar die moeten nu boeten door degene die het niet deden.”

Bjorn Robberechts: “Wanneer men genoeg en snel kan testen is het volgens mij niet nodig om de scholen te sluiten. Naschoolse activiteiten die moeten direct stoppen, omdat men hier geen controle over heeft. Toch vrees ik ervoor dat er een moment komt waarop het virus niet meer te stoppen is en men de scholen toch nog moet sluiten met het gevolg dat het vaccinatieprogramma niet meer kan doorgaan zoals gepland.”

Bart Kuppens: “Zinloos om scholen te sluiten en vervolgens opvang te organiseren waar dan eigenlijk enkel kinderen horen te zijn van mensen die in de zorg werken. Net die groep mensen waar het risico het grootst is dat ze het meebrengen en doorgeven aan hun kinderen. Dan verkies ik liever een klasbubbel waar men tenminste 5 dagen per week met dezelfde groep samen zit dan een opvangbubbel waar de samenstelling dagelijks wijzigt.”